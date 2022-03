Liferay anuncia una nueva oferta para ayudar a las empresas a acelerar la innovación en experiencias digitalesPR Newswire

SANTIAGO, 16 de marzo de 2022

Liferay Experience Cloud combina todas las capacidades que necesitan las organizaciones modernas para ofrecer, gestionar y mejorar las experiencias digitales de sus clientes

SANTIAGO, 16 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Liferay Inc., proveedor de la plataforma Open Source líder para la creación de experiencias digitales web, móvil y para dispositivos conectados, ha anunciado hoy una novedad en su oferta, Liferay Experience Cloud, una solución DXP-as-a-Service basada en la nube que facilitará aún más a las empresas la creación y evolución de experiencias digitales.

La nueva solución ayuda a las compañías a crear, lanzar y optimizar experiencias digitales tanto para clientes como para empleados, proveedores y partners, aportando eficiencia y sencillez en la gestión de contenidos, gestión de usuarios a todos los niveles, analítica de datos, prestaciones de comercio electrónico B2B, múltiples opciones de personalización y capacidades Low Code, todo ello en un entorno en la nube as a Service gestionado por Liferay.

"El software empresarial se está transformando ante la constante presión que sufren las organizaciones para digitalizar rápidamente todas las áreas del negocio", ha afirmado Bryan Cheung, CEO de Liferay. "El software 'as a Service' ha establecido un nuevo estándar en la rapidez con la que las empresas pueden lanzar soluciones digitales, pero el modelo SaaS, por lo general, es cerrado, y todos los clientes obtienen la misma solución", ha subrayado el directivo. "Con Liferay Experience Cloud proporcionamos una plataforma enormemente flexible para generar soluciones personalizadas con la velocidad y la comodidad del software as a service".

Con Liferay Experience Cloud, las organizaciones pueden crear múltiples tipos de soluciones personalizadas, incluyendo experiencias para clientes, portales de empleados y soluciones para proveedores, distribuidores y minoristas. La integración a nivel back-end se simplifica con nuevas capacidades para exponer hacia clientes/partners/usuarios la información que sea necesaria, y se puede implementar y gestionar código personalizado sin comprometer la facilidad de las actualizaciones o el acceso a nuevas funcionalidades. A través de un esquema de precios basado en el consumo, la empresa puede arrancar poco a poco, utilizando solo lo que necesita, y al mismo tiempo ampliar rápidamente las capacidades y obtener un mayor rendimiento. La oferta está alojada y gestionada en su totalidad por Liferay, de forma que no son necesarias inversiones adicionales en TI para utilizar la tecnología.

Entre los aspectos más destacados de Liferay Experience Cloud se incluyen:

Todas las capacidades DXP, en una única plataforma. Contenido web, activos digitales, desarrollo Low Code, objetos personalizados, funciones de e-commerce, gestión de devoluciones, base de conocimiento para autoservicio, analítica, personalización y búsqueda, entre otras muchas.Siempre actualizado. El usuario trabaja siempre con la versión más reciente del producto ya que la actualización es automática. Las nuevas funcionalidades son incorporadas de forma regular y controlable para medir y poder manejar cambios disruptivos.Flexible y extensible, con capacidades altamente personalizables sin necesidad de complejos desarrollos a todos los niveles: gestión de sitios, páginas, menús, personalización, búsqueda avanzada, usuarios y cuentas, etc., integración back-end a través de conectores y APIs cloud-native. Implementación de código personalizado remoto utilizando cualquier lenguaje, incluyendo Python, GO, Java y Javascript.Soporte para diseñadores: gestión de libros de estilo para facilitar el cumplimiento de los estándares de la marca y reaccionar rápidamente ante nuevas campañas, adquisiciones, etc. Todo ello basado en estándares comunes como HTML, CSS, Javascript.Soporte para desarrolladores Front-end, que pueden utilizar las tecnologías que ya se conocen como React, entornos backend-for-frontend (GraphQL) o APIs REST.Seguridad de nivel empresarial con protección anti-DDoS (denegación de servicio distribuida) de primer nivel y capacidades WAF (cortafuegos de aplicaciones web).Gestión de cumplimiento sobre protección de datos de usuario: capacidades nativas para respaldar la implementación de cumplimiento del RGPD y otras regulaciones sobre protección de datos.Resiliencia: Monitorización proactiva de interrupción, procesos automatizados de auto-reparación y optimización del rendimiento para garantizar una alta disponibilidad de las aplicaciones para los usuarios.Escalado automático en respuesta a las alzas de uso.Además de la versión totalmente gestionada de Liferay Experience Cloud, Liferay sigue ofreciendo versiones auto-gestionadas y on-premise, que se adaptan a las diferentes necesidades únicas de infraestructura que cada empresa pueda requerir.

Liferay Experience Cloud ya está disponible. Para más información, visita la página web de Liferay.

Acerca de LiferayLiferay ayuda a las organizaciones a resolver sus desafíos digitales creando experiencias innovadoras centradas en el cliente a través de su plataforma de Experiencias Digitales (DXP) implementada en la nube. Nuestra plataforma es open source, lo que la hace más fiable y segura. Miles de organizaciones en todo el mundo de sectores tan variados como el financiero, asegurador, industrial, salud o gobierno, entre muchos otros, utilizan Liferay. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a alcanzar su máximo potencial y prestar el mejor servicio, tratando de dejar una huella positiva en el mundo a través del negocio y la tecnología.

