LyondellBasell anuncia acuerdos de compra de energía renovable

29 de junio de 2022

/PRNewswire/ -- LyondellBasell ha firmado sus dos primeros acuerdos de compra de energía (PPA) en los Estados Unidos que apoyan el objetivo climático de la empresa de adquirir un mínimo del 50 % de electricidad de fuentes renovables para 2030. Los acuerdos combinados representan 216 megavatios (MW) de energía renovable, que se estima que genera aproximadamente 628.000 megavatios-hora (MWh) de energía limpia por año. Aproximadamente el 15 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 de LyondellBasell es generado por su consumo de electricidad. Estos acuerdos permitirán a la empresa reducir sus emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente 225.000 toneladas métricas al año.

Peter Vanacker

"Crear un futuro mejor para la próxima generación es importante para nosotros, y es por esta razón por la cual nos enfocamos en cumplir con nuestro objetivo climático de lograr cero emisiones netas en nuestras operaciones globales", afirmó, director ejecutivo de LyondellBasell. "La energía renovable es un medio importante para alcanzar este objetivo, y los acuerdos de compra de energía son nuestro enfoque preferido para descarbonizar nuestro suministro eléctrico. Estos proyectos estratégicos nos impulsan hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también ofrecen escalabilidad y apoyan la inversión en nuevas capacidades de energía renovable".

ENGIE Limestone Wind Project

LyondellBasell firmó un PPA con ENGIE North America (ENGIE) por 100 MW de electricidad renovable obtenidos a través del nuevo proyecto de energía eólica Limestone de ENGIE en los condados de Navarro y Limestone en Texas. Se espera que el proyecto inicie sus operaciones a finales de 2022.

Se estima que el acuerdo de 12 años generará aproximadamente 377.000 MWh de energía limpia al año, lo que equivale a unas 135.000 toneladas métricas de dióxido de carbono o al consumo anual de electricidad de más de 35.000 hogares estadounidenses promedio.

"Este acuerdo demuestra una colaboración para trazar el camino a seguir que nos ayude a abordar el desafío global colectivo del cambio climático", afirmó David Carroll, director de Energías Renovables de ENGIE. "Nos sentimos muy honrados de trabajar con LyondellBasell en su primer acuerdo PPA, que ofrecerá un valor económico y ambiental sostenido a largo plazo para ambas partes".

Proyecto de energía solar Files de Buckeye

LyondellBasell también firmó un PPA con Buckeye Partners para 116 MW de electricidad renovable que se generará en su proyecto de energía solar Files ubicado en el condado de Hill, en las afueras de Dallas, en Texas. Se espera que la granja solar comience a operar en el segundo trimestre de 2023.

Se estima que el acuerdo de 10 años generará aproximadamente 251.000 MWh de energía limpia al año, lo que equivale a unas 90.000 toneladas métricas de dióxido de carbono o al consumo anual de electricidad de más de 23.300 hogares estadounidenses promedio.

"Buckeye se complace en asociarse con LyondellBasell en este nuevo acuerdo de compra de energía y en apoyar sus objetivos de sostenibilidad", afirmó Todd Russo, director ejecutivo de Buckeye. "Esta alianza es un ejemplo de nuestro enfoque que busca satisfacer las necesidades energéticas cada vez más diversas de nuestros clientes, incluida la energía solar".

Los objetivos relacionados con el clima de LyondellBasell apoyan las aspiraciones del Acuerdo de París y la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Al adquirir al menos la mitad de su electricidad de fuentes renovables para 2030, LyondellBasell estima que las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2 de la empresa se reducirán en aproximadamente 1,5 millones de toneladas métricas. El objetivo de energía renovable de LyondellBasell apoya su compromiso de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 para 2050.

Acerca de LyondellBasell

Como

líder en la industria química global, LyondellBasell se esfuerza todos los días por ser la empresa más segura, mejor dirigida y valorada de nuestra industria. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa están promoviendo soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua limpia, la atención médica y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell asigna alta prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión, y aplica su programa(Avanzando bien) con énfasis en el planeta, las comunidades donde operan y su futura fuerza laboral. La empresa está orgullosa de su tecnología de clase mundial y su enfoque en el cliente. LyondellBasell ha reforzado sus ambiciones y acciones en materia de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los residuos plásticos y la descarbonización. En 2022, LyondellBasell fue nombrada por la revista FORTUNE como una de las "Empresas más admiradas del mundo" por quinto año consecutivo. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Las afirmaciones de este comunicado de prensa que refieren a cuestiones que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de la gerencia de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se hicieron, y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Cuando se utilizan en esta presentación, las palabras "estimar", "creer", "continuar", "podría", "pretender", "podrá", "planificar", "potencial", "predice", "debería", "hará", "espera" y expresiones similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas ellas contienen dichas palabras. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente en función de factores como, entre otros, la disponibilidad, el costo y la volatilidad de los precios de los servicios públicos; nuestra capacidad de cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, incluida nuestra capacidad de reducir nuestras emisiones y lograr cero emisiones netas en el plazo establecido en nuestros objetivos; nuestra capacidad de obtener energía de fuentes renovables; y la exitosa construcción y operación de los proyectos descritos en este comunicado de prensa. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Risk Factors" (Factores de riesgo) de nuestro formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov . No hay garantía de que cualquiera de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurra, o si cualquiera de ellos lo hace, qué impacto tendrá en nuestros resultados operativos o condición financiera. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell en el momento en que se hicieron. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

