, 19 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Liferay Inc. , proveedor de la plataforma Open Source líder para la creación de experiencias digitales web, móviles y para dispositivos conectados, ha sido reconocido por Gartner como Líder en su *. En el informe, Liferay destaca entre otros 14 proveedores por su visión completa y su capacidad de ejecución. Para el proceso de análisis fueron evaluadas las soluciones

Gartner define una Plataforma de Experiencia Digital (DXP) "como una tecnología integrada y cohesionada para la composición, gestión, entrega y optimización de experiencias digitales relevantes y personalizadas a través de múltiples canales y puntos de contacto a lo largo del 'viaje del cliente' ". La consultora reconoció a Liferay como Líder por décimo año consecutivo en el Cuadrante Mágico de 2020 para DXP - anteriormente denominado por Gartner como Cuadrante Mágico para Portales Horizontales -, siendo el único fabricante que ha ocupado esta posición durante tantos años.

"Estamos encantados de haber sido seleccionados como Líderes en este Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms, especialmente porque ya son diez años recibiendo este reconocimiento", ha señalado Ed Chung, Vice President of Global Product Management de Liferay Inc.

Para acceder al informe Gartner Magic Quadrant 2020 for Digital Experience Platforms:

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado.

*Gartner "Magic Quadrant for Digital Experience Platforms", por Irina Guseva, Gene Phifer, Mike Lowndes y Gavin Tay, 29 de enero de 2020.

Sobre Liferay

Liferay desarrolla software que ayuda a las organizaciones a crear experiencias digitales en la web, el móvil y en todo tipo de dispositivos conectados. Nuestra plataforma es open source, lo que hace posible una mayor fiabilidad, innovación y seguridad.

