LONGi presenta las nuevas perspectivas de la industria fotovoltaica de China en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimáticoPR Newswire

MADRID, España, 13 de diciembre de 2019

MADRID, España, 13 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 12 de diciembre, el Sr. Li Zhenguo, fundador y presidente de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. ("LONGi Group"), una empresa de tecnología de energía solar líder en el mundo, asistió a la 25a. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y presentó las "Perspectivas de desarrollo fotovoltaico de China en 2050" ("Perspectivas") durante la reunión de intercambio "Promoting Energy Revolution Through Renewable Energy" (Promover la revolución energética mediante la energía renovable), celebrada en el Pabellón de China.

Este es el primer informe nacional sobre perspectivas de la tecnología de la energía limpia presentado en el mundo por una empresa privada de energía renovable como contribuyente importante. Las Perspectivas señalan que, impulsadas por factores tales como la mejora de la eficiencia de los sistemas mediante el progreso tecnológico, en el futuro cobrarán mayor importancia la rápida reducción del costo de generación de la energía fotovoltaica y la ventaja de costos que ofrece la generación de este tipo de energía. Antes de 2025, la generación de energía fotovoltaica se convertirá en una de las tecnologías de generación de energía nueva más económicas. Para 2050, como fuente principal de energía de China, la energía fotovoltaica representará casi el 40% del consumo total de electricidad del conjunto de la sociedad.

Asistieron al encuentro de intercambio numerosos invitados, entre ellos, Zhao Yingmin, viceministro del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China; Dan Jorgensen, ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca; Wang Zhongying, subdirector del Instituto de Investigación de Energía de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas; y He Jiankun, subdirector del Comité Experto Nacional sobre el Cambio Climático de China.

Las Perspectivas indican que la fotovoltaica será la fuente de energía más importante en China en el futuro y aportará grandes beneficios al país y al mundo para detener el cambio climático y lograr un desarrollo sostenible. El progreso tecnológico continuo es el principal factor de impulso de la reducción del costo de generación de energía fotovoltaica, y la rápida reducción del costo de generación de este tipo de energía es fundamental para lograr una alta proporción de instalaciones fotovoltaicas en la estructura energética. Se prevé que, para 2025, el costo de generación de energía fotovoltaica recientemente instalada será inferior a 0,3 yuanes/kWh. La ventaja de costos de la generación de energía fotovoltaica será más importante en el futuro. Para 2035 y 2050 el costo de generación de nueva energía fotovoltaica se reducirá a alrededor de 0,2 yuanes/kWh y 0,13 yuanes/kWh, respectivamente.

El informe predice que las instalaciones fotovoltaicas de China se acelerarán a partir del 14o. Plan Quinquenal (2020-2025); y de 2025 a 2035, las instalaciones fotovoltaicas de China se acelerarán en una escala aún mayor. En 2025 y 2035, la capacidad instalada total de generación de energía fotovoltaica en China llegará a 730 GW y 3000 GW, respectivamente; para 2050, se llegará a 5000 GW y la energía fotovoltaica se convertirá en la mayor fuente de energía de China, donde dará cuenta de alrededor del 40% del consumo nacional de electricidad.

Al mismo tiempo, con el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida y la aplicación innovadora de tecnología de almacenamiento de la energía, también cambiará drásticamente en el futuro el consumo de energía. La energía solar fotovoltaica integrada en edificios (BIPV, por sus siglas en inglés) traerá al menos 3.000 millones de kilovatios de instalación fotovoltaica. La polimerización de almacenamiento de luz, la compartición del almacenamiento de luz y las "plantas de energía virtual", entre otras cosas, remodelarán totalmente el patrón de consumo de energía tanto a nivel residencial como en las organizaciones comerciales.

Finalmente, las Perspectivas señalan que una alta proporción de generación de energía fotovoltaica aportará inmensos beneficios ecológicos y ambientales, y reducirá significativamente la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero de la fuente de suministro de energía, lo cual refleja el papel importante que LONGi está desempeñando en el proceso global de desarrollo y transformación sostenible.

LONGi redefine el papel y la importancia de la energía fotovoltaica en la acción contra el cambio climático

En la 24a. Conferencia sobre el Cambio Climático, celebrada en 2018, Li Zhenguo presentó el concepto de "solar por solar" y mostró el futuro método de desarrollo fotovoltaico de "producción de energía limpia con energía limpia". Con las "Perspectivas", esta es la segunda vez que LONGi expresa su opinión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demuestra sus conocimientos profundos de la tecnología, la producción y toda la cadena industrial de la energía fotovoltaica.

Durante la conferencia, LONGi participó también activamente en una serie de encuentros importantes relacionados con la transformación sostenible del desarrollo y el desarrollo de nuevas energías, entre ellos, el encuentro paralelo del lanzamiento documental de "The Journey to the Climate Conference" (El viaje a la Conferencia sobre el Clima), la reunión paralela de acción sobre el clima de las empresas chinas: Empowerment and Innovation (Empoderamiento e innovación), el encuentro paralelo de "Energy Mix with Solar Energy Focus to Fight Against Climate Change" (Oferta energética con enfoque en la energía solar para luchar contra el cambio climático) y otros, lo cual muestra los conocimientos y la responsabilidad de las nuevas empresas de energía chinas en la acción global contra el cambio climático.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1044965/LONGi_China_Pavilion.jpg

FUENTE LONGi Green Energy Technology Co., Ltd