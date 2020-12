Laserfiche será uno de los aspirantes de la categoría plataformas de servicios de contenido del Cuadrante Mágico de Gartner 2020

LONG BEACH, California

, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Laserfiche , proveedor global líder en gestión de contenido inteligente y automatización de procesos de negocios, será uno de los aspirantes de la categoría plataformas de servicios de contenido del Cuadrante Mágico de Gartner . Se evaluó a Laserfiche como uno de los 18 proveedores del mercado y fue reconocido por su visión y capacidad de ejecución integrales.

Chris Wacker

"Vemos un cambio de paradigma en la forma en la que las organizaciones enfocan su contenido y procesos como resultado de la COVID-19. Este cambio ha acelerado las iniciativas de transformación digital", señaló, director ejecutivo de Laserfiche. "Las organizaciones necesitan una plataforma de servicios de contenido que pueda ofrecer acceso seguro a información crítica y una implementación rápida de las soluciones automatizadas. Laserfiche se enorgullece de poder ofrecer una plataforma que permita a organizaciones líderes de todo el mundo acceder a la innovación".

Laserfiche ofrece un paquete de productos disponibles relacionados con servicios de contenido, incluidos formularios electrónicos, gestión de documentos, gestión de reglas de flujo de trabajo, colaboración de contenido, análisis de paneles de control, gestión de registros y pistas de auditoría, como SaaS o con alojamiento propio. La empresa presentó recientemente las mejoras introducidas en su plataforma de servicios de contenido, entre las que se incluyen:

Laserfiche Vault, un paquete de soluciones y servicios basados en la nube para apoyar a las agencias de bolsa con los archivos WORM para SEC 14a-4.

un paquete de soluciones y servicios basados en la nube para apoyar a las agencias de bolsa con los archivos WORM para SEC 14a-4. Workflow Bots , capacidades robóticas ampliadas de automatización de procesos que permiten a las organizaciones implementar integraciones en el último tramo y desarrollar soluciones integrales más completas.

, capacidades robóticas ampliadas de automatización de procesos que permiten a las organizaciones implementar integraciones en el último tramo y desarrollar soluciones integrales más completas. Capacidades Smart Invoice Capture que emplean la tecnología de aprendizaje automático para reunir información de cualquier factura en cualquier formato y en forma automática.

que emplean la tecnología de aprendizaje automático para reunir información de cualquier factura en cualquier formato y en forma automática. Capacidades Direct Share , que permiten a los usuarios compartir contenido desde su repositorio de Laserfiche con clientes externos o miembros de la comunidad de una manera auditada y rastreada.

, que permiten a los usuarios compartir contenido desde su repositorio de Laserfiche con clientes externos o miembros de la comunidad de una manera auditada y rastreada. Integraciones CRM listas para usar que mejoran la eficiencia al guardar y acceder a información de los clientes, además de acelerar los procesos de atención al cliente.

Levi Wong

"Nuestra fundación se vale de Laserfiche para procesar miles de documentos al día", señaló, jefe de registros electrónicos de Essex Partnership University NHS Foundation Trust. "Aprovechamos la sólida plataforma de flujos de trabajo, que permite a los usuarios introducir directamente historiales de pacientes, lo que ahorra tiempo, reduce costos y mejora la velocidad en términos de disponibilidad de los datos".

"Las innovaciones de Laserfiche en la automatización de procesos y las soluciones para la industria altamente flexibles ayudan a los clientes a mejorar su productividad y optimizar costos", señaló Thomas Phelps IV, vicepresidente de estrategia corporativa y director de información de Laserfiche. "Esta es la razón por la que creemos que Laserfiche ha sido elegido como aspirante y fue nombrado en la categoría de plataformas de servicios de contenido en Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020. En Gartner Peer Insights, los clientes adjudicaron a Laserfiche una calificación promedio de 4,8 (de 5,0) en el mercado de plataformas de servicios de contenido (al 31 de enero de 2020) durante los últimos 12 meses1".

Para obtener más información acerca de Laserfiche entre los proveedores del mercado de plataformas de servicios de contenido, descargue una copia gratuita del Cuadrante Mágico de Gartner 2020 para plataformas de servicios de contenido aquí.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de los estudios de Gartner consisten en las opiniones de la organización sobre los estudios de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner declina todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a este estudio o investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

1 Gartner Peer Insights Customers' Choice representa las opiniones subjetivas de reseñas, calificaciones y datos de usuarios finales individuales que se aplican a una metodología documentada; no representan las opiniones de Gartner o sus filiales ni constituyen una aprobación por parte de estas. Visite https://www.gartner.com/reviews/market/content-services-platforms/vendor/laserfiche.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor de SaaS líder en gestión de contenido inteligente y automatización de procesos de negocios. A través de flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión y análisis de documentos, la plataforma Laserfiche® elimina los procesos manuales y automatiza tareas repetitivas, con lo que logra acelerar la forma en que se hacen los negocios.

Laserfiche abrió el camino para las oficinas sin papel a través de la gestión de contenido institucional. Hoy en día, el enfoque de desarrollo basado en la filosofía "cloud-first" (primero en la nube) incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA que permiten a organizaciones de más de 80 países transformarse en empresas digitales. Clientes de todos los sectores, como gobierno, educación, servicios financieros, atención médica y fabricación, utilizan Laserfiche para impulsar su productividad, desarrollar su negocio y ofrecer a los clientes experiencias de prioridad digital.

Los empleados de Laserfiche en sus oficinas en todo el mundo están comprometidos con la visión de la empresa de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a reimaginar la forma en la que la tecnología puede transformar vidas.

Conéctese con Laserfiche:

Laserfiche Blog | Twitter | LinkedIn | Facebook

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/626076/Laserfiche_Logo.jpg

FUENTE Laserfiche