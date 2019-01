BETHESDA, Maryland

, 16 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Marriott International presentó hoy Marriott Bonvoy, la nueva marca de lealtad que reemplaza a las marcas de lealtad actuales - Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y Starwood Preferred Guest (SPG) – y reflejando los beneficios incomparables, la cartera de fidelidad exclusiva y las experiencias anunciadas el año pasado. Marriott Bonvoy está basado en la creencia de que los viajes nos enriquecen y que tienen el poder de enriquecer al mundo. Marriott Bonvoy será lanzado el 13 de febrero cuando el logo y la marca comienzan a desplegarse en todos los puntos de contacto, incluyendo en propiedades, canales de comercialización y ventas, medios digitales, móviles y tarjetas de crédito con marcas compartidas respaldada por una campaña global multimillonaria comenzando a finales de febrero.

Stephanie Linnartz

"Marriott Bonvoy indica una evolución en viajes porque representa más que un programa de lealtad" dijo, Directora Comercial Global de Marriott International. "Marriott Bonvoy es un programa de viajes diseñado para darle vida a nuestro extraordinario portafolio global de marcas y hoteles en 129 países y territorios, ofreciéndole inspiración inagotable a sus socios para que continúen viajando y siguiendo sus pasiones".

Linnartz continuó: "Representado por un logotipo simple, audaz y moderno, Marriott Bonvoy es acogedor y optimista. Nuestros 120 millones de socios tienen acceso al portafolio líder de hoteles con las mejores tarifas y beneficios, y además nuestra colección de experiencias de Moments los ayuda a explorar y descubrir el mundo de primera mano".

A partir del 13 de febrero, Marriott Rewards Moments y SPG Moments se volverán Marriott Bonvoy Moments, que juntos con Marriott Moments contarán con aproximadamente 120,000 experiencias en 1,000 destinos disponibles para compra o al canjear sus puntos. Además de tener acceso a lugares de interés local y excursiones, como caminatas en los glaciales de Patagonia, excursiones en el desierto a lomo de camello en Marruecos o navegar por las atemporales villas flotantes de Vietnam, los socios pueden consentirse con una experiencia única en la vida, como cocinar junto a los reconocidos chefs Daniel Boulud y Eric Ripert o pulir sus habilidades de futbol americano con el receptor abierto miembro del Salón de la Fama Jerry Rice.

Durante el 2019, Marriott dará vida a Marriott Bonvoy con una serie de eventos con experiencias para socios beneficiándose de las asociaciones de comercialización de la compañía con marcas icónicas incluyendo la NCAA y FIA Fórmula 1™ World Champions, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, así como a través de patrocinios como de los Oscars®, el Coachella Valley Music and Arts Festival, el Dubai Jazz Festival, el Hong Kong Sevens y el PGA Tour World Golf Championships – Campeonato de México.

El 18 de agosto de 2018, Marriot presentó un programa de lealtad con beneficios unificados bajo los tres legados de marcas de lealtad – Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y SPG. El 13 de febrero, el programa combinado completa su integración bajo un solo nombre, Marriott Bonvoy.

Con Marriott Bonvoy, los socios tendrán acceso al portafolio de diversas marcas de Marriott, incluyendo la mayor colección propiedades de estilo de vida y lujo. Ya sea en búngalos sobre el agua bañados por el sol en el St. Regis Maldives Vommuli Resort, en un complejo vacacional al lado de la montaña enclavado frente las pistas de esquí como en el Westin Resort and Spa Whistler, en propiedades frente al mar abrazando las arenas blancas como en The Ritz-Carlton, Bali, hasta las icónicas torres urbanas que ofrecen vistas panorámicas como en el imponente JW Marriott Marquis Hotel Dubai, o en antiguas residencias palaciegas como The Gritti Palace, un Luxury Collection Hotel, Marriott Bonvoy le brinda a sus socios una oferta incomparable de experiencias mientras ganan beneficios atractivos para su membresía.

Desde que Marriott introdujo los beneficios de lealtad unificados bajo Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y SPG el agosto pasado, los socios han podido reservar estadías sin problema y ganar y canjear puntos a través del portafolio completo y lograr el estatus Elite más rápido con los nuevos niveles Elite. En promedio, los socios ahora ganan 20 por ciento más puntos por cada dólar gastado.

El lanzamiento de Marriott Bonvoy presentará dos nombres nuevos para los nombres de nivel de estatus Elite anteriores:

Marriott Bonvoy Titanium Elite reemplazará a Platinum Premier Elite para los socios que sobrepasan las 75 noches.

reemplazará a Platinum Premier Elite para los socios que sobrepasan las 75 noches. Marriott Bonvoy Ambassador Elite reemplazará a Platinum Premier Elite with Ambassador. Este estatus Elite superior reconoce a los socios que sobrepasan 100 noches y más de $20,000 de gasto anual. Estos socios disfrutan el nivel de personalización más alto con un embajador dedicado para ayudar a planear su viaje y atender sus necesidades una por una.

Marriott Bonvoy dará paso a una nueva experiencia móvil. Se recomienda a los socios que utilizan las aplicaciones SPG o The Ritz-Carlton Rewards que descarguen la aplicación actual de Marriott, que se actualizará automáticamente para convertirse en la aplicación Marriott Bonvoy el 13 de febrero. Las aplicaciones SPG y The Ritz-Carlton Rewards serán desactivadas en esa fecha.

Los socios pueden obtener más información sobre Marriott Bonvoy en MeetMarriottBonvoy.marriott.com donde también pueden ver un video breve describiendo la nueva marca. Para descargar el kit de medios que incluye imágenes y video, haga clic aquí. Para saber más sobre los beneficios de los programas de lealtad, por favor visite www.marriott.com.

Acerca de BONVOY

Marriott Bonvoy es el nuevo programa de viajes de la compañía construido en la creencia de que los viajes enriquecen a sus socios y al mundo en su alrededor. Con el lanzamiento en febrero de 2019, Marriott Bonvoy reemplaza Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y Starwood Preferred Guest (SPG). Consta de un portafolio de marcas extraordinarias donde usted puede ganar y canjear puntos, y también le ofrece 120,000 recorridos y aventuras en los diferentes destinos en Marriott Bonvoy Moments, el programa de viaje que permite a los socios explorar el mundo persiguiendo sus pasiones. Con los cinco niveles Elite de Marriot Bonvoy, es más fácil lograr el estatus que nunca. Con una sola divisa, ganar y canjear puntos es más rápido y sencillo, y los socios pueden acelerar los puntos ganados con las tarjetas de crédito de marca compartida de Chase y American Express. Cuando los socios reservan directamente en Marriott.com reciben todas las ventajas que vienen con el estatus Elite, incluyendo Wi-Fi mejorado y gratuito, tarifas exclusivas solo para socios, y en la aplicación de Marriott disfrutan registro y salida móviles, Solicitudes Móviles y donde esté disponible, Llave Móvil. Además de presentar un poderoso programa de viajes, Marriot.com también ofrece 30 marcas extraordinarias para reservar, innumerables experiencias y las mejoras tarifas disponibles. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre Marriott Bonvoy visite a MeetMarriottBonvoy.marriott.com Para descargar la aplicación de Marriott, visite aquí. Los viajeros también se pueden conectar con Marriott Bonvoy en Facebook, Twitter e Instagram.

