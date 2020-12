ROTTERDAM

, Países Bajos y PARÍS, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) una de las compañías de plásticos, químicos y refinería más grandes del mundo, y SUEZ (EPA: SEV), un líder mundial en servicios ambientales, anunciaron hoy en conjunto la adquisición de TIVACO, una compañía recicladora de plásticos localizada en Blandain, Bélgica. La compañía formará parte de Quality Circular Polymers (QCP), la empresa conjunta 50/50 de reciclaje de plásticos de la compañía. Con esta transacción, QCP incrementará su capacidad de producción para materiales reciclados a aproximadamente 55.000 toneladas por año.

"Esta última inversión en QCP apoya los intereses de LyondellBasell de producir y comercializar 2 millones de toneladas por año de polímeros reciclados y de fuentes renovables hacia 2030. Extender el ciclo de vida de los plásticos a través de la recuperación, el reciclaje y la reutilización, no solo elimina desperdicios sino que también crea un producto con menor huella de CO", indicó Richard Roudeix, vicepresidente sénior de Olefins &Polyolefins para Europa de LyondellBasell. "Este innovador enfoque es fundamental para generar valor adicional a partir de plásticos existentes, y aborda la necesidad de los propietarios de marcas por productos sostenibles".

"Estamos muy entusiasmados por dar un paso adelante con LyondellBasell, nuestro socio para el largo plazo. Con esta nueva adquisición, aceleraremos juntos el uso de polímeros circulares de calidad en Europa y apoyaremos los esfuerzos de los fabricantes industriales para que alcancen sus objetivos ambientales", comentó Jean-Marc Boursier, director de operaciones de SUEZ Group. "Esto también confirma los intereses de SUEZ de convertirse en el líder mundial en servicios ambientales hacia 2030".

La planta de TIVACO opera cinco líneas de producción con capacidad de procesar aproximadamente 22.000 toneladas de plástico reciclado al año. Esta adquisición se consolida con otra que adelantó la compañía en 2018, mediante la cual adquirió QCP, una compañía recicladora de plásticos de Geleen, Países Bajos, con capacidad de procesar aproximadamente 35.000 toneladas de material al año. En la actualidad, los materiales reciclados de QCP se pueden encontrar en diferentes productos de consumo, incluida la colección S'Cure ECO de Samsonite.

QCP está comprometida con acabar los desperdicios plásticos en el ambiente. La empresa conjunta saca provecho de las fortalezas respectivas de cada socio. SUEZ utilizará sus soluciones tecnológicas de punta en procesos de selección y reciclaje para mejorar la preparación de los materiales que serán recuperados en QCP. LyondellBasell aplicará su consolidado liderazgo en tecnologías innovadoras de producción de plásticos, su vasta experiencia en desarrollo de productos y sus profundos conocimientos de los mercados finales importantes como el de los bienes de consumo, en el cual la compañía tiene fuerte presencia.

Tanto SUEZ como LyondellBasell son miembros de la Alliance to End Plastic Waste (Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos, AEPW) una organización global sin fines de lucro, transversal a la cadena de valor, comprometida con eliminar los desechos plásticos en el ambiente. Esta alianza articula una diversa red de recursos y conocimientos para crear y escalar soluciones innovadoras alrededor del mundo.

Declaración cautelar

Las declaraciones contenidas en esta presentación con respecto a asuntos que no son hechos históricos constituyen declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro están basadas en supuestos por parte de la dirección de LyondellBasell, los cuales se consideraron razonables en el momento que se formularon y están sujetas a niveles significativos de riesgo e incertidumbre. Para esta presentación, el uso de palabras como "estimar", "creer", "continuar", "podría", "pretende", "poder", "planear" "potencial", "predecir", "debería", "será", "esperar", o expresiones similares, tiene el fin de identificar declaraciones a futuro, sin embargo, no todas las declaraciones a futuro contendrán tales palabras que las identifiquen. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente con base en factores que incluyen, sin estar limitados a, las condiciones de mercado; la naturaleza cíclica de las industrias química, de polímeros y de refinería; de nuestra capacidad de desarrollar y evolucionar grados de plásticos que generen avances en sostenibilidad y en la economía circular; y nuestra capacidad de incrementar nuestros volúmenes de fabricación de productos reciclados o hechos con materias primas renovables. Otros factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones a futuro se indican en la sección "Factores de riesgo" de nuestro formulario 10-K del año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y en nuestro formulario 10-Q para los trimestres que terminaron el 31 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, los cuales están disponibles en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en www.sec.gov. No existe certeza de que cualquiera de las acciones, eventos o resultados planteados en las declaraciones a futuro sucederán, o que si cualquiera de estos sucede, qué impacto tendrá sobre los resultados de las operaciones o la condición financiera. Las declaraciones a futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la cual fueron hechas, y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell existente en el momento en que se hicieron estas declaraciones. LyondellBasell no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones a futuro en caso de que las circunstancias, o las estimaciones u opiniones de la dirección, llegaran a cambiar, excepto en los casos que la ley así lo requiera.

Acerca de QCP

Quality Circular Polymers (QCP) provee a propietarios de marcas y transformadores de plástico polímeros de calidad alta y consistente obtenidos a partir de plásticos usados. El suministro confiable, la integración, las tecnologías líderes y las recetas innovadoras permiten que QCP conduzca la industria de los plásticos circulares hacia el siguiente nivel. Puede encontrar más información en www.QCPolymers.com.

Acerca de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las compañías de plásticos, químicos y refinamiento más grandes del mundo. Impulsada por sus empleados en todo el mundo, LyondellBasell fabrica materiales y productos que son esenciales para generar soluciones a desafíos modernos como mejorar la seguridad alimentaria por medio de empaques livianos y flexibles, proteger la pureza de las fuentes de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia energética de autos y camiones en la carretera, y garantizar funcionalidades seguras y efectivas en electrónicos y aparatos en general. LyondellBasell comercializa productos en más de 100 países, es el mayor fabricante de compuestos poliméricos del mundo y el mayor licenciador de tecnologías de poliolefinas. LyondellBasell ofrece un portafolio de productos circulares que suministra soluciones con las que sus clientes pueden incrementar el contenido de plástico reciclado en sus aplicaciones con polímeros de alta calidad reciclados mecánicamente. En 2020, LyondellBasell fue mencionada por tercer año consecutivo en la lista de las "Compañías más admiradas del mundo" de la revista Fortune. Puede encontrar más información acerca de LyondellBasell en www.LyondellBasell.com.

Acerca de SUEZ

Desde finales del siglo XIX, SUEZ ha construido conocimientos enfocados en ayudar a las personas a mejorar constantemente su calidad de vida protegiendo su salud y apoyando el crecimiento económico. Con presencia activa en cinco continentes, SUEZ, con sus 90.000 empleados, se esfuerza por preservar el capital natural de nuestro ambiente: el agua, el suelo y el aire. SUEZ ofrece soluciones innovadoras y resilientes en manejo del agua, recuperación de desechos, saneamiento de instalaciones y tratamiento de aire, optimizando la administración de recursos de municipios e industrias por medio de ciudades "inteligentes" y mejorando su desempeño económico y ambiental. El grupo provee servicios sanitarios a 64 millones de personas y produce 7.100 millones de m3 de agua potable. SUEZ es además un gran contribuyente al crecimiento económico al crear anualmente más de 200.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta, y es proveedor de nuevos recursos con 4,2 millones de toneladas de materias primas secundarias producidas. El objetivo del grupo para 2030 es un 100 % de soluciones sostenibles, con un impacto positivo en nuestro ambiente, la salud y el clima. SUEZ tuvo ingresos totales por EUR 18.000 millones en 2019.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1359419/LyondellBasell_SUEZ.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

FUENTE LyondellBasell Industries