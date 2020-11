Lumen y Zoom combinan las plataformas de tecnología y colaboración para proveer una experiencia increíble

DENVER

, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- En un tiempo en el que el mundo necesita estar más cerca mientras está apartado, Lumen Technologies (NYSE: LUMN) y Zoom han aunado sus capacidades en tecnología y especialización en comunicaciones para ayudar a las empresas a seguir adelante con sus conversaciones esenciales. Hoy, amplían dicha alianza ofreciéndoles a los clientesEsta solución provee una experiencia de colaboración mejorada para las empresas de todo el mundo, combinando la velocidad y confiabilidad de la plataforma Lumen con las soluciones de colaboración de clase mundial de Zoom.

Shaun Andrews

"Cuando el mundo se volcó a las reuniones virtuales, Zoom recurrió a la red de fibra de Lumen para impulsar su plataforma de comunicaciones de video, la mejor en su categoría", comentó, chief marketing officer de Lumen. "Estamos felices de poder llevar esta alianza al siguiente nivel, combinando nuestras plataformas y fortalezas para crear. Juntos, mantendremos a las familias, empresas, escuelas y hospitales conectados con el mundo, de manera segura y prosperando en la 4Revolución Industrial."

Zoom delivered by Lumen reúne las capacidades integradas de seguridad de red de Lumen con las funcionalidades de seguridad incorporadas de Zoom, para proteger proactivamente a las empresas que utilicen sus servicios combinados.

"Lumen es un socio muy valioso para Zoom y durante los últimos meses hemos ayudado a las empresas a conectarse y a crecer," expresó Ryan Azus, chief revenue officer de Zoom. "Con su amplia participación en el mercado, como así también su profunda especialización en el espacio de redes y Comunicaciones unificadas y colaboración:(UC&), Zoom delivered by Lumen está preparada para brindarles a nuestros clientes mutuos una experiencia óptima, que nos llena de entusiasmo."

La alianza se anunció primero en septiembre de 2020, con el objetivo de proveer servicios gerenciados y experiencias incomparables a las empresas de hoy. Zoom delivered by Lumen lanzará nuevas funcionalidades y mejoras de servicio en el trascurso de los próximos meses, incluyendo Zoom Phone y Lumen Cloud Connect para Zoom.

