LeddarTech anuncia nombramiento de Derek Haberle y Nick Stone para su directorio

Derek Aberle, expresidente de Qualcomm y Nick Stone, exvicepresidente de TPG Capital, son líderes empresariales con vasta experiencia en tecnología, impulso de crecimiento y mercados capitales

CIUDAD DE QUEBEC, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, un proveedor líder mundial de la tecnología de detección ADAS y AD más flexible, potente y precisa, se complace en anunciar los nombramientos de Derek Aberle y Nick Stone a su directorio.



La experiencia del Sr. Derek Aberle incluye funciones ejecutivas sénior en grandes empresas globales de tecnología, así como en la comunidad de inversores. El Sr. Aberle trabajó 17 años en Qualcomm Incorporated, un líder mundial en tecnologías y productos móviles y relacionados, desempeñando una variedad de posiciones ejecutivas de alto nivel. De 2014 a 2018, ejerció como presidente de Qualcomm a cargo de todas las unidades de negocio, incluidos sus negocios de licencias y semiconductores, así como su organización de marketing y oficinas regionales en todo el mundo. Anteriormente, fue vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo, y vicepresidente ejecutivo y presidente de Qualcomm Technology Licensing. Fue miembro del comité ejecutivo de Qualcomm durante más de una década, ayudando a impulsar la estrategia general de la empresa. El Sr. Aberle lideró muchas de las iniciativas de crecimiento global de Qualcomm, incluso en mercados que va más allá de los teléfonos inteligentes, así como su expansión en China. También lideró el negocio de licencias de tecnología e IP de Qualcomm durante un período de enorme crecimiento y rentabilidad, estableció sus programas de licencias 4G y 5G y estructuró y negoció las principales licencias de Qualcomm y otros acuerdos estratégicos. Después de Qualcomm, el Sr. Aberle cofundó XCOM Labs, una empresa centrada en el desarrollo y la comercialización de tecnologías inalámbricas avanzadas, y actualmente ejerce como vicepresidente ejecutivo de XCOM Labs. También es el director ejecutivo de Prospector Capital Corp., una empresa de adquisición con propósito especial.

El Sr. Aberle posee una licenciatura en economía de negocios de University of California en Santa Bárbara y un doctorado en derecho de University of San Diego School of Law. Es miembro del directorio de XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., Alliance for SoCal Innovation y EvoNexus (una incubadora del sur de California).

El Sr. Nick Stone cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de inversiones y es socio de FS Investors desde 2010. Anteriormente fue vicepresidente de TPG Capital, uno de los mayores fondos de capital privado en el mundo y un profesional de inversiones con Kohlberg Kravis Roberts Co. y Morgan Stanley. Como resultado, el Sr. Stone aporta un vasto conocimiento en finanzas, mercados globales e inversiones de alto nivel. Participó en inversiones por un total de $ 20 mil millones y aproximadamente $ 2.5 mil millones en capital accionario durante su exitosa carrera.

El Sr. Stone se graduó cum laude de Harvard, fue un Arjay Miller Scholar en la Stanford Graduate School of Business y reside en La Jolla, California.

“Tengo el gran orgullo de dar la bienvenida a Derek y Nick”, dijo Michel Brûlé, presidente del directorio de LeddarTech. "Nuestro directorio está compuesto por un grupo excepcional de líderes altamente calificados y experimentados que representan diferentes sectores y campos de especialización, incluidos ex gerentes senior y directores ejecutivos de empresas como Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW y Business Development Bank of Canada". El Sr. Brûlé continuó: "La adición de Derek y Nick con su vasta experiencia en tecnología, mercados globales y finanzas optimizará aún más la experiencia del directorio, así como fortalecerá nuestra capacidad para acelerar el crecimiento y el éxito de LeddarTech", concluyó el Sr. Brûlé.

“Tenemos el privilegio de dar la bienvenida a Derek y Nick a nuestro directorio”, dijo Charles Boulanger, director ejecutivo de LeddarTech. “No hay duda de que el liderazgo de nuestra empresa se fortalecerá por la experiencia ejecutiva de Derek en el sector de tecnología, específicamente en la conducción de estrategias globales, experiencia en mercados internacionales, inteligencia artificial y tecnología inalámbrica, y por las décadas de experiencia de Nick en los mercados financieros donde lideró inversiones clave en varios sectores y regiones geográficas”, agregó el Sr. Boulanger. "La adición de personas tan excepcionales y respetadas a nuestro directorio sin duda generará el impulso hacia el avance de nuestros ambiciosos objetivos estratégicos", concluyó Boulanger.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, fundada en 2007, es una empresa integral de detección ambiental de extremo a extremo que permite a los clientes solucionar los desafíos decisivos de detección, fusión y percepción en toda la cadena de valor. LeddarTech ofrece soluciones de percepción rentables escalables desde nivel 2+ ADAS a nivel 5 de autonomía total con LeddarVision™, una plataforma de fusión y percepción de sensores de datos sin procesar que genera un modelo ambiental 3D integral desde una variedad de tipos y configuraciones de sensores. LeddarTech también es compatible con los fabricantes de LiDAR y los proveedores automotrices de nivel 1-2 con tecnología líder, desarrollando blocks tales como LeddarSteer™, dirección de eje digital y LiDAR XLRator™, una solución de desarrollo para LiDARs de estado sólido de grado automotriz basado en LeddarEngine™ y componentes centrales de socios semiconductores globales. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto automotrices y de movilidad de tecnología avanzada, con más de 100 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de conducción autónoma.

Información adicional acerca de LeddarTech es accesible en www.leddartech.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente de marketing global, comunicaciones y relaciones con los inversores para LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus subsidiarias. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/509e1e00-3336-4581-acf4-69895b4cc0db/es