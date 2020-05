Lotame lanza “Panorama”: la solución de enriquecimiento de data para anunciantes, agencias y medios – Sin necesidad de cookies

Lotame amplía su oferta de tecnología de data y segmentación de audiencias con “Panorama”, e incorpora a Sebastián Yoffe como Director General de América Latina para continuar su expansión global.

Buenos Aires, May 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lotame ( www.lotame.com ), la empresa líder de tecnología y soluciones de data Unstacked, con foco en ayudar a anunciantes, agencias y medios a encontrar nuevos clientes, mejorar engagement y incrementar revenue por medio de data y audiencias segmentadas, anuncia el lanzamiento de Lotame Panorama, una suite de soluciones de enriquecimiento de datos que utilizan first, second and third-party data para crear y analizar audiencias en ambientes digitales (Safari, Firefox y Chrome), aplicaciones móviles y entornos OTT, incluso aquellos que no permiten cookies.



“Las audiencias propias o First-party data, son un activo digital muy valioso y escaso, desafortunadamente los anunciantes y las marcas no cuentan con la escala suficiente", explica Jason Downie, CRO de Lotame."Conectar los perfiles digitales con los perfiles offline, ha sido siempre un dilema persistente, el cual se ha complicado más aún con los cambios recientes de restricción de cookies en los navegadores. Para resolver esto, desarrollamos Lotame Panorama, que permite una visión completa de las audiencias, activable en todo el ecosistema, incluso en entornos sin cookies o entornos que solo permiten 1st party cookies".

Panorama ofrece dos soluciones: una para anunciantes y agencias y otra para medios. Lotame ha presentado tres nuevos servicios de enriquecimiento de datos, impulsados ??por Cartographer, la poderosa tecnología ID graph de Lotame:

Panorama Insights – Disponibiliza un conjunto variado de herramientas y análisis de datos seleccionados para una mejor narración, prospección, segmentación y modelado de datos sin necesidad de cookies. Estas herramientas conectan los datos propios de los usuarios con 2nd party y 3rd party data a través de dispositivos web, móviles y over-the-top (OTT) de más de 250 proveedores de datos digitales y off line, lo que permite una imagen más amplia de los atributos de audiencia de alta calidad y afinidades a escala.





Disponibiliza un conjunto variado de herramientas y análisis de datos seleccionados para una mejor narración, prospección, segmentación y modelado de datos sin necesidad de cookies. Estas herramientas conectan los datos propios de los usuarios con 2nd party y 3rd party data a través de dispositivos web, móviles y over-the-top de más de 250 proveedores de datos digitales y off line, lo que permite una imagen más amplia de los atributos de audiencia de alta calidad y afinidades a escala. Panorama Buyer - Este servicio permite que los anunciantes puedan comunicarse efectivamente con clientes y prospectos, incluso en ambientes con bloqueo de cookies. La solución de enriquecimiento de datos conecta atributos y comportamientos a través de audiencias propias, second y third-party, lo que permite la creación de audiencias en entornos con limitaciones de cookies, como Safari, Firefox y Chrome, y en todos los dispositivos y contextos.





Este servicio permite que los anunciantes puedan comunicarse efectivamente con clientes y prospectos, incluso en ambientes con bloqueo de cookies. La solución de enriquecimiento de datos conecta atributos y comportamientos a través de audiencias propias, second y third-party, lo que permite la creación de audiencias en entornos con limitaciones de cookies, como Safari, Firefox y Chrome, y en todos los dispositivos y contextos. Panorama Seller - Permite a los medios monetizar TODO su inventario a través de la web, APPs y OTT mediante publicidad directa o programática. Al igual que Panorama Buyer, conecta atributos y comportamientos a través de audiencias propias, second y third-party, permitiendo a los medios rentabilizar mejor y controlar su negocio.

“Nuestro objetivo es construir un ecosistema conectado que fomente relaciones saludables y duraderas entre los anunciantes, medios y los consumidores”, agrega Adam Solomon, Director de Crecimiento de Lotame. "Lotame Panorama genera la oportunidad de construir conexiones significativas al ayudar a las marcas a conocer mejor a sus clientes y al mismo tiempo ayudar a los medios a monetizar mejor sus inventarios digitales”.

Junto con este lanzamiento, Lotame nombra a Sebastián Yoffe como Director General para América Latina. Sebastián estará a cargo de hacer crecer la región y brindar un servicio de excelencia a los clientes.

“Sebastián trae consigo una amplia experiencia en compra programática y data driven marketing, qu es exactamente lo que estamos buscando para la región", asegura Andy Monfried, CEO de Lotame. "A medida que nos concentramos en expandir nuestro negocio, sus fortalezas nos ayudarán a brindar las soluciones de data más innovadoras para la región".

Antes de unirse a Lotame, Sebastián cultivó una amplia experiencia en marketing digital. Fundó DataXpand y también fue socio en Headway, además de desempeñar roles estratégicos en Comscore e IAB Argentina.

“He dedicado mi carrera a crear soluciones que maximicen el ROI en la intersección de data y marketing. Estoy orgulloso de estar con Lotame en un momento clave de la industria", dice Yoffe. “Lotame es un jugador global con tecnología world class, lo cual nos permite acompañar a nuestros partners (Anunciantes, agencias y medios) a navegar el camino correcto en soluciones de data. Creemos que Latinoamérica está en el momento justo para genera mayor colaboración y sinergias en digital."

Para más información sobre Lotame Panorama, ingrese a lotamepanorama.com

Sobre Lotame:

Lotame es el proveedor líder de soluciones de enriquecimiento de data para empresas globales. Nuestras tecnologías de data, Exchange de audiencias 2nd party y 3rd party, en conjunto con servicio al cliente de calidad nos convierten en la opción confiable para anunciantes, agencias y medios que desean crear una visión panorámica de sus clientes y activar a través de la web sin cookies, Aplicaciones móviles y entornos OTT. Lotame atiende a sus clientes globales con oficinas en Nueva York, Columbia MD, Argentina, Londres, Mumbai, Singapur y Sídney. Obtenga más información en www.lotame.com