, 27 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- InterContinental Hotels &Resorts, la marca de hoteles de lujo más grande del mundo, revela hoy las más icónicas vistas, sonidos, aromas y sensaciones que los viajeros deberían experimentar durante este 2020 si realmente quieren conocer a fondo la ciudad que visitan. Los primeros InterContinental ICons varían desde el olor a rosquillas frescas en una tienda de West Village eny los sabores únicos de Karak Chai en Jumeirah Beach en, hasta disfrutar de la vista de la arquitectura antigua y nueva en Londres.

La lista de experiencias se determinó a través de una votación pública en línea y luego fue clasificada por un panel de expertos en viajes líderes como las mejores adiciones a los destinos turísticos convencionales. Los InterContinental ICons también inspirarán experiencias seleccionadas que se pueden reservar en algunos de los principales Hoteles y Resorts InterContinental en todo el mundo.

Top InterContinental ICon en cada ciudad:

La campaña se desarrolló con base a la información de un estudio independiente realizado por la marca. La investigación reveló que la mayoría de los locales (59%) sienten que los visitantes se están perdiendo el verdadero espíritu de un lugar, mientras que el 75% de los viajeros de lujo quieren experimentar ciudades como un local bien informado.

Jane Mackie, Senior Vice President, Global Marketing, IHG Luxury Portfolio: "Fieles a la herencia de la marca InterContinental pioneros en viajes de lujo, hemos pasado los últimos meses trabajando con expertos líderes y examinando la opinión pública para descubrir experiencias verdaderamente fascinantes y significativas que muestren lo mejor de las ciudades globales de todo el mundo. Estamos entusiasmados de revelar la primera lista de ICONOS InterContinentales, así como experiencias diseñadas para inspirar a los viajeros a ir más allá".

Charlie Hamilton James, fotógrafo, de National Geographic: "Me encantó trabajar en la campaña InterContinental ICons. Me abrió los ojos a las muchas facetas no descubiertas que me faltaba en cada una de estas ciudades tan visitadas. Cada uno tiene una cantidad infinita de secretos y experimentar los ICons es la forma de comenzar a descubrirlos".

Descubra los ICÓNOS InterContinentales en Ciudad de México:

El sabor ahumado de los tacos al pastor El aroma del mezcal justo antes de tomar el primer sorbo. Los sorprendentes museos del centro, como el Palacio de Bellas Artes con sus pinturas de Diego Rivera . El contraste de los edificios en el Zócalo, desde la plaza y el Palacio Nacional hasta las ruinas del Templo Mayor . La vista del Paseo de la Reforma a primera hora de la mañana.

Hotel Intercontinental Presidente México City invita a los turistas a conocer la Ciudad de México y sus museos con este ICónico city tour:

InterContinental Presidente Mexico City te invita a embarcarte en esta aventura que comienza recorriendo la icónica avenida de Paseo de la Reforma hasta legar al parque de Chapultepec , donde disfrutarás del pulmón verde más importante de la ciudad. En el punto más alto del verde bosque, visita el Castillo de Chapultepec y déjate sorprender por su historia y las hermosas vistas.

de la hasta legar al parque de , donde disfrutarás del pulmón verde más importante de la ciudad. En el punto más alto del verde bosque, visita el Castillo de y déjate sorprender por su historia y las hermosas vistas. Más tarde, trasládate a Plaza Garibaldi, donde disfrutarás de la tradicional música de Mariachi en vivo, además de entrar al Museo del Tequila y Mezcal donde podrás degustar estas típicas bebidas mexicanas.

Nuestro guía te acompañará en todo momento para hacer de esta experiencia única.

Reserva con nuestro departamento de Concierge de preferencia con 24 horas de anticipación directo en el escritorio o al correo concierger_mexico@grupopresidente.com

Costos: $230 dls (1-3 personas) $400 dls (4-7 personas).

dls (1-3 personas) dls (4-7 personas). Para más detalles sobre ICONS InterContinentales y reservar experiencias, visite life.intercontinental.com/icons.

Fotografias de Iconos: https://we.tl/t-qn3iqlpuEW

APÉNDICE:

Lista complete de ICons

Nueva York

Bagels frescos en una tienda de bagels de West Village Bebiendo cócteles artesanales en un bar en un barrio prometedor en Brooklyn El agudo cielo azul contra la impactante arquitectura del horizonte de la ciudad visto desde el ferry del río Hudson Tomando el sol en un picnic a la hora del almuerzo en Central Park La asombrosa luminosidad mientras te paras en el vestíbulo del Oculus

Mexico

El sabor ahumado de los tacos al pastor El aroma del mezcal justo antes de tomar el primer sorbo. Los sorprendentes museos del centro, como el Palacio de Bellas Artes con sus pinturas de Diego Rivera . El contraste de los edificios en Zocala, desde la plaza y el Palacio Nacional hasta las ruinas del Templo Mayor . La vista del Paseo de la Reforma a primera hora de la mañana.

Olor a pan recién horneado de las panaderías de Oberkampf Las cosquillas de las briznas de hierba durante un picnic de primavera en Buttes Chaumont Sonidos de risa y tintineo de vasos a la hora del aperitivo en las terrazas de la Bastilla. El sonido de lavado de los barcos mientras paseas por el Sena cerca del refugio de Ile Saint-Louis Llenar su cesta con quesos orgánicos y ciruelas pasas del mercado orgánico en Les Batignolles

El contraste de la arquitectura antigua y la nueva en el siempre cambiante horizonte de Londres. Un asado dominical disfrutado junto al fuego en un pub histórico y escondido de Londres Escuchar a los comerciantes del mercado y observar la mezcla ecléctica de personas en Portobello Road un viernes por la mañana Al ver los ciervos emergen en Richmond Park en una brumosa mañana de otoño La emoción de ver las luces centelleantes de la capital mientras cruzas el Támesis en un taxi por la noche

Dubai

Degustando los muchos sabores únicos de Karak Chai a lo largo de Jumeirah Beach Road El olor encantador de bukhoor ardiente, transportándote al pasado Sonido de agua lamiendo un Abra mientras se desliza a lo largo de Dubai Creek El crepitar de una fogata rompiendo el silencio en una escapada nocturna al desierto. El fascinante contraste de lo viejo y lo nuevo bajo el resplandor de una cálida puesta de sol de Dubai

Sydney

La brisa fresca en tu cara mientras viajas en el ferry Manly to Circular Quay El horizonte de Sydney visto desde una azotea en Five Ways Paddington El olor a protector solar y una barbacoa que se cocina en la loma cubierta de hierba de North Bondi Pescado y papas fritas disfrutados descalzos en la playa de Kutti El sol sobre tus hombros en el paseo Hermitage Foreshore mientras disfrutas de las mejores vistas del puerto de Sydney

Shanghai

La intersección de Suzhou Creek y el río Huangpu en el puente Waibaidu Las melodiosas campanas de la torre del reloj en el Bund El cálido aroma de Xiaolongbao en el Templo de los Dioses de la Ciudad Luminoso centro financiero de Lujiazui Canciones antiguas reproducidas en un tocadiscos de vinilo.

