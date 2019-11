Máxima protección, para cualquier dispositivo: InvisibleShield On Demand disponible en Argentina, Colombia y PerúConoce la oferta revolucionaria ISOD para proteger la pantalla de tus dispositivos de rayaduras y golpesPR Newswire

BOGOTÁ, Colombia y BUENOS AIRES, Argentina y LIMA, Peru, 13 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- InvisibleShield®, marca de ZAGG Inc (NASDAQ:ZAGG) y líder mundial en protección de pantallas presenta InvisibleShield On Demand (ISOD), un servicio único de protección de pantallas presente en más de 4 mil tiendas de EMEA y US y actualmente, en más de 100 tiendas de retailers de Argentina, Colombia y Perú. Esta solución, ofrece un protector de pantalla a la medida, para más de 3 mil smartphones, smartwatches y tabletas, sin importar qué tan antiguo o nuevo sea tu dispositivo.

En 2005, InvisibleShield fue la primera marca en desarrollar un protector de pantalla para el emblemático iPod de Apple. Esta teecnología se inspiró en un producto de manufactura militar, utilizado para proteger las aspas de helicópteros de los daños causados por altas velocidades. InvisibleShield estableció los estándares en la industria para la protección de pantallas y hoy es el fabricante número uno en ventas en el mercado estadounidense.

InvisibleShield On Demand ofrece un film Premium a un precio altamente competitivo, disponible para la más amplia gama de dispositivos. Si alguno no estuviera disponible, sólo habrá que esperar 72 horas para que el equipo de desarrollo global agregue a la base de datos. ISOD trabaja de la mano de los principales fabricantes, el día que se lanza un nuevo smartphone, ya estará disponible el film para los clientes.

La experiencia ISOD es totalmente personalizada. Un promotor manejará la máquina en el punto de venta para garantizar que esté perfectamente instalada (disponible para dispositivos de hasta 12.9 pulgadas).

ISOD está presente en 29 puntos de venta en Colombiai y podrás encontrarlo en Bogotá, Medellín, Cartagena, Chía, Cali y Barranquilla a un costo aproximado de $35.900 COP.

En Argentina hay más de 50 máquinasii en retailers (Compumundo, Garbarino y Hendel), tiendas especializadas en accesorios y centros de servicio técnico, a partir de 999 ARS.

ISOD está presente en 30 tiendas minoristas de Perú a través de canales, operadores, retail y tiendas especializadas. El precio aproximado del film es de S/ 59.90 (para smartwatches o smartphones de hasta 6.5").

i Falabella, Éxito, Alkomprar, Home Center y Panamericana. ii Compumundo y Garbarino.

