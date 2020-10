Liaoning acelera la construcción de un sistema de rescate para emergencias aeronáuticas por incendio

SHENYANG, China

, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- En la 9.° Conferencia Internacional de Vuelo de Faku,, que se inauguró el día 17, un ejercicio integral de rescate en emergencia aeronáutica por incendio por aire, tierra y agua, cautivó la atención de los visitantes.

"El helicóptero no tripulado que utilizamos para este ejercicio tiene una capacidad de carga máxima de 15 kilogramos, velocidad máxima de 150 kilómetros por hora, puede soportar vientos de fuerza siete y realizar vuelos sobre el mar al ser resistente al agua y contar con antisalinización. Gracias a su fuselaje y hélice diseñados en función de los flujos de aire, el helicóptero logra soportar mayores cargas y alcanzar más altura al volar.capacidad de cargar entre cuatro y seis bolas de fuego al mismo tiempo, lo que resulta más apropiado en rescates de emergencia. Por el momento ya se está utilizando este producto en muchas ciudades de", declaró, gerente general de Shandong Ruitai Zhengqian Intelligent Equipment Co., Ltd.

Con el fin de mejorar las funcionalidades de respuesta rápida, gran movilidad y amplio alcance en rescates aeronáuticos, Liaoning está implementando extensivamente el uso de internet móvil, macrodatos, computación en la nube y otras tecnologías de la información modernas, para promover activamente la construcción de un sistema de rescate en emergencias aeronáuticas por incendio, según lo indica el Departamento de Publicidad de la Municipalidad de Shenyang.

La información de la escena de un incendio se envía a un centro de control para proporcionar bases para el análisis e investigación situacionales, apoyando así los procesos de toma de decisiones. Liaoning ha estado promoviendo el uso de drones para el reconocimiento en escenas de desastres y modelación tridimensional, previos a los rescates en tiempo real. De forma simultánea, la adopción de medidas de defensa con vehículos aéreos no tripulados (VANT) puede asegurar el barrido de la escena del fuego.

"El rescate aéreo, un método de rescate rápido y eficiente, tiene el reconocimiento de todos los sectores de la comunidad. Este ejercicio configuró científicamente la detección de desastres, la atención de incendios forestales y de praderas, la atención de incendios de alto nivel, los rescates acuáticos y los rescates médicos aéreos y otros sujetos de atención; probó el mecanismo y el proceso; y mejoró la capacidad actual para combatir el fuego", aseguró Jiang Dapeng, director de la Oficina de Gestión de Atención y Coordinación de Rescate del Departamento Provincial de Gestión de Emergencias de Liaoning, y mencionó que "En el siguiente paso, el Departamento Provincial de Gestión de Emergencias seguirá enfocándose en mejorar la capacidad en rescates aéreos, apoyará a todas las localidades para promover los sistemas y mecanismos de rescate en emergencias aeronáuticas por incendio, y mejorará de forma efectiva la velocidad de respuesta y capacidad de acción actual para rescates aeronáuticos".

