Marriott International firma un acuerdo con Sunwing Travel Group para la apertura de Royalton Splash Riviera Cancun

El Resort de 1.049 Habitaciones está Previsto para Abrir a Finales de 2022 como Parte de la Marca Autograph Collection Hotels, Ampliando Aún Más el Portafolio All-Inclusive by Marriott Bonvoy

BETHESDA, Md., May 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con una dinámica y creciente selección de experiencias all-inclusive en todo el Caribe y Latinoamérica, Marriott International, Inc. hoy anunció la firma de Royalton Splash Riviera Cancun para unirse a su creciente portafolio all-inclusive. Royalton Splash Riviera Cancun, cuya apertura está prevista para finales de 2022, pertenece y es operado por Blue Diamond Resorts y se unirá a la cartera de Bonvoy All-Inclusive by Marriott, que incluye cerca de 30 lugares vacacionales en 8 destinos del Caribe y Latinoamérica.



"Estamos encantados de seguir trabajando con Blue Diamond Resorts &Hotels para añadir otro emocionante complejo turístico all-inclusive a nuestro portafolio All-Inclusive by Marriott Bonvoy," comentó Laurent de Kousemaeker, Director de Desarrollo, Caribe y Latinoamérica, Marriott International. "La marca Autograph Collection Hotels defiende la individualidad, siendo cada hotel producto de la pasión, haciendo que esta marca encaje de forma excepcional en este importante proyecto y en los otros 20 Blue Diamond Resorts que se han unido a la colección."

Previsto para su debut a finales de 2022, el Royalton Splash Riviera Cancun, de 1.049 habitaciones, traerá un nuevo y emocionante resort all-inclusive con un parque acuático a uno de los destinos vacacionales más vibrantes del mundo. Además, se espera que el resort ofrezca experiencias envolventes a través de su personalidad distintiva, incluyendo un teatro, una sala de bolos, atracciones acuáticas únicas y ofertas culinarias inmersivas con una docena de restaurantes dentro de la propiedad y nueve bares, todo ello en medio de impresionantes vistas al mar Caribe.

“Estamos emocionados de que Royalton Splash Riviera Cancun se una a la marca Autograph Collection de Marriott”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de la divisiónHoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. “El anuncio de hoy fortalece la posición de Blue Diamond como una de las cadenas hoteleras de mayor crecimiento en el Caribe”.

Redefiniendo y elevando el segmento, All-Inclusive by Marriott Bonvoy reúne varias de las marcas emblemáticas de Marriott International, una experiencia operativa insuperable. Además, cuenta con más de 164 millones de socios de Marriott Bonvoy, creando nuevas y emocionantes oportunidades para los huéspedes. Marriott International entró en el espacio all-inclusive en el 2019 con la compra de las siete propiedades de Elegant Hotels en Barbados. En el 2021, la compañía anunció un acuerdo a largo plazo con la división hotelera de Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, para sumar 20 hoteles al portafolio, lo que sitúa a Marriott International en el top 10 de los operadores globales all-inclusive del mundo. Las ubicaciones actuales de complejos turísticos all-inclusive incluyen Antigua, Barbados, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Jamaica, México y Santa Lucía.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE.UU., y engloba un portafolio de más de 8.000 propiedades bajo 30 marcas líderes en 139 países y territorios. Marriott opera y concede franquicias de hoteles y licencias de complejos turísticos de propiedad vacacional en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy®, su galardonado programa de viajes. Para más información, por favor visite nuestro sitio web en www.marriott.com, y para las últimas noticias de la compañía, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en Twitter e Instagram.

Acerca de All-Inclusive by Marriott Bonvoy

Englobando ocho marcas líderes, All-Inclusive by Marriott Bonvoy es la plataforma all-inclusive de Marriott International, ofreciendo servicios sin igual, diversas opciones culinarias y un sinfín de experiencias para todas las edades, y personalizadas a cada marca. El creciente portafolio de cerca de 30 escapadas de inmersión en destinos espectaculares incluye The Westin Reserva Conchal, All-Inclusive Golf Resort &Spa en Costa Rica y Royalton Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort &Casino. All-Inclusive by Marriott Bonvoy se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa global de viajes de Marriott International. El programa les ofrece a los socios un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments beneficios inigualables, incluyendo noches gratuitas y reconocimiento de la categoría Élite. Para inscribirse gratuitamente o para obtener más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

Acerca de Autograph Collection® Hotels

Autograph Collection Hotels aboga por lo original, defendiendo la individualidad de cada uno de sus más de 260 hoteles independientes situados en los destinos más deseados en 44 países y territorios. Cada hotel es un producto de la pasión, inspirado por una visión clara, un alma y una historia que lo hace individual y especial: Exactamente Como Ningún Otro. Seleccionados a mano por su artesanía inherente y sus distintivas perspectivas sobre el diseño y la hospitalidad, las propiedades de Autograph Collection ofrecen momentos enriquecedores y de inmersión que dejan una huella duradera. Para más información, por favor visite www.autographhotels.com, y explore en las redes sociales a través de Instagram, Twitter y Facebook para inspirarse en los momentos de inmersión que son #ExactlyLikeNothingElse. Autograph Collection se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa global de viajes de Marriott International. El programa les ofrece a los socios un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments beneficios inigualables, incluyendo noches gratuitas y reconocimiento de la categoría Élite. Para inscribirse gratuitamente o para obtener más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su creación en el 2011, Blue Diamond Resorts ha creado un impresionante portafolio englobando 45 propiedades, superando las 15.000 habitaciones en diez países. Con un enfoque proactivo para diferenciar las marcas según las demandas de cada mercado, la compañía de gestión de resorts atiende a un abanico de diferentes presupuestos e intereses, desde elegantes vacaciones sólo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. El galardonado, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts ofrece servicios insignia incluyendo All-In Connectivity™, el moderno Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las submarcas sólo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia sólo para adultos con una gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial, además de los resorts de estilos de vida sofisticados en los que se puede vivir el concepto Party Your Way, Royalton CHIC, situados en los mejores lugares frente a la playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril les ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas refinadas y lujosas y una costa recóndita para privacidad total. Memories Resorts &Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, mientras que Starfish Resorts proporciona un valor fuera de serie para los clientes en lugares convenientes. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia cautivadora e interactiva, además de famosos artículos de la cultura pop de películas icónicas, música y deportes. Mystique by Royalton, una colección de resorts de tipo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares de llamativa belleza llenos de infinitas aventuras. Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, por favor visite www.bluediamondresorts.com.

Para más información, póngase en contacto con:

Blue Diamond Media

[email protected]