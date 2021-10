CIUDAD DE MEXICO

, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Médicos y científicos de la Red Latinoamericana por la Reducción de daños asociados al tabaquismo (RELDAT) han publicado el segundo capítulo de su libro sobre reducción de daños que forma parte de la extensa investigación de la Red que busca aportar evidencia científica sobre la reducción del daño en Latinoamérica ante la ausencia casi total de la misma en la región.

El portavoz de la Red, el Dr. Diego Verrastro, ha declarado su satisfacción por el trabajo que están haciendo los integrantes de la red en toda la región,

En esta investigación los doctores alertan sobre una clara falta de criterio científico en la elaboración de políticas de salud que señalan erróneamente a la nicotina como la causante de la muerte de miles de personas al día.

"Hay una clara falta de conciencia sobre lo que se está haciendo cada vez que se atribuye a la nicotina la toxicidad que genera la combustión del tabaco, el Profesor Michael Russell ya en 1976 escribió que "los fumadores fuman por la nicotina, pero mueren por el humo". Es urgente reflexionar sobre la posibilidad de que las formas alternativas de consumir nicotina sin combustión sean la solución que buscamos para reducir el número de fumadores usando estrategias de reducción del daño" asegura el Dr. Verrastro.

En concreto en este segundo capítulo, se abordan las características del humo del tabaco y sus consecuencias para la salud, destacando que el humo del tabaco combustionado, que contiene unas 7000 sustancias entre las que se encuentran cientos de tóxicos y decenas de carcinógenos, es el causante de la casi totalidad de las enfermedades y muertes derivadas del tabaquismo.

La Red latinoamericana por la reducción de daños asociados al tabaquismo ha señalado su firme compromiso con la mayor difusión de estudios ante el creciente alarmismo generado contra la nicotina y ha anunciado futuras publicaciones en torno a la nicotina y sus efectos, así como una revisión de la literatura disponible sobre los beneficios del uso de la nicotina en políticas de reducción de daños.

Entre las acciones de la Red latinoamericana, se encuentra la participación en el IV congreso científico sobre reducción de daños por tabaquismo organizado por la Asociación Internacional de Reducción del Daño por Tabaquismo, SCHORE, donde el profesor Enrique Terán, especialista en Salud Pública de la Universidad de San Francisco (Quito) y la psicóloga clínica y especialista en Reducción de Daños, Mónica Gorgulho, pertenecientes a RELDAT, han destacado la necesidad de abrir el debate sobre estas alternativas en Latinoamérica y reflexionado sobre el peligro que suponen para la salud pública los mercados ilegales o informales tanto de tabaco como de los productos alternativos. El Profesor Terán, destacó especialmente "El importante problema que supone el rechazo de la Organización Mundial de la Salud a discutir abiertamente sobre el uso de las alternativas al humo del cigarrillo que, aunque no están libres de riesgo, reducen significativamente los daños a las personas que las consumen encuadradas en el concepto de Reducción de Daños, que está siendo cada vez más aceptado internacionalmente"

Con el segundo capítulo de esta investigación, médicos, científicos y personal sociosanitario buscan aportar información para decisores públicos y sociedad civil y desmitificar muchos de los elementos de desinformación que existen en el panorama latinoamericano sobre el consumo de nicotina, y han anunciado la organización de un seminario monográfico sobre humo y nicotina la semana del 11 de octubre.

RELDAT está conformada por la unión de diversos profesionales que promueven el Concepto de Reducción de Daños por Tabaquismo. No conforma de ninguna manera una persona o ente moral, por lo que no tiene personalidad jurídica, ni recursos propios, lo que incluye la ausencia de cuenta bancaria. Cada integrante que participa deberá rendir individualmente la información que corresponda a su desarrollo profesional de manera separada a la Red. RELDAT no percibe aportes económicos de las Industrias Tabacalera, cigarrillos electrónicos, farmacéutica, control del tabaco, filantrópica o de cualquier otra índole.

