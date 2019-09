Lutron presenta un enfoque audaz en control de iluminaciónPR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2019

La marca presentó las más recientes novedades de la línea Palladiom, cortinas de última tecnología, diseño innovador y un sistema ultra silencioso. Adicionalmente, Lutron inauguró el Commercial Experience Center, un espacio en el que busca brindar experiencias inversivas de iluminación en el corazón de Manhattan. CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Por casi seis décadas, Lutron Electronics ha sido una compañía líder en la industria del control de iluminación. Bajo la premisa de mantenerse siempre a la vanguardia, brindar ideas innovadoras y traer frescura a la iluminación y el diseño, Lutron celebra hoy con la presentación de la línea de cortinas Palladiom y la inauguración de su nuevo Commercial Experience Center en la ciudad de Nueva York.

El foco principal de ambos lanzamientos es el enfoque Lutron HXL, una filosofía de control de iluminación centrada en el ser humano que emplea hábilmente cuatro elementos del diseño de iluminación: luz natural, luz de calidad, conexión al exterior y control adaptable y personalizado, todo ello para ayudar a las personas a ser, trabajar y sentirse lo mejor posible.

Palladiom, tecnología y diseño en una misma solución

Uno de los más recientes lanzamientos de la marca es la línea de cortinas Palladiom, cortinas automatizadas con un sistema ultra silencioso cuyo diseño resalta por el valor estético que aporta a los espacios. Las cortinas Palladiom combinan mano de obra superior con sistemas electrónicos ocultos, mecanizados en una estructura de aluminio que puede adaptarse a una gran variedad de condiciones de montaje: techo, pared o jamba.

Los soportes de las cortinas están fabricados de aluminio mecanizado y disponibles actualmente en cuatro acabados: Niquel satinado, anodizado claro, anodizado negro y blanco puro y próximamente estarán disponibles también en latón y bronce oscuro.

"Con las cortinas Palladiom, no buscamos esconder nuestra tecnología. Nuestro objetivo era integrarla en diseños de alta calidad. El resultado es un instrumento magníficamente diseñado que es tan hermoso por fuera como por dentro", afirmó David Pagan, Líder de ventas residenciales para Lutron América Latina.

Con esta línea de cortinas, Lutron busca ofrecer opciones residenciales de control de luz artificial que combinan tecnología, funcionalidad y diseño para crear ambientes centrados en el bienestar del individuo.

Commercial Experience Center, un espacio de innovación en control de iluminación

Por otro lado, Lutron inauguró su nuevo Commercial Experience Center en la ciudad de Nueva York. Se trata de un espacio en el que la palabra "experiencia" es el centro de todo y ofrece a arquitectos, diseñadores, contratistas, desarrolladores y propietarios de edificios, una visión inclusiva de las capacidades de iluminación y control de las soluciones de Lutron.

"El centro está diseñado con el cliente en mente", comentó Scott Hanna, Vicepresidente Ejecutivo de Lutron Electronics.

"Este nuevo centro provee una experiencia inmersiva que muestra como el control y la iluminación impacta diferentes tipos de espacios y la sensación de bienestar de las personas", añadió Hanna, "brinda la oportunidad de mejorar la experiencia humana".

El centro esta diseñado para inspirar y motivar a los clientes y consumidores a expandir la forma en la que piensan sobre el diseño de iluminación, no solo como luz, sino como un servicio para adquirir y retener talento, atraer invitados y estimular a estudiantes y educadores.

Adicionalmente, el centro muestra las mejores soluciones de la compañía, incluyendo el sistema Quantum integrado con Sivoia QS, así como cortinas enrollables, tableros Palladiom y la solución para hotelería myRoom.

Ramin Mehrganpour, Copresidente de Lutron, señaló que el centro muestra la mayor parte del creciente portafolio de Lutron. "Ahora podemos resaltar más la innovación que ofrecen nuestros productos", añadió.

Otros aspectos notables del Residential Experience Center, incluyen:

Soluciones para una gran variedad de tipos de edificios: Los controles de Lutron ofrecen distintos beneficios para espacios de trabajo, hoteles e instituciones educativas, todos ellos están debidamente representados en el nuevo centro. Por ejemplo, el espacio incorpora una representación completa de una suite de hotel equipada con el sistema de control myRoom. Espacios destinados a reuniones y capacitación de clientes y consumidores de Lutron. Con Nueva York como una ciudad destino y centro de actividades para especificadores internacionales, Hanna espera un alto porcentaje de visitantes originarios de fuera de Estados Unidos. Un amplio panorama de productos Lutron: Las soluciones que se muestran incluyen myRoom, control de iluminación y sistema de manejo de energía Quantum, tecnología EcoSystem y controles inalámbricos Vive. Certificación WELL: El centro está diseñado para cumplir el WELL Building Standard, respaldando la salud y el bienestar del ocupante en el ambiente del edificio. WELL se acopla con la filosofía Lutron HXL, que promueve la comodidad, permite un mayor bienestar y fomenta el compromiso.Mehrganpour cree que los consumidores de Lutron adquirirán una visión fresca del control de iluminación.

"Espero que nuestros clientes vean como los beneficios de la tecnología y control de iluminación, mejora sus vidas" afirma. "Una vez que experimentes una innovación que desafía a la industria, no querrás vivir sin ella de nuevo"

"Para nosotros en Lutron es muy importante que nuestros usuarios no solo conozcan nuestras soluciones, sino que también puedan vivirlas y percibir de primera mano los beneficios de estos para el bienestar de los ocupantes de un espacio", concluyó Pagan.

lutron.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997652/Lutron.jpg

