Los estudiantes de Nord Anglia Education alcanzan resultados 10% superiores al promedio global del Programa del Diploma del IB

LONDRES, 11 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Los alumnos de la familia de escuelas de Nord Anglia Education (NAE) han superado, una vez más, los resultados globales del Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), dado que la puntuación promedio de este año en ese programa fue 10% más alta que el promedio global, y cuatro estudiantes obtuvieron la puntuación máxima.

Los alumnos de las 34 escuelas de NAE que ofrecieron el PD lograron una puntuación promedio de 33 de un total de 45 puntos para el año académico 2018/2019, superando el promedio global de 30 puntos de 2018.

Más de 130 alumnos de la familia de escuelas obtuvieron más de 40 puntos en el PD del IB, que es el nivel de logro requerido para ser admitido en las universidades de élite del mundo, tales como Cambridge, Oxford, Harvard y Stanford.

Andrew Fitzmaurice, director general de Nord Anglia Education, comentó que los resultados sobresalientes demuestran el compromiso de NAE de brindar oportunidades de aprendizaje transformadoras a todos los niños.

"Nuestros alumnos logran más que lo que imaginaban posible y siguen superando los promedios mundiales", señaló Fitzmaurice.

"En NAE nos proponemos ayudar a los alumnos a alcanzar su potencial máximo y los equipamos con las habilidades y la mentalidad que necesitan para prosperar en un mundo cambiante. Felicitaciones, no solo a nuestros alumnos, sino también a nuestro personal docente dedicado de primer nivel mundial, que ayudó a lograr estos excelentes resultados".

Este año, 1.269 estudiantes hicieron el examen del Programa del Diploma del IB, un 10% más que el año pasado. Este aumento refleja el rápido crecimiento mundial de Nord Anglia Education y el mayor interés de los padres por el programa.

El colegio de la red de Nord Anglia Education que logró el desempeño más alto fue el British International School Shanghai, Puxi, que alcanzó un promedio general de 36,5 en el PD. Le siguieron de cerca Nord Anglia International School Dubai, con una puntuación promedio de 36,4, y British International School Ho Chi Minh City, con una puntuación promedio de 35,5.

"Estoy feliz de ver que Nord Anglia International School Dubai alcanzó un promedio tan alto, de 36,4, en el primer año que ofrece el Programa del Diploma al nivel de graduados", comentó Fitzmaurice.

Como testimonio de la diferencia educativa de Nord Anglia, un total de cuatro alumnos obtuvieron la puntuación ideal de 45 este año.

Michael Tang, de The Village School, Oliver Cohen, de British International School of Chicago, South Loop, Christian Contreras, de British School Warsaw, y Lorcan Moore, de British International School of Houston alcanzaron la puntuación máxima.

"Este es un logro increíble para estos cuatro estudiantes, pues solo el 0,4% de los alumnos de todo el mundo alcanzó el máximo este año en el PD del IB", agregó Fitzmaurice.

Andy Puttock, director de educación del Nord Anglia Education Group, afirmó que estaba orgulloso de los alumnos de NAE que, con su dedicación, lograron estos resultados que superan los promedios globales del Programa del Diploma del IB.

"Nuestras escuelas que ofrecen el IB han logrado un gran éxito este año académico, y deseamos a nuestros graduados recientes un verano fantástico mientras comienzan a prepararse para la vida después de dejar su escuela de Nord Anglia", dijo Puttock.

El índice de aprobación general de este año académico de Nord Anglia Education fue del 93,2%, en comparación con el promedio global de 78% en 2018.

El Programa de Diploma del Bachillerato Internacional, conocido comúnmente como PD del IB, es un programa de educación de dos años dirigido a estudiantes de 16 a 19 años. El programa constituye una calificación ampliamente aceptada y reconocida para acceder a instituciones de educación superior y universidades en todo el mundo.

Acerca de Nord Anglia Education

Nord Anglia Education es la principal organización de escuelas de primer nivel del mundo; cuenta con campus en 28 países de América, Europa, China, el sudeste de Asia, India y Medio Oriente. En conjunto, nuestras 61 escuelas educan a más de 61.000 estudiantes desde el jardín de infancia hasta el final de la escuela secundaria. Nos impulsa una filosofía unificadora: somos ambiciosos para nuestras escuelas, estudiantes, docentes, personal y comunidades, e inspiramos a cada niño que asiste a una escuela de Nord Anglia Education a lograr más de lo que habría imaginado posible.

Contacto:

David Bates

Gerente de Comunicaciones

Nord Anglia Education

Directo: +44 20 7131 0133

Móvil: +44 7787 135223

Correo electrónico: David.Bates@nordanglia.com

www.nordangliaeducation.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946004/BISH.jpg

FUENTE Nord Anglia Education