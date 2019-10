Los mejores libros de ventas: ¡Aprende a vender rápidamente!PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Nadie nace sabiendo a vender y a veces no tenemos ni el tiempo ni las ganas para aprender a hacerlo, sin embargo, siempre podemos encontrar un momento para leer, aprender e implementar todo lo aprendido.

El libro "7 PASOS DE LA VENTA RELACIONAL", es más que un libro, es un manual, una guía, un coach de ventas que te enseñara en todo momento a resolver tus dudas sobre los procesos de ventas. Si te has preguntado lo siguiente, eres definitivamente un buen candidato para leer este libro: ¿Te has esforzado por tener grandes resultados en ventas y aún no lo has conseguido?, ¿Aún no sabes en que te estás equivocando?, ¿Crees que sabes cómo hacer una estrategia de ventas, pero no da resultados?, ¿Eres líder, pero no sabes cómo transmitir tus conocimientos al equipo de ventas?

Este libro resolverá todas esas preguntas y te permitirá conocer tus errores y reconocer tus aciertos. De igual forma, descubrirás las áreas que tienes que reforzar para crear estrategias nuevas y futuras, mejorarás tus procesos, te integrarás de mejor forma a tu equipo de ventas y crearás un nuevo camino de éxito.

A través de una recopilación de experiencias de cientos de empresas, más de 7 mil vendedores, colegas y asesores en ventas, se enriquece el contenido de esta publicación para mostrar a los lectores lo que realmente está funcionando en este momento en las empresas para incrementar las ventas de manera potencial.

"Siete pasos de la venta relacional" es el proceso de ventas que tarde o temprano tendrás que implementar en tu empresa, porque incorpora en todo el proceso el ciclo completo de ventas, sumando las técnicas de ventas más eficaces y la implementación de planes de acción que toda empresa o vendedor debe tener, todo eficazmente comprobado.

Algunos temas del libro son: 1) Proceso psicológico de las ventas; 2) Proceso de generación de prospectos y clientes nuevos; 3) Manejo de objeciones; 4) Técnicas de cierre de ventas; 5) Post-Venta y servicio al cliente; 6) Ventas telefónicas, procesos y técnicas; 7) Estrategias de servicio al cliente; 8) Ventas en plataformas digitales y redes sociales; 9) ¿Cómo atender y evitar quejas de clientes?; 10) Tipos de clientes y ¿Cómo atenderlos?; 11) Personalidad de vendedores, entre otros.

ALAS Servicios Integrales en Capacitación y Ventas S.C., avala la publicación de este libro y a su autora, Ana Luisa Arenas, quien cuenta con 4 certificaciones nacionales como capacitadora de ventas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), además de una certificación internacional como coach ejecutivo y alineación de equipos de trabajo en International Coaching Technologies en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además de ser fundadora de varias empresas de éxito e impartir durante más de 10 años a miles de vendedores y directivos el curso "SIETE PASOS DE LA VENTA RELACIONAL", que se ha convertido en el libro más completo y didáctico en el mundo de las ventas.

ALAS Servicios Integrales en Capacitación y Ventas S.C. es una empresa líder en el ramo de la capacitación de ventas en México. Sus líderes cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, donde ha capacitado a más de 4 mil vendedores profesionales. Cuenta además con la certificación INTERNATIONAL COACHING TECHNOLOGIES por el ITESM, Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

