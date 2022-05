Los programas cortos de educación superior serán clave en el futuro del aprendizaje: Tec de Monterrey y Banco MundialPR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2022

Se presentó el informe "La vía rápida hacia nuevas competencias: programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe", que explora los resultados del mercado laboral y los retornos de los Programas de Ciclo Corto. El informe describe los Programas de Ciclo Corto en Latinoamérica, y servirá para adoptar nuevas acciones en favor de este nuevo tipo de educación superior.CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- El día de hoy se presentó en el Tec de Monterrey campus Ciudad de México, el informe "La vía rápida hacia nuevas competencias: programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe", realizado por el Banco Mundial. La presentación del informe estuvo a cargo de Maria Marta Ferreyra, economista sénior del Banco Mundial, contando con la intervención de Michael Fung, director ejecutivo del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey.

Este informe ofrece una descripción exhaustiva de los Programas de Ciclo Corto (PCC) en América Latina y el Caribe (ALC), con el propósito de analizar sus fortalezas y áreas de oportunidad, como punto de partida para crear un entorno en el que los programas permitan a los estudiantes desarrollar nuevas competencias en lapsos cortos de tiempo y que a la vez satisfagan necesidades imperantes en las empresas que ofertan el empleo.

"Los Programas de Ciclo Corto son particularmente adecuados para abordar los retos derivados de la crisis por la pandemia de COVID- 19 en la región de América Latina y el Caribe, dado que responden ágilmente a las demandas del mercado laboral y así logran satisfacer las necesidades de los estudiantes y las empresas", dijo Ferreyra, autora del reporte. Por ello, aseguró, es importante que las instituciones de educación superior ofrezcan flexibilidad en la adquisición de competencias, poniendo al alcance de la población Programas de Ciclo Corto de gran calidad.

La información se fundamenta en datos exclusivos que incluyen una encuesta a directores de PCC en cinco países de ALC y se concluye que, si bien los PCC generan, en promedio, buenos resultados en el mercado laboral, su calidad varía en gran medida. Por ello el informe será de gran interés para las autoridades responsables del diseño de las políticas educativas, e investigadores y el público en general, a fin de aplicar nuevos formatos de educación superior, que se ajuste a las realidades actuales y promueva el crecimiento, la innovación y la inclusión.

Los PCC pueden convertirse en la vía rápida hacia la obtención de nuevas competencias, ya que forman capital humano calificado en un tiempo relativamente corto (entre 2 a 3 años en comparación con los programas universitarios que duran de 5 a 6 años), son eminentemente prácticos y se centran tanto en áreas tradicionales del conocimiento como en áreas más recientes e innovadoras, lo que los hace atractivos para una amplia variedad de aprendedores.

Durante la presentación del informe se llevó a cabo un panel de discusión en el que participó Michael Fung, director ejecutivo del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey. Durante su intervención enfatizó en que los sistemas de preparación deben ser más ágiles, a través de distintas vías y con formatos flexibles, adaptativos y permanentes para cumplir las necesidades de los aprendedores.

"En el Institute for the Future of Education tenemos el propósito de mejorar las vidas de las personas alrededor del mundo, a través de la innovación educativa en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida, con enfoques técnicos y pedagógicos que desemboquen en un aprendizaje efectivo, trabajando por una educación accesible, que responda a las distintas necesidades y contextos de los aprendedores y que siendo relevante, responda a las necesidades de la sociedad y de la industria", mencionó Michael Fung.

El informe concluye que, aunque los PCC obtienen buenos resultados académicos y en el mercado laboral, y los proveedores responden con agilidad a las necesidades del mercado laboral, su calidad varía mucho entre distintos programas, y a veces se ofrecen programas de bajo costo y valor. Por ello, un diseño de políticas cuidadoso y una aplicación rigurosa permitiría potenciar este nuevo tipo de educación superior.

Si está interesada o interesado en consultar el informe completo puede hacerlo aquí.

