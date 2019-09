Más de 50 países europeos y asiáticos se reúnen para analizar temas de cooperación y desarrollo en la Iniciativa Cinturón y RutaPR Newswire

XI'AN, China, 11 de septiembre de 2019

XI'AN, China, 11 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Foro Económico de Europa-Asia 2019, con su enfoque en el tema La participación en la iniciativa Cinturón y Ruta facilitará cooperación de alto nivel y desarrollo robusto, comenzó el 10 de septiembre en Xi'an, China. En el foro participaron políticos, empresarios y académicos de más de 50 países, entre ellos Alemania, Francia, Kazajistán y Pakistán.

El foro comenzó con una ceremonia de inauguración, seguida por una sesión plenaria y 10 sesiones paralelas cubriendo toda una gama de tópicos, por ejemplo, finanzas, ecología, turismo cultural, meteorología, y ciencia y tecnología. El objetivo primordial fue el fomento de asociaciones entre países, organizaciones internacionales, grandes corporaciones y gobiernos locales mediante el aprovechamiento de diálogos diversos y multinivel entre los participantes.

En Xi'an, donde comenzaba la antigua Ruta de la Seda, los asistentes de los países participantes hicieron un recuento de los logros desde la concepción de la Iniciativa Cinturón y Ruta y conocieron sobre los cambios experimentados por los países a lo largo de la ruta en lo que respecta a desarrollo económico y mejora de los estándares de vida.

"La Iniciativa Cinturón y Ruta nos trajo nuevas oportunidades y perspectivas de cooperación", señaló Zinaida Grechanii, presidenta del Parlamento moldavo. "La innovación científica y tecnológica ha transformado a China de ser una factoría del mundo a ser un laboratorio del mundo. Esperamos conectar aún más a Europa con Asia sacando partido de una cooperación más a fondo".

El Foro Económico de Europa-Asia se celebró por primera vez en 2005 y desde entonces ha sido organizado cada dos años. Ha crecido hasta convertirse en una de las plataformas más importantes para que China y otros países participantes se involucren en la Iniciativa Cinturón y Ruta y se beneficien de la misma. Hasta la fecha, ha posibilitado más de 70 proyectos de cooperación sino-extranjera como el Club Energético, el Fondo para Desarrollo Urbano del Nuevo Siglo y construcción de la Biblioteca Digital Trasnacional.

Enlaces a las imágenes adjuntas:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=344803

FUENTE The Organizing Committee of the Euro-Asia Economic Forum 2019