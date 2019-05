May Mobility elige la solución LiDAR Cocoon de LeddarTech para sus vehículos de transporte de pasajeros autónomos

La solución LiDAR Cocoon de estado sólido de LeddarTech ha demostrado ser la tecnología más confiable a medida que la flota de conducción autónoma de May Mobility comienza a operar, lo que permite que los servicios de movilidad autónoma sean más seguros.



CIUDAD DE QUEBEC, May 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech R, líder de la industria en la tecnología automotriz y de movilidad LiDAR , se complace en anunciar que May Mobility, uno de los pioneros en la implementación de vehículos de transporte de pasajeros autónomos, ha elegido la tecnología LiDAR de LeddarTech para mejorar la seguridad de sus vehículos de transporte de pasajeros autónomos. May Mobility ha validado la tecnología con más de 50 000 pruebas de conducción en condiciones reales antes de iniciar la producción masiva.



La solución LiDAR Cocoon de estado sólido de LeddarTech está diseñada para crear un capullo (cocoon) integral de 360 grados y ofrecer un mayor nivel de seguridad relacionado con la prevención de colisiones en las aplicaciones de vehículos de transporte de pasajeros autónomos. Desarrollada por la tecnología LeddarTM, la solución LiDAR selecta ofrece el equilibrio óptimo de rendimiento y rentabilidad necesario para la implementación comercial exitosa de servicios de movilidad autónoma. La tecnología consolidada y el equipo de soporte experimentado de LeddarTech también brindan una integración, un desarrollo y un tiempo de comercialización más rápidos, con menos costos y riesgos.

May Mobility integra varias tecnologías de detección en sus vehículos de transporte de pasajeros autónomos, como LiDAR, RADAR y cámara. Esta combinación de sensores es lo que permite que los vehículos de transporte de pasajeros sean completamente autónomos. “Confiamos en la combinación de la mejor tecnología de detección que está actualmente disponible en el mercado para garantizar vehículos de transporte de pasajeros autónomos más seguros y confiables para los pasajeros que trasladamos”, indicó Steve Vozar, director de Tecnología de May Mobility. “La seguridad es una parte esencial de May Mobility, y la solución LiDAR Cocoon de LeddarTech cumple con nuestros requisitos para garantizar que nuestros vehículos autónomos alcancen el nivel más alto de seguridad para nuestros usuarios”.

“Con gran orgullo anunciamos que fuimos seleccionados por May Mobility como proveedor confiable de soluciones LiDAR y para respaldar su misión de hacer que el transporte sea más seguro”, expresó Adrian Pierce, vicepresidente de Ventas Globales y Desarrollo de Negocios de LeddarTech. El Sr. Pierce agregó: “La implementación de las soluciones LiDAR de LeddarTech en el diseño de los vehículos de transporte de pasajeros de May Mobility demuestra el liderazgo en tecnología LiDAR que LeddarTech ha construido con más de una década de experiencia comprobada en el sector”.

La colaboración entre LeddarTech y May Mobility brinda mayor seguridad a todos los pasajeros de los vehículos de May Mobility y esta colaboración continuará para futuras implementaciones de flotas autónomas.



Acerca de May Mobility



May Mobility construye y opera flotas de automóviles de conducción autónoma en entornos estructurados, como distritos centrales de negocios, campus corporativos y zonas residenciales densamente pobladas. Una implementación típica es de 10 o más vehículos que operan en aproximadamente 10,3 kilómetros cuadrados, en calles públicas o privadas con límites de velocidad de 56,3 kilómetros por hora o menos. May Mobility trabaja directamente con entidades municipales o comerciales para prestar su servicio a los residentes o inquilinos del sitio propuesto.



Acerca de LeddarTechR



LeddarTech es un líder de la industria en el suministro de la plataforma de desarrollo automotriz LiDAR más versátil y escalable, basada en el exclusivo LeddarEngineTM, que consiste en un conjunto de sistemas en chip (System on Chip, SoC) con certificación en seguridad funcional y grado automotor que funcionan en conjunto con el software patentado de procesamiento de señales LeddarSP. La compañía es responsable de varias innovaciones en aplicaciones de teledetección de movilidad de vanguardia, con más de 70 tecnologías patentadas (20 en trámite) que mejoran las capacidades de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) y de conducción autónoma para automóviles.

Además, LeddarTech presta servicios en el mercado de la movilidad con soluciones de módulo LiDAR de estado sólido de alto rendimiento para vehículos de transporte de pasajeros, camiones, autobuses, vehículos de reparto y robotaxis autónomos.



Información adicional sobre LeddarTech disponible en www.LeddarTech.com , y en LinkedIn , Twitter , Facebook y YouTube .

Contacto: Daniel Aitken, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com



Leddar, LeddarTech y los logotipos de LeddarTech son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. Todas las demás marcas, nombres de productos y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.