DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- El lunes se anunció en los Emiratos Árabes Unidos un marco panárabe unificado para el reconocimiento mutuo de certificados de productos y servicios halal. Una medida que tiene el objetivo de mejorar la competitividad de los alimentos halal en los mercados internacionales.

El anuncio del programa se efectuó en el pabellón de la Organización para la Minería y el Desarrollo Industrial Árabe (Arab Industrial Development and Mining Organization) en la cuarta edición de la Plataforma de la Industria Halal Global, organizada por la Autoridad de los Emiratos para la Estandarización y la Metrología (Emirates Authority for Standardization and Metrology, ESMA).

Los Emiratos Árabes Unidos se proponen globalizar la industria halal. El mercado de alimentos y bebidas halal se encamina a alcanzar un valor de USD 2,5 billones este año, según la Organización de Cooperación Islámica (Organization of Islamic Cooperation, OIC).

"La Plataforma de la Industria Halal Global, que se celebra junto con Gulfood Dubái, es considerada un punto de encuentro para los más prominentes actores globales de la industria halal. También representa una significativa oportunidad para intercambiar ideas y visiones de crecimiento, dados los más de 1,6 mil millones de musulmanes de todo el mundo que consumen productos alimenticios halal", declaró Abdulla Al Maeeni, director general de la ESMA.

Él añadió que, durante muchos años, los EAU han estado a la vanguardia de los esfuerzos en este sector y en 2013 presentó la iniciativa 'Dubái como la capital de la economía islámica'. También estableció el 'Centro de Desarrollo Económico Islámico de Dubái', así como el 'Foro de Acreditación Halal Internacional', que cuenta con la participación de 32 Estados miembros.

Al Maeeni expresó que los EAU también fortalecieron su posición en el Indicador de la Economía Islámica Global, como parte de su visión posterior a la producción petrolera. De hecho, el país fue el primero en establecer e implementar el primer sistema de alimentos halal del mundo con estándares y prácticas en los campos de acreditación, certificación y evaluación.

Solamente los países del Consejo de Cooperación del Golfo importan productos halal equivalentes a USD 50 mil millones. Además, se espera que los consumidores musulmanes en todo el mundo gasten USD 3 billones para 2023, según un informe del Centro de Desarrollo Económico Islámico de Dubái.

Contacto:

Mohamed Osman

mohamed.o@esma.gov.ae

+971-50-268-2444

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/822982/Arab_Halal_Program.jpg

FUENTE Arab Halal Program