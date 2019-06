Loud And Live Sports Se Expande con Nuevos Eventos en América Central y Europa

MIAMI

, 27 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Loud And Live Sports ha agregado a su cartera de negocios dos eventos y competiciones de fitness enfocados en la comunidad,y el, respectivamente. Estos nuevos eventos ejemplifican el objetivo de Loud And Live de aumentar su alcance y producir competiciones de calidad para un mercado global, y los lanzamientos individuales en estas dos ciudades clave les permiten hacerlo.

Primero, el Madrid CrossFit Championship se celebrará en la ciudad natal del Meridian Regional y el CrossFit Invitational 2015, y se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo en la capital de España. Como un evento de CrossFit Sanctionals, un hombre, una mujer y un equipo de cuatro ganarán un lugar para competir en la fase final de los CrossFit Games. El evento cobra vida como un relanzamiento de la competencia de fitness basada en Ciudad Real, el Meridian Championship, y está siendo organizado por Loud And Live junto con el fundador del evento. Este evento marca el primer evento CrossFit Sanctionalsen España con el objetivo de involucrar a dos comunidades de CrossFit muy fuertes y de gran tradición, como son la Española y la Europea.

A continuación, el último evento de CrossFit SanctionalsTMantes de los Juegos CrossFit 2020. El Mayan CrossFit Classic se llevará a cabo en la región de la Riviera Maya de México del 3 al 5 de julio de 2020. Además de ser la última opción de clasificación de élite para aquellos que buscan obtener su pase para los CrossFit Games, la competición mostrará una gran variedad de categorías. Incluyendo la "Copa de América Latina", una división diseñada para coronar a los mejores equipos de toda América Latina. Sin embargo, esto no quiere decir que el evento no contará con la participación de atletas de todo el mundo. Ubicados estratégicamente entre América del Norte y del Sur, el primer evento evento de CrossFit SanctionalsTM de México ofrecerá una competición que unirá a ambos continentes en ¡una fiesta del fitness que durara todo el fin de semana!

"Estamos muy entusiasmados de llevar eventos de calidad a las comunidades de CrossFit mexicanas y españolas. En colaboración con nuestros socios locales, esperamos crear una experiencia inolvidable para nuestros atletas, voluntarios, espectadores y socios, que hará sentirse orgullosos tanto a estos grandes países como a sus respectivas comunidades de CrossFit", dijo Matt O'Keefe, presidente de Loud And Live Sports.

Este anuncio se produce inmediatamente después de la publicación por CrossFit, Inc. del calendario completo de Sanctionals la semana pasada. Esto expande el total de eventos Sanctionals de Loud And Live a cuatro, que incluyen festivales de fitness como destino, el Wodapalooza Miami Fitness Festival y el West CrossFit de la Classic con sede en California.

Próximamente se dará a conocer más información para espectadores y voluntarios, así como el registro de atletas. Revisa nuestras redes sociales de cada evento (Facebook • Instagram) y cada pagina web para estar al día de toda la información.

Acerca de Loud And Live Sports

Una división de Loud And Live Inc., Loud And Live Sports se encuentra en la expansión de la representación de atletas, servicios de marketing deportivo, eventos en vivo y desarrollo de contenido. Además de ser el propietario del WodapaloozaCrossFit Festival, el Clásico CrossFit de la Costa Oeste, el Campeonato CrossFit de Madrid y el Mayan CrossFit Classic, Loud And Live Sports representa un grupo diverso de los mejores atletas de CrossFit.

Acerca de Loud and Live

Una empresa de entretenimiento, marketing y eventos en vivo, Loud and Live se encuentra en la industria de música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y oficinas en San Francisco, Boston, Puerto Rico y Nashville, Loud and Live está impulsado por la pasión de crear experiencias atractivas para el público global. Para obtener más información, visite www.loudlive.com y www.instagram.com/loud_live.

Acerca de CrossFit

CrossFit, Inc. es el reconocido líder mundial en fitness funcional. Fundado por Greg Glassman y construido sobre la base de movimientos funcionales y variados a alta intensidad, educación y competencia colaborativa, los entrenamientos de la marca CrossFit desarrollan fuerza y aptitud mientras cultivan la comunidad y la camaradería en cada uno de los más de 15,000 gimnasios afiliados en la red mundial de CrossFit. CrossFit, Inc. es el principal emisor acreditado de certificados para profesionales de entrenamiento físico en todo el mundo y ofrece programas de certificados especializados además de un plan de estudios básico. CrossFit, Inc. publica el CrossFit Journal, promueve la salud y el estado físico, y creó y opera los CrossFit Games, una competencia anual en la que los mejores atletas compiten para ser nombrados como los Fittest on Earth ™.

Para obtener mayor información, visite www.crossfit.com.

