Latinas in Tech publica lista de fundadoras latinasEmprendedoras latinas que han recaudado millones de dólares ahora se pueden encontrar de forma fácil en la Lista de Fundadoras Latinas in Tech

7 de septiembre de 2021

/PRNewswire/ -- Latinas in Tech acaba de publicar la lista Fundadoras Latinas . Esta es una lista de fundadoras latinas que han recaudado USD $1 millón o más, así como fundadoras que tienen el potencial de recaudar una cantidad similar.

Cecilia Corral

Los latinos siempre han representado solo una pequeña parte de la inversión en capital de riesgo, y las empresas han considerado durante mucho tiempo que las latinas no están representadas en absoluto. Por tal motivo,y Latinas in Tech se disponen a probar que esto no es así.

De acuerdo con Crunchbase, los fundadores afroamericanos y latinxs han recaudado USD $2,3 millones, lo que representa el 2.6 % de la inversión total. Sin embargo, los emprendimientos creados por latinas ni siquiera figuran en los hallazgos.

En este momento, hay más de 200 latinas que han lanzado sus empresas, han recibido inversión y han consolidado sus empresas con fuertes ingresos.

Durante años, los periodistas en los Estados Unidos y países latinoamericanos han tenido dificultades para encontrarlas, pero ahora, con la nueva lista Latinas in Tech, cualquiera puede buscarlas por país, nombre, compañía, industria, o cantidad recaudada.

La intención es ver que esta lista crezca con el tiempo y captar la atención de más empresas de capital de riesgo y, en última instancia, aumentar la cantidad y la visibilidad de las fundadoras latinas.

"En 2017, empecé a buscar fundadoras latinas en el sector de tecnología después de que me dijeran que no alcanzábamos el estándar de recaudación de fondos para hablar en una conferencia tecnológica para fundadoras", comentó Cecilia Corral, cofundadora y vicepresidenta de Producto de CareMessage, una empresa de tecnología de salud nacida en Stanford y graduada de Y Combinator.

"Cuando la pandemia llegó en 2020, me di cuenta de que con mi lista que inició con 8 nombres y que ya superaba los 200, era tiempo de que el trabajo evolucionara, y no pude pensar en una mejor organización que Latinas in Tech para seguir adelante con este proyecto. Espero ver a Latinas in Tech construir todo un ecosistema para apoyar a las fundadoras latinas en tecnología y hacer crecer esta lista a miles", expresó Corral, quien a la fecha ha logrado recaudar más de USD 25 millones en capital filantrópico de importantes instituciones para CareMessage.

"Latinas in Tech es importante para HealthSherpa porque, en lo personal, me ofrecen un gran espacio como fundadora queer coreana-puertorriqueña para tener un lugar de comunidad, apoyo y donde puedo reunirme y asociarme con otras latinas", manifestó Cat Perez, cofundadora y directora de Producto de HealthSherpa, una empresa de tecnológica con sede en California que se enfoca en conectar a las personas con cobertura médica.

Latinas in Tech (LiT) es una organización sin fines de lucro que comenzó como dos amigas que necesitaban apoyo profesional y es ahora una comunidad multinacional de más de 17,000 mujeres latinas con presencia local en los Estados Unidos, Canadá, México y el Reino Unido. "Nuestra misión es ambiciosa al igual que nuestros miembros: buscamos reformar la industria de la tecnología para que las mujeres latinas no solo estén bien representadas sino que también prosperen en el ecosistema tecnológico", afirmó Rocio van Nierop, directora ejecutiva de Latinas in Tech.

