Los accionistas principales de Avianca y el accionista controlante de GOL crearán el Grupo Abra, un grupo de transporte aéreo líder en América Latina

LONDRES, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Los principales accionistas de la aerolínea colombiana Avianca y el accionista controlante de la brasilera GOL firmaron un acuerdo histórico para crear un grupo de transporte aéreo líder en América Latina bajo una estructura de holding empresarial llamado Abra Group Limited ("Grupo Abra"). Sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y a las condiciones de cierre, el Grupo Abra controlaría a Avianca y a GOL, acercando a estas icónicas marcas dentro un misma holding.

A través de las recientes inversiones realizadas por los accionistas de Avianca y Viva, el Grupo también tendría el 100% de los derechos económicos de las operaciones de Viva en Colombia y Perú, pero no la controlaría, y contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile.

Juntas, Avianca y GOL serán el ancla de una red de aerolíneas latinoamericanas que tendrán los costos unitarios más bajos en sus respectivos mercados, los programas de lealtad líderes a través de la región, y otros negocios complementarios. Avianca y GOL mantendrán sus marcas, talento, equipos y cultura de manera independiente, mientras se beneficiarán de mayores eficiencias e inversiones dentro de una propiedad común.

Abra proveerá una plataforma que le permitirá a las aerolíneas operadoras reducir aún más sus costos, conseguir mayores economías de escala, continuar operando una flota de aviones de última generación y expandir sus rutas, servicios, oferta de productos y programas de lealtad.

En conjunto, las aerolíneas que harán parte del Grupo Abra podrían ofrecer a sus clientes la red más amplia y complementaria de rutas con una mínima superposición entre mercados.

La solidez financiera de Abra le proveerá a las aerolíneas partícipes estabilidad y agilidad en el largo plazo, impulsando así la inversión constante y sostenida en innovación y en sinergias.

El Grupo Abra será co-controlado por los accionistas principales de Avianca y el accionista mayoritario de GOL, y será liderado por un equipo directivo con amplia experiencia en aviación en la región, un largo historial de emprendimiento y un probado récord de éxitos en crecimiento y transformación de aerolíneas.

Roberto Kriete , que se desempeñará como presidente de la Junta Directiva (Chairman) del Grupo, fue quien convirtió a TACA en la aerolínea líder de Centro América en la década de los 80, antes de fusionarse con Avianca en 2009. También fundó, en 2006, Volaris, la aerolínea líder en el mercado mexicano.

, que se desempeñará como presidente de la Junta Directiva (Chairman) del Grupo, fue quien convirtió a TACA en la aerolínea líder de Centro América en la década de los 80, antes de fusionarse con Avianca en 2009. También fundó, en 2006, Volaris, la aerolínea líder en el mercado mexicano. Constantino de Oliveira Junior , que se desempeñará como el CEO del Grupo, fue pionero en la revolución de las aerolíneas de bajo costo en América Latina cuando fundó GOL Airlines en 2001. Junto con la adquisición de VRG en 2007 y de Webjet en 2011, lideró el crecimiento de la compañía hasta alcanzar una posición de liderazgo en el mercado.

, que se desempeñará como el CEO del Grupo, fue pionero en la revolución de las aerolíneas de bajo costo en América Latina cuando fundó GOL Airlines en 2001. Junto con la adquisición de VRG en 2007 y de Webjet en 2011, lideró el crecimiento de la compañía hasta alcanzar una posición de liderazgo en el mercado. Adrian Neuhauser , actual Presidente y CEO de Avianca, y Richard Lark , actual CFO de GOL, se desempeñarán como co-presidentes del Grupo y mantendrán sus cargos actuales en las aerolíneas. Al cierre del acuerdo, se entregarán más detalles sobre el equipo directivo de Abra.

El equipo directivo del Grupo Abra se enfocará en generar sinergias que aseguren las estructuras de costos más bajas para cada aerolínea en sus mercados correspondientes; en expandir su red de rutas, servicios, oferta de productos y programas de lealtad; y en desarrollar nuevos e innovadores productos y servicios que respondan a las necesidades actuales de los pasajeros y de los clientes de cargo en el mercado latinoamericano de transporte aéreo que es altamente competitivo.

Asimismo, Abra se esforzará por garantizar que las aerolíneas sean líderes en la implementación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), al contar con una gobernanza sólida y fortaleza financiera para continuar invirtiendo en una flota de aviones que genere una menor huella de carbono, lo que aceleraría el avance de la industria aérea hacia sus metas de carbono neutro.

Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva del Grupo, indicó: "Nuestra visión es crear un grupo de aerolíneas capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI y que mejore la experiencia de volar para nuestros clientes, empleados, aliados y comunidades en donde operamos. Nuestros clientes se beneficiarán al tener acceso a las mejores tarifas, más destinos, más frecuencias de vuelos, conexiones más prácticas, y la posibilidad de ganar y usar puntos a través de los programas de lealtad de las aerolíneas. Además, podrán disfrutar de mejores beneficios y acceso a productos y servicios superiores".

Constantino de Oliveira Junior, CEO del Grupo, mencionó que: "Este acuerdo sitúa a las aerolíneas de Abra en una posición de liderazgo en el mercado de transporte aéreo de la región, al poder atender a una población de más de mil millones de personas y un PIB cercano a los tres billones de dólares estadounidenses -generando oportunidades de crecimiento de capacidad y de ingresos. Nuestra particular y única estructura de empresa le permitirá a cada aerolínea perseguir sus resultados manteniendo la independencia de sus marcas, talento, equipo y cultura; y, le brindará a los empleados más oportunidades de crecimiento personal y profesional en cada etapa de sus carreras".

TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN

El Grupo Abra es una compañía de capital cerrado constituida en el Reino Unido. Una vez cerrada la transacción, el Grupo Abra controlará a Avianca y a GOL y, como consecuencia, también tendrá los derechos económicos no controlantes en las operaciones de Viva en Colombia y Perú, y contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile.

Ciertos inversionistas financieros se han comprometido a invertir más de US$350 millones en acciones de Abra al cierre de la transacción, fortaleciendo aún más el balance y posición de liquidez de Abra.

Se espera que el cierre de la transacción se complete en la segunda mitad del 2022, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales y condiciones regulatorias.

ASESORES

Evercore y RBC Capital Markets se desempeñan como asesores financieros y Milbank LLP como asesor legal del Grupo Abra. Gibson, Dunn &Crutcher LLP como asesor legal de ciertos inversionistas, y Lefosse Advogados y Brasilpar como asesores de los accionistas mayoritarios de GOL.

TRANSMISIÓN EN-LINEA E INFORMACIÓN ADICIONAL

ACERCA DE LAS COMPAÑÍAS

AVIANCA GROUP INTERNATIONAL LIMITED incluye a Avianca -miembro Star Alliance-, LifeMiles y Avianca Cargo. En transporte de pasajeros y con más de 102 años de operación continua desde 1919, Avianca es la aerolínea líder en Colombia, Centroamérica y Ecuador, y tiene una de las operaciones aéreas más grandes de América Latina con 130 rutas, 3.800 vuelos semanales y una flota de más 110 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con alrededor de 65 destinos en América y Europa. Su programa de lealtad LifeMiles cuenta con más de 10 millones de miembros y 450 marcas aliadas siendo uno de los más grandes de la región. En transporte de carga, Avianca Cargo, es un líder en la región y es el principal operador en diferentes mercados de América. Sirve a más de 50 destinos con una flota de aviones cargueros Airbus A330, sumados a la operación en bellies en aviones de pasajeros. Avianca emergió exitosamente del Capítulo 11 al cierre de 2021 y hoy cuenta con un equipo de más de 12.000 personas comprometidas con brindar un servicio seguro, conveniente, asequible y amable a sus clientes. Más información en: https://www.avianca.com

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 y NYSE: GOL): GOL es la aerolínea más grande de Brasil, líder en los segmentos corporativo y de ocio. Desde su fundación en 2001, ha sido la empresa con el costo unitario más bajo de América Latina, lo que ha permitido la democratización del transporte aéreo. La compañía mantiene asociaciones con American Airlines y Air France-KLM y pone a disposición de los Clientes varios acuerdos de codeshare e interline, brindando más comodidad y facilidad de conexiones a cualquier lugar atendido por estas asociaciones. Con el objetivo de "Ser el Primero para Todos", GOL ofrece la mejor experiencia de viaje a sus pasajeros, incluyendo: la mayor cantidad de asientos y más espacio entre asientos, la plataforma más completa con internet, películas y TV en vivo y el mejor programa de fidelización, SMILES. En el transporte de carga, GOLLOG posibilita la entrega de pedidos para diferentes regiones de Brasil y del exterior y mantiene alianza con Mercado Libre. GOL cuenta con un equipo de 14.100 profesionales de la aviación altamente calificados y enfocados en la Seguridad, su valor número uno, y opera una flota estandarizada de 142 aviones Boeing 737. Las acciones de la empresa cotizan en la bolsa de valores de Brasil - B3 (GOLL4) y Nova York - NYSE (GOL). Para obtener más información, visite www.voegol.com.br/ri.

NOTA DE PRECAUCIÓN SOBRE DECLARACIONES DE PROYECCIONES A FUTURO

La información contenida en este comunicado contiene declaraciones y estimaciones "prospectivas" que se relacionan con acontecimientos futuros, los cuales, por su naturaleza, están sujetos a riesgos e incertidumbres considerables. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado que no sean hechos históricos, incluidas, sin limitación, las relativas a la estrategia futura, planes, objetivos, metas y fines de las aerolíneas mencionadas en este comunicado ("Aerolíneas") o de sus accionistas principales o mayoritarios ("Accionistas Mayoritarios"), la evolución futura de los mercados en los que operan dichas aerolíneas, y cualquier declaración precedida por, seguida por o que incluya las palabras "cree", "espera", "apunta", "pretende", "hará", "puede", "proyecta", "estima", "anticipa", "predice", "busca", "debería" o palabras o expresiones similares, son declaraciones prospectivas. Los acontecimientos futuros a los que se refieren estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de las Aerolíneas o de los Accionistas Mayoritarios, que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosos supuestos relativos a las estrategias de negocios presentes y futuras de las Aerolíneas y de los Accionistas Mayoritarios y al entorno en el que operarán en el futuro, y no constituyen una garantía de los resultados futuros. Dichas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Ninguno de los Accionistas Mayoritarios o cualquiera de sus afiliados, funcionarios, directores, empleados y agentes asume ningún deber u obligación de actualizar o modificar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de cualquier otra manera, excepto en la medida que sea requerida por la ley. Ninguno de los Accionistas Mayoritarios o cualquiera de sus afiliados, funcionarios, directores, empleados, asesores profesionales y agentes hace ninguna declaración, garantía o predicción de que los resultados anticipados por tales declaraciones prospectivas se lograrán, y tales declaraciones prospectivas representan, en cada caso, sólo uno de los muchos escenarios posibles y no deben ser vistos como el escenario más probable o estándar.

