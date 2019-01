LeddarTech designa a Nagase & Co. Ltd. como su distribuidor exclusivo para Japón LeddarTech selecciona a Nagase & Co. Ltd. como distribuidor de sus productos de movilidad LiDAR en Japón, con vigencia inmediata. Un primer evento de colaboración tendrá lugar en CAR-ELE-JAPAN en Tokio, del 16 al 18 de enero de 2019, donde presentarán la tecnología LiDAR de estado sólido de LeddarTech ante la industria automotriz.

CIUDAD DE QUEBEC, Jan. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech , un líder de la industria en el suministro de la plataforma automotriz y de movilidad LiDAR más versátil y escalable, anunció hoy que ha seleccionado a Nagase & Co. Ltd. como el distribuidor de sus soluciones LiDAR de estado sólido para sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) y vehículos autónomos en Japón. “Nos honra representar la tecnología visionaria LiDAR de LeddarTech en Japón”, aseguró Koichi Kawahito, gerente de la División de Electrónica Automotriz en Nagase. Y agregó: “La plataforma de movilidad LiDAR de LeddarTech ofrece a los proveedores de nivel 1 un sistema automotriz LiDAR diferenciado que se alinea con la misión de Nagase de expandir su negocio automotor para distribuir componentes y sistemas, así como para ofrecer software y servicios de diseño para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), interfaces de vehículo eléctrico y hombre-máquina”.

A principios de diciembre se firmó un memorando de entendimiento entre ambas partes. Nagase será responsable de la promoción y las ventas de las soluciones LCA2 LeddarEngine y LCA3 LeddarEngine de LeddarTech en Japón, que consisten en núcleos LiDAR de estado sólido altamente integrados con un sistema en chip (system on chip, SoC) LeddarCore y el software de procesamiento de señales LeddarSP. Además, Nagase proporcionará soporte de productos de primera línea y de alta calidad a los clientes locales. “En LeddarTech estamos verdaderamente comprometidos a proporcionar la mejor tecnología y soporte a nuestros clientes en todo el mundo. Nos enorgullece estar asociados con un distribuidor de reputación como Nagase & Co., Ltd.”, manifestó Adrian Pierce, vicepresidente de Ventas Globales y Desarrollo de Negocios de LeddarTech. Charles Boulanger, director ejecutivo de LeddarTech, agregó: “Tenemos la intención de proporcionar un gran valor a nuestros clientes de movilidad en Japón con nuestro modelo de negocio distintivo que se basa en una plataforma de desarrollo LiDAR integral. Esta plataforma proporciona a los proveedores de nivel 1 la posibilidad de diseñar y producir en serie soluciones LiDAR personalizadas de grado automotor, alto rendimiento y rentables para los usos más exigentes de la industria automotriz”.

Presencia en CAR-ELE-JAPAN – Enero de 2019

La estrecha colaboración entre LeddarTech y Nagase se exhibirá en CAR-ELE-JAPAN , del 16 al 18 de enero de 2019 en Tokio, Japón. Juntos, en el stand número E47-002, presentarán y demostrarán las soluciones LiDAR de estado sólido Flash 3D basadas en LCA2 LeddarEngine. La feria CAR-ELE JAPAN reúne tecnologías de electrónica automotriz, como componentes, materiales, software, equipos de fabricación y tecnologías de prueba, entre otras. Atrae a los fabricantes de equipos originales (original equipment manufacturer, OEM) de automóviles y proveedores de nivel 1, y se ha convertido en un evento imperdible para los profesionales de la industria automotriz. Acerca de Nagase

Nagase & Co., Ltd. es una empresa comercializadora de productos químicos, fundada en Kioto, Japón, en 1832. El Grupo Nagase comenzó como un agente de ventas especializado que conseguía contratos exclusivos para vender productos líderes en la industria de todo el mundo en Japón. A lo largo de los años, la compañía ha aprovechado su tecnología y experiencia en la recopilación de información —así como su red global— para transformar su negocio en un modelo híbrido que ofrece funciones superiores de fabricación, procesamiento e investigación y desarrollo, así como servicios de comercialización empresarial.

El departamento de Soluciones Automotrices proporciona materiales y piezas de alta funcionalidad en la industria automotriz desde hace mucho tiempo y, actualmente, se concentra en ofrecer en el mercado tecnologías de vanguardia para lograr una sociedad de movilidad más segura y confortable.

Más información disponible en www.nagase.co.jp/english Acerca de LeddarTech

LeddarTech es un líder de la industria en el suministro de la plataforma automotriz y de movilidad LiDAR más versátil y escalable, basada en el exclusivo LeddarEngine, que consiste en un conjunto de sistemas en chip (SOC) con certificación en seguridad funcional y grado automotor que funcionan en conjunto con el software de procesamiento de señales LeddarSP. La compañía es responsable de varias innovaciones en aplicaciones de teledetección de movilidad de vanguardia, y sus tecnologías patentadas mejoran los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las capacidades de conducción autónoma para automóviles, camiones, autobuses, vehículos de reparto, robotaxis, vehículos de transporte de pasajeros y más.