Liferay es nombrada Líder en 2019 Gartner Magic Quadrant for Digital Experience PlatformsLa compañía es reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms por novena vez

RECIFE

, Brasil, 15 de febrero de 2019 /PRNewswire/ --, proveedor de la plataformalíder para la creación de experiencias digitales web, móviles y para dispositivos conectados, ha sido reconocido por Gartner comoen su*. En el informe, Liferay destaca en el Magic Quadrant (MQ) entre otros 17 proveedores por su visión completa y su capacidad de ejecución. Liferay Digital Experience Platform (DXP) , yfueron evaluados en este proceso de análisis.

Gartner define una Plataforma de Experiencia Digital (DXP) "como un conjunto integrado de tecnologías que respaldan la composición, gestión, entrega y optimización de las experiencias digitales contextualizadas". La consultora reconoció a Liferay como líder por novena vez de forma consecutiva en el Cuadrante Mágico de 2019 para DXPs (anteriormente denominado por Gartner como el Cuadrante Mágico para Portales Horizontales).

Con cientos de clientes en todo el mundo en sectores como banca, seguros, sector público, retail o sanidad, Liferay siempre ha estado a la vanguardia en lo que respecta a ofrecer soluciones que ayuden a las organizaciones a brindar experiencias de marca consistentes en todo tipo de dispositivos, que les permitan interactuar mejor con sus clientes. En el pasado año, Liferay lanzó la última versión de su producto estrella, Liferay DXP 7.1, junto con tres nuevos productos: Liferay Analytics Cloud , que ayuda a las organizaciones a comprender mejor el customer journey de sus clientes, obteniendo al mismo tiempo información sobre el rendimiento de sus contenidos, Liferay Commerce , una oferta de comercio digital adaptada para Liferay DXP y Liferay DXP Cloud, una plataforma PaaS empresarial que proporciona a las organizaciones la capacidad de implementar Liferay DXP en la nube dentro de un entorno gestionado.

"Estamos encantados con este reconocimiento como líderes en Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms, que se produce por novena ocasión de forma consecutiva", ha señalado Ed Chung, Vice President of Global Product Management de Liferay Inc. "Creemos que la evaluación de Gartner valida nuestra creencia de que el éxito futuro pertenece a las empresas que invierten en comprender los customer journeys de sus clientes y les brindan la mejor experiencia en todos los puntos de contacto. Creemos que Liferay DXP proporciona las piezas fundamentales que las empresas necesitan para organizar estas experiencias, mejorarlas con el tiempo y satisfacer las diversas necesidades de sus clientes en cada paso".

De acuerdo con Gartner, "una plataforma de experiencia digital, o DXP, actúa como centro de gravedad en un entorno tecnológico complejo, extenso e interconectado". Además, "las DXP incluyen funcionalidades para llevar a cabo la composición y organización de la experiencia, así como su gestión y entrega; que se complementan con capacidades de analítica y de gestión de datos del cliente. Muchas DXP también incorporan inteligencia artificial (AI) y machine learning (ML) en el producto. El soporte multicanal sigue siendo fundamental en todos los canales, tanto los de uso general (web, versión web para móviles), como para emergentes (IoT, VR/ AR, wearables, otros interfaces conversacionales, etc)". Con Liferay DXP, las organizaciones pueden crear e implementar intranets, sitios web y portales para clientes o partners desde una única plataforma, flexible y fácil de integrar, al tiempo que minimizan el nivel de implicación del departamento de TI en áreas como la creación de contenido.

Para acceder al informe 2019 Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms, visite: https://www.liferay.com/es/company/gartner/magic-quadrant-digital-experience-platforms

*Gartner "Magic Quadrant for Digital Experience Platforms" by Irina Guseva, Gene Phifer, Mike Lowndes, Gavin Tay, 11 February 2019.

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.



Acerca de Liferay

Liferay desarrolla software que ayuda a las organizaciones a crear experiencias digitales en la web, el móvil y en todo tipo de dispositivos conectados. Nuestra plataforma es open source, lo que hace posible una mayor fiabilidad, innovación y seguridad. Nuestra empresa intenta dejar una impronta positiva en el mundo, a través del negocio y de la tecnología. Cientos de organizaciones del sector financiero, salud, gobierno, asegurador, retail, industria, y otros múltiples mercados utilizan Liferay. Visítenos en liferay.com

© 2019 Liferay, Inc. Todos los derechos reservados.

Contacto

Liferay Latin America

Anne Durey

Public Relations

Email: marketing-br@liferay.com

Telefone: +55 81 2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FUENTE Liferay Latin America LTDA