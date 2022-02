Marsel Khaliullin nombrado gerente de línea de negocios de servicios de posventa para Rusia y servicio de industrias criogénicas (CIS) de Nikkiso Industrial Russia

TEMECULA, California, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales), (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar que Marsel Khaliullin fue nombrado gerente de línea de negocios de servicios de posventa para Rusia y servicio de industrias criogénicas para Nikkiso Industrial Russia (NIR).

El Sr. Khaliullin, basado en Rusia, administrará y dará soporte a los servicios de posventa, y se reportará a Ayman Zeitoun en NIR y Jim Estes para CIS.

Marsel cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en varias posiciones en el negocio de mantenimiento e ingeniería relacionados con equipos rotativos, incluyendo los seis años anteriores en el sector de gas y petróleo en Iraq y 10 años trabajando con empresas internacionales. Durante los últimos dos años, Marsel dirigió el taller de equipos rotativos para SPM Oil & Gas, una empresa de Caterpillar.

"La experiencia y conocimientos de Marsel en el sector serán de gran beneficio para NIR y esperamos sus contribuciones positivas", según Ayman Zeitoun, vicepresidente y director administrativo de operaciones de Rusia.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

