Matrixport lanza una billetera que genera intereses compuestos por hora

SINGAPUR, 21 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plataforma de servicios financieros de activos digitales de más rápido crecimiento en Asia, anunció una función de billetera mejorada que automáticamente ofrecerá rendimiento en todos los activos criptográficos dentro de la billetera sin límites para las cantidades de inversión.

Esta billetera que genera rendimiento se integra a la perfección con el producto "Flexi Saving" de Matrixport, lo que permite a los usuarios ganar intereses al depositar sus criptomonedas y retirar en cualquier momento sin costo. La billetera mejorada para la generación de rendimiento actualmente admite 19 monedas populares y tokens de servicios públicos, entre los que se incluyen SOL, DOT, LINK y DOGE, y se prevé incluir otros tokens.

Las tasas de interés se capitalizan por hora, por lo que los usuarios reciben recompensas con una mayor tasa de rendimiento anual ("APY"). La APY se ajusta dinámicamente de manera proporcional por un algoritmo basado en las tasas de utilización.

Cynthia Wu, directora de Ventas y Desarrollo de Negocios de Matrixport, expresó: "Reconocemos que cada satoshi importa. La "billetera que genera rendimiento" permite una mayor eficiencia del capital en criptomonedas que de otra manera quedaría inactivo en las billeteras, y la generación de rendimiento también se facilita a través de una simple función sin complicaciones y con un solo clic. Ahora nuestros usuarios pueden comenzar a obtener ganancias a partir de su saldo en la billetera".

Entre las características clave de la "billetera que genera rendimiento" de Matrixport se incluyen las siguientes:

Función de un clic: Se guardan automáticamente todos los saldos en Flexi Saving con solo un clic

Se guardan automáticamente todos los saldos en Flexi Saving con solo un clic Depósito flexible y retiro fácil: Depositar y retirar en cualquier momento

Depositar y retirar en cualquier momento Sin cargos: Disfrute de cero cargos al transferir dentro y fuera de Flexi Saving

Disfrute de cero cargos al transferir dentro y fuera de Flexi Saving Interés compuesto por hora: Los intereses se calculan después de una compra exitosa y se acumulan por hora

Los intereses se calculan después de una compra exitosa y se acumulan por hora Abierto y transparente: Los datos como la oferta total, la utilización, el APY y el balance de flujo actual se publican en tiempo real para que los usuarios puedan tomar decisiones de inversión adecuadas en función de sus necesidades de inversión

Los datos como la oferta total, la utilización, el APY y el balance de flujo actual se publican en tiempo real para que los usuarios puedan tomar decisiones de inversión adecuadas en función de sus necesidades de inversión Proporción de la APY con respecto a la tasa de utilización: Cuanto mayor sea la tasa de utilización, mayor será la tasa de rendimiento anual

Cuanto mayor sea la tasa de utilización, mayor será la tasa de rendimiento anual Recarga automática: Una vez activada, las transferencias se activan automáticamente cuando el saldo de la billetera supera la cantidad mínima de depósito, lo que mejora la eficiencia financiera y permite que los fondos inactivos generen intereses

Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Acerca de Matrixport

Matrixport es una de las plataformas de servicios financieros de activos digitales de más rápido crecimiento en Asia. Con USD 10.000 millones en activos bajo administración y custodia, ofrece servicios financieros criptográficos integrales con un promedio de más de USD 5.000 millones en volúmenes de operaciones mensuales. Las ofertas incluyen Cactus Custody™, spot OTC, ingresos fijos, productos estructurados, préstamos y gestión de activos.

Matrixport, con sede en Singapur, tiene como misión hacer que las criptomonedas sean fáciles para todos y su lema es "Obtenga más de sus criptomonedas" ("Get More From Your Crypto"). La empresa tiene licencias en Hong Kong y Suiza, y más de 280 empleados prestan servicios tanto a instituciones como a clientes minoristas en Asia y Europa. Para obtener más información, visite www.matrixport.com.

