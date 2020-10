CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Lutron Electronics , el líder en soluciones de control de iluminación arquitectónica, presenta en Design Week México 2020 y por primera vez en Latinoamérica a, la fuente de luz natural dinámica más avanzada del mundo.

Ketra busca llevar a la iluminación a un nuevo nivel. Sus características únicas proporcionan una luz natural dinámica que cambia a lo largo del día y como uno decida adaptarla. De esta forma se pueden crear espacios cálidos y acogedores, y diseñar experiencias únicas para tu estilo de vida.

La luz cambia a lo largo del día así como su intensidad, temperatura y color. Esto nos genera bienestar y cambios en nuestro estado de ánimo, en la forma en la que trabajamos o disfrutamos de un lugar. Ketra trae la intensidad de la luz natural del exterior al interior gracias a su innovadora tecnología. Con Ketra puedes crear espacios de acuerdo a tu estilo de vida y como quieras sentirte. Por ejemplo, a la hora del trabajo la luz blanca y brillante promueve la agudeza mental y la concentración, o si tienes invitados en casa relájate con una luz serena o con intensidad de la luz de las velas.

"Con Ketra hemos creado una nueva categoría de luz llamada "Natural Light". Esta luz cambia a lo largo del día para imitar al sol. Esta innovación junto con Athena y HomeWorks de Lutron hacen la integración total para el confort de una casa habitación o para incentivar la productividad y un buen estado de ánimo de un trabajador en una empresa. El diseño de la luz natural dinámica de Ketra y las aplicaciones son infinitas" destacó David Pagán, líder de desarrollo de negocios para América Latina y el Caribe de Lutron.

Ketra se presenta en tres espacios creativos durante Design Week México 2020 del 7 al 31 de octubre, en la "Design House" ubicada en Avenida Prado Norte 225, Lomas de Chapultepec, CDMX.

Ketra y su tecnología de luz natural dinámica es compatible con HomeWorks de Lutron, lo que permite programar las escenas de iluminación de Ketra a través de la misma interfaz que controla las persianas motorizadas, el audio doméstico de primera calidad, los sistemas de seguridad, la calefacción, ventilación, aire acondicionado y mucho más. También se puede controlar la luz de alta calidad y las escenas personalizadas desde un teléfono, tableta, teclado o con la voz.

La integración de Lutron y Ketra permite experiencias de inmersión: luces y tonos preprogramados para maximizar la comodidad de los huéspedes, luces que aumentan por la mañana, tonos que protegen contra el resplandor de la tarde.

Todas las lámparas y luminarias son direccionables individualmente mediante un control inalámbrico, por lo que los usuarios pueden ajustar nuevos puntos de color y temperaturas de color correlacionadas en cualquier momento.

La tecnología Ketra conecta las fuentes de luz, los controles y las aplicaciones del usuario final. Ketra se encarga de las integraciones externas y del control de las luminarias lineales, así como el servicio remoto y el monitoreo del sistema.

Luz natural: Luz que refleja el color, la intensidad y las sensaciones cambiantes de la luz a lo largo del día, disolviendo los límites entre el interior y el exterior. Elegancia y simplicidad: Sintoniza la luz de forma intuitiva para ofrecer profundidad, drama y la dimensión perfecta para cualquier estado de ánimo o de acuerdo a tu estilo de vida. Flexible y atemporal: Iluminación atemporal para espacios cambiantes. Con una flexibilidad infinita, ambienta libremente cualquier espacio o entorno, hoy, mañana y en el futuro.

Paleta de alta definición. Espectro dinámico. Óptica TruBeam. ColorLock.

Conoce Ketra video 1 Experimenta Ketra en sus distintos escenarios

Sobre Ketra de Lutron Electronics

Ketra se estableció en 2009 en Austin, Texas, con la finalidad de crear luz natural de alta calidad gracias a su innovadora tecnología. Con un equipo multidisciplinario especializado en el diseño de circuitos de señal mixta, óptica, software, firmware, ingeniería mecánica y diseño industrial, Ketra ha obtenido más de 70 patentes individuales, incluyendo innovaciones en circuitos integrados, algoritmos de control, métodos de calibración, interacciones de control de iluminación, óptica y más.

Ketra ha sido reconocida por su excelencia en iluminación y vanguardia por la New York Design Awards en 2016; con el premio Best of Year 2016 por Interior Design; y ganó los Light Design Awards en 2017 entre otros reconocimientos. En 2018 fue adquirida por Lutron Electronics.

Para más información visita www.ketra.com

Acerca de Lutron Electronics (lutron.com)

Lutron Electronics Co. Inc., es una empresa global líder en diseño y fabricación de soluciones de control de iluminación para espacios comerciales, residenciales y de hotelería. Con presencia activa en más de 100 países a nivel global y 15 en América Latina, Lutron Electronics ofrece soluciones que permiten contribuir en el ahorro de energía con estilo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1313162/Lutron_Electronics_Ketra.jpg

FUENTE Lutron Electronics