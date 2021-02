DENVER

, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Para ayudar a simplificar los servicios en la nube para pequeñas y medianas empresas, Lumen Technologies (NYSE: LUMN) anunció hoy una alianza global con SAP (NYSE: SAP) para integrar SAP HANAa la plataforma de Lumen para las empresas que utilizan SAP Business One. Lumen alojará y gerenciará esta oferta para ayudar a simplificar la configuración e implementación de SAP HANA, dando soporte a los revendedores de valor agregado (VARs por sus siglas en inglés), a los socios de canales y a 75.000 clientes de pequeñas y medianas empresas a nivel mundial.

"Hasta hoy, los VARs por lo general debían manejarse por su cuenta para gerenciar y alojar sus instancias de SAP Business One. A partir de ahora, la plataforma de Lumen puede habilitar de manera rápida y rentable a las empresas inteligentes con SAP HANA en la nube," comentó, vicepresidente de ventas ERP para PyMEs en SAP a nivel global. "La plataforma de Lumen puede ayudar a socios y clientes ofreciéndoles una elección de modelos de implementaciones híbridas y de proveedores de infraestructura en la nube, aportando los beneficios tanto de SAP HANA como de la nube a nuestro ecosistema."

SAP Business One es la solución de planificación de recursos para empresas (ERP) de SAP para pequeñas empresas y para las subsidiarias de grandes empresas y del mercado medio, entregadas globalmente a través de un ecosistema de más de 800 socios de canales autorizados. SAP Business One conecta y optimiza los procesos operativos clave, proporcionando insights en tiempo real para la toma de decisiones accionables que impulsan un crecimiento rentable.

La plataforma de Lumen, una arquitectura de aplicaciones de avanzada que integra edge computing, infraestructura de red de fibra a nivel global, seguridad conectada y conectividad en la nube, gerenciará la infraestructura de SAP HANA para empresas utilizando SAP Business One a lo largo de la mayor parte del mundo. SAP HANA en la plataforma de Lumen usa un modelo de precio mensual basado en el servicio para toda la totalidad de la pila de software y servicios.

"La alianza de Lumen con SAP abrió la puerta creativa para desarrollar un servicio que simplifica el modo en que las empresas incursionan en la nube – un punto de inflexión competitivo para la era digital," expresó Paul Savill, vicepresidente sénior de gestión de productos para empresas de Lumen. "Somos la primera plataforma de gerenciamiento en la nube con la que SAP se ha asociado para alojar y gerenciar la presente infraestructura SAP HANA para empresas. Lumen posee una amplia experiencia en servicios de gerenciamiento en la nube, combinada con la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos – la plataforma de Lumen."

Acerca de Lumen

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles.

