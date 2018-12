Líderes de la industria se unen a BIOPAC en la Conferencia sobre fisiología humana T4 programada entre el 12 y 14 de agosto de 2019 Capacitación y mejores prácticas para la medición de la fisiología

GOLETA, California, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. anunció la segunda Conference bienal sobre fisiología humana T4 que se celebrará del 12 al 14 de agosto de 2019 en University of California Santa Barbara (UCSB). Investigadores, educadores y estudiantes de ciencias biológicas están invitados a conocer las últimas herramientas, tendencias, técnicas y tecnologías (Tools, Trends, Techniques and Technology, T4) utilizadas en la medición y la interpretación fisiológicas. Las sesiones de T4 ofrecen trucos y consejos prácticos, que brindan a los participantes las últimas herramientas y conocimientos para realizar descubrimientos científicos con cantidades significativas de datos de múltiples participantes y dispositivos, dentro o fuera del laboratorio.

BIOPAC organiza la Conferencia sobre fisiología T4 con el fin de aumentar la comprensión de las mediciones fisiológicas. Frazer Findlay, director ejecutivo de BIOPAC , comenta: “BIOPAC ha puesto siempre un gran énfasis en trabajar con socios que entienden la industria y las necesidades de nuestros clientes. Me complace que tengamos socios que se unan a nosotros en T4 para compartir innovaciones e ideas sobre la presentación de estímulos, la realidad virtual y aumentada, el monitoreo de la presión arterial, las imágenes del cerebro, la observación del comportamiento y más”.

Los presentadores incluyen valiosos oradores académicos expertos en sus campos de investigación, junto con compañías de tecnología líderes, como CNSystems (para la presión arterial no invasiva) y Psychology Software Tools (para presentaciones visuales y marcado de eventos).

Investigadores y educadores en fisiología, psicología, neurociencia, fisiología del ejercicio e imágenes mejorarán sus habilidades al comprender cómo es posible optimizar la tecnología para obtener una investigación mejorada y más eficiente. Científicos académicos, estudiosos, asistentes de investigación, investigadores principales y sus asistentes, investigadores, investigadores aplicados de la industria y educadores se beneficiarán al asistir a las sesiones de T4 y establecer contactos con colegas de todo el mundo —26 países estuvieron representados en la conferencia T4 inaugural—.

La conferencia T4, de tres días de duración, se centrará en registrar y analizar datos mediante el uso de herramientas tecnológicas y mejores prácticas actuales. Expertos en las principales áreas de investigación estarán a cargo de sesiones específicas acerca de cómo configurar un laboratorio o aula para optimizar los datos, preparar un tema, sincronizar los datos y estandarizar la interpretación con las rutinas de puntuación automatizadas.

https://www.BIOPAC.com/BIOPAC -t4-human-physiology-conference/

Acerca de BIOPAC Systems

BIOPAC se fundó en 1985 y es reconocida en todo el mundo como la principal opción de hardware y software de ciencias biológicas. A nivel mundial, más del 99 % de las 100 mejores universidades y compañías Global Fortune 500 confían en los sistemas BIOPAC para sus necesidades de sistemas de investigación y enseñanza de ciencias biológicas. BIOPAC desarrolla herramientas científicas de alta calidad para medición e interpretación fisiológicas. Las soluciones BIOPAC varían de soluciones educativas a dispositivos de vanguardia para usar en el laboratorio, en el mundo real y en entornos de investigación de realidad virtual. Para obtener más información sobre los productos BIOPAC , visite www.BIOPAC.com.