Los productos agrícolas de Zhuanghe se hacen famosos en la Semana de intercambio cultural de la gastronomía popular del noreste asiático

ZHUANGHE,, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Según el Departamento de Publicidad del Comité Municipal Zhuanghe del Partido Comunista de(PCCh), los productos agrícolas característicos de Zhuanghe, ciudad costera de la ciudad-subprovincia de Dalián, provincia deal noreste de, atrajeron especial atención el 11 de octubre de 2021 durante la "Liaoning Cuisine:intercambio cultural de la gastronomía popular del noreste asiático 2021".

La ciudad de Zhuanghe está ubicada en el sudeste de la península de Liaodong y la ribera norte del mar Amarillo, donde confluyen montañas, bosques y manantiales, se integran el mar, el río y el lago, y las islas y los puertos dependen unos de otros. La zona abarca 365 ríos grandes y pequeños, con una superficie forestal del 45 % y un índice de calidad de aire superior al 85 % a lo largo del año, lo que lo convierte en un destino ideal para el ocio, la recuperación de la salud y la visitas turísticas. Entre algunos puntos de interés turístico de la zona famosos en todo el mundo se encuentran Bingyugou, "la pequeña Guilin" al sur de; Haiwang Nine Islands, "la pantalla con la pintura del mar";, "la ciudad natal de la espátula de cara negra";, la primera cima al sur de; y Tianmen Mountain, en Sanjiajie.

Zhuanghe cuenta con abundantes productos exclusivos gracias a sus riquezas naturales y sus ventajas ecológicas, lo que ha dado origen a nueve marcas agrícolas características: arándanos, fresas, tomates, ostras, pepinos de mar, hongos comestibles, almejas jaspeadas, pollos de huesos grandes y peces globo, por lo que también se ha ganado el título de ciudad natal de los arándanos y los pollos de huesos grandes, y el de capital de la industria de mariscos, entre otros.

Chefs chinos y japoneses prepararon platos con almejas jaspeadas, el ingrediente especializado de Zhuanghe que es graso y fresco, y los ingredientes frescos caracterizan la nueva cocina de Zhuanghe.

