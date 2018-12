LeddarTech selecciona el sistema operativo QNX de BlackBerry para su plataforma automotriz y de movilidad LiDAR QNX OS for Safety ejecuta el software en el núcleo de la innovadora plataforma de desarrollo automotriz LiDAR de LeddarTech, que permite el diseño de soluciones LiDAR diferenciadas que se adaptan a aplicaciones específicas de conducción autónoma.

CIUDAD DE QUEBEC, Dec. 18, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech , líder de la industria en el suministro de la plataforma automotriz y de movilidad LiDAR más versátil y escalable, anunció hoy que seleccionó el sistema operativo QNX OS for Safety para su biblioteca de procesamiento de señales digitales LeddarSP. El software LeddarSP trabaja en conjunto con los sistemas en chip LeddarCore para conformar LeddarEngine, que está integrado como parte esencial de una variedad de diseños de sensores LiDAR que posibilitan sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) y aplicaciones de conducción autónoma.



“Creemos que no hay protección sin seguridad”, afirmó Grant Courville, vicepresidente de Estrategia y Gestión de Productos QNX de BlackBerry. “Estamos encantados de proporcionar a LeddarTech, líder de la industria en tecnología LiDAR, las bases confiables que necesitan para construir sistemas automotrices y de misión crítica competitivos de una forma segura y rentable”.



“LeddarTech seleccionó a BlackBerry como proveedor del sistema operativo de su LeddarEngine gracias a las capacidades de QNX OS for Safety para ofrecer el sistema operativo integrado más seguro y avanzado que se ha desarrollado para usar en aplicaciones de seguridad y misión crítica, como ADAS y conducción autónoma”, indicó Antonio Polo, vicepresidente de Ingeniería de LeddarTech. “Los clientes que eligen nuestra solución LeddarEngine pueden acelerar los tiempos de comercialización con el sistema operativo QNX OS for Safety para ejecutar los algoritmos de procesamiento de señales patentados de LeddarTech, lo que permite a los integradores de sistemas y proveedores de nivel 1 diseñar las soluciones LiDAR diferenciadas que necesitan para cumplir con los requisitos específicos de las diversas aplicaciones automotrices y de movilidad”.

QNX OS for Safety 2.0 cuenta con la certificación ISO 26262 en el Nivel de Integridad de Seguridad en Automoción (Automotive Safety Integrity Level, ASIL) D y IEC 61508 en el Nivel de Integridad de Seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3 de TÜV Rhineland, líder internacional en el desarrollo sostenido de seguridad y calidad.



Acerca de LeddarTech

LeddarTech es un líder de la industria en el suministro de la plataforma automotriz y de movilidad LiDAR más versátil y escalable, basada en el exclusivo LeddarEngine, que consiste en un conjunto de sistemas en chip (system on chip, SOC) con certificación en seguridad funcional y grado automotor que funcionan en conjunto con el software de procesamiento de señales LeddarSP. La compañía es responsable de varias innovaciones en aplicaciones de teledetección de movilidad de vanguardia, y sus tecnologías patentadas mejoran los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las capacidades de conducción autónoma para automóviles, camiones, autobuses, vehículos de reparto, robotaxis, vehículos de transporte de pasajeros y más. Información adicional sobre LeddarTech disponible en www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook y YouTube.

Los logotipos de LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP y LeddarTech son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. Todas las demás marcas, nombres de productos y símbolos, incluidos BlackBerry, BlackBerry Secure y QNX OS for Safety, son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.