Los planificadores de transporte público a lo largo de América Latina logran mejores resultados con Remix, la plataforma de mapeo colaborativa de Via

SAN FRANCISCO

Chile

El Salvador

, 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, Remix , la plataforma de mapeo colaborativa de Via para la toma de decisiones en el transporte, anunció un crecimiento significativo en América Latina, con colaboraciones en Brasil,, y México.

En México, Remix ha permitido a Mobility ADO y a Móvil QroBus el logro de mejoras significativas en su colaboración con la agencia pública, el Instituto Queretano de Transporte. Mediante el análisis de datos de embarques y de impacto en la accesibilidad, Móvill QroBus ha mostrado exitosos hallazgos en cuanto al comportamiento de los pasajeros, resultando en un mejor servicio para los ciudadanos de Querétaro.

"No seríamos capaces de obtener estas mejoras en los resultados sin Remix como nuestro aliado," comenta Alberto Rojas, Director en el Instituto Queretano del Transporte. José Luís Hernández, Gerente de Proyectos en Mobility ADO agregó, "Remix brindó apoyo extremadamente útil para acelerar los procesos que podrían haber tomado semanas o meses."

Desde el pasado mes de Octubre, Remix también apoya a la Subsecretaría de Transportes de Chile, a través de su División de Transporte Público Regional (DTPR), transformando la coordinación de operaciones entre sus oficinas centrales en Santiago y el resto del país, mejorando las comunicaciones internas.

Remix permite a DTPR estandarizar su vocabulario y colaborar fácilmente a lo largo de sus oficinas. Adicionalmente, Remix aporta mejoras en sus procesos de análisis y planificación del día a día las diferentes regiones del país, entre las cuales se abordará Valparaíso - una de las regiones más grandes - creando su primera versión de GTFS. A través de la plataforma, se reemplazan progresivamente sus herramientas manuales descentralizadas, y se estimula la colaboración ágil a lo largo de sus oficinas.

Con Remix, la DTPR pretende mejorar sus procesos internos, potenciando el trabajo colaborativo y centralizando la información clave para un mejor diseño y análisis de los sistemas de transporte público regional en Chile.

"Más de 350 ciudades a lo largo de los 5 continentes usan Remix, y nos sentimos honrados de tener una presencia en auge en América Latina, asociandonos con agencias innovadoras para mejorar los resultados para sus comunidades," dijo Tiffany Chu, VP Senior de Remix y Via y co-fundadora de Remix.

Acerca de Via:Via está remodelando el transporte público para cubrir las necesidades de las ciudades modernas, a través de soluciones flexibles para el transporte. Via adquirió recientemente Remix, la plataforma colaborativa para la planificación y la toma de decisiones en el transporte, creando la primera plataforma de transporte completa para ciudades, autoridades operadores.

