Lumen automatiza la mitigación de DDoS a medida que aumentan los ataques en todo el mundo

DENVER, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los expertos en ciberseguridad han advertido una escalada drástica en los ataques distribuidos de Denegación de Servicio (DDoS) sofisticados en los últimos meses. El tiempo de inactividad ocasionado por estos eventos les cuesta a las empresas un promedio de US$221.000, de modo que la celeridad de reaccionar es más crítica que nunca.

En respuesta a esta necesidad, Lumen Technologies (NYSE: LUMN) está anunciando actualizaciones significativas para su Servicio de mitigación de DDoS líder en la industria. Estas nuevas funcionalidades ayudan a los clientes a mejorar la protección de sus activos y aplicaciones que interactúan con la red, y a reducir el riesgo de daños colaterales durante los ataques.

Las nuevas capacidades de DDoS de Lumen incluyen:

Rapid Threat Defense (Defensa Rápida contra Amenazas). Este servicio automatizado de detección y respuesta, basado en software, detecta y bloquea inmediatamente a las entidades maliciosas tales como las botnets de DDoS. Para los clientes esto se traduce en una seguridad y disponibilidad mejorada de las aplicaciones – incluso ante las amenazas recientemente descubiertas y en evolución.



Rapid Threat Defense aprovecha la inteligencia de amenazas desarrollada por Black Lotus Labs – el equipo de investigación y de respuesta de amenazas de Lumen. Lumen opera uno de los backbones IP más grandes del mundo, que le da a Black Lotus Labs una visibilidad inigualable para descubrir y bloquear los ataques mucho antes que cualquier otro – antes de que lleguen a las aplicaciones de los clientes.





Este servicio automatizado de detección y respuesta, basado en software, detecta y bloquea inmediatamente a las entidades maliciosas tales como las botnets de DDoS. Para los clientes esto se traduce en una seguridad y disponibilidad mejorada de las aplicaciones – incluso ante las amenazas recientemente descubiertas y en evolución. Rapid Threat Defense aprovecha la inteligencia de amenazas desarrollada por Black Lotus Labs – el equipo de investigación y de respuesta de amenazas de Lumen. Lumen opera uno de los backbones IP más grandes del mundo, que le da a Black Lotus Labs una visibilidad inigualable para descubrir y bloquear los ataques mucho antes que cualquier otro – antes de que lleguen a las aplicaciones de los clientes. Arquitectura de depuración de tres capas. Lumen considera que las plataformas inteligentes son más efectivas para la mitigación de amenazas en un data center que los abordajes basados solamente en la capacidad. Para ello, la empresa ha desarrollado un abordaje de depuración propio, de tres capas, que utiliza tecnología de próxima generación para mitigar los ataques basada en la envergadura y complejidad de estos. El enrutamiento inteligente envía los ataques más grandes y complejos a los depuradores de mayor capacidad, asegurando de esa manera que las aplicaciones de negocio críticas de los clientes continúen funcionando - tanto en momentos de tranquilidad como ante un ataque.

Chris Smith

"Lumen se focaliza en desarrollar plataformas que ayuden a los clientes a implementar y asegurar las aplicaciones que impulsan la 4Revolución Industrial," comentó, vicepresidente de servicios de seguridad global en Lumen. "Aprovechamos nuestros conocimientos para automatizar la detección y respuesta a escala global, posibilitando así que nuestros clientes mantengan los activos críticos que interactúan con la red e impulsan sus negocios."

"Con el pico reciente de los ataques de DDoS, la velocidad de respuesta frente a los nuevos ataques es más crucial que nunca," expresó Martha Vázquez, analista sénior de investigación en seguridad, IDC Research. "Los proveedores de servicio están en un punto en el que necesitan acelerar los tiempos de respuesta para impedir que estos ataques avanzados se desencadenen, inmediatamente."

Recursos adicionales:

Calculadora de DDoS: Estime el costo de un ataque de DDoS

White Paper: La nueva carrera armamentista cibernética – un panorama de ataques cambiantes requiere una estrategia modernizada

Ficha técnica: Características y especificaciones del Servicio de mitigación de DDoS de Lumen

Ficha técnica: Capacidad de Defensa rápida contra las amenazas de Lumen

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles.

Conozca más sobre las soluciones de red, nube, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies.

Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas de Lumen Technologies, LLC en los Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC es una filial de propiedad absoluta de CenturyLink, Inc.

Síganos en nuestras Redes Sociales de LATAM:

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

* La marca Lumen se lanzó el 14 de septiembre de 2020. Como resultado, CenturyLink, Inc. se conoce como Lumen Technologies, o simplemente Lumen. Se espera que el nombre legal de CenturyLink, Inc. se cambie formalmente a Lumen Technologies, Inc. una vez que se completen todos los requisitos aplicables.

Los servicios no se encuentran disponibles en todas partes. Lumen puede cambiar, cancelar o sustituir productos y servicios, o variarlos por área de servicio a su exclusiva discrecionalidad sin necesidad de notificación alguna. ©2020 Lumen Technologies. Todos los Derechos Reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1321929/DDoS_Attacks.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Logo.jpg

FUENTE Lumen Technologies