Medigus firma un acuerdo exclusivo con Elbit Systems Land para la distribución en México de respiradores para pacientes con COVID-19 en respuesta a la pandemia

OMER, Israel, May 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medigus Ltd. (NASDAQ:MDGS) (TASE:MDGS), empresa tecnológica que desarrolla dispositivos mínimamente invasivos y una innovadora tecnología de visualización directa, ha anunciado hoy la firma de un contrato de distribución exclusiva con Elbit Systems Land, filial Elbit Systems Ltd (Nasdaq y TASE: ESLT) por un periodo de un año.



Elbit Systems fabrica LifeCan, un novedoso respirador para hacer frente a la actual pandemia. Fruto de este acuerdo, Medigus obtendrá los derechos exclusivos de Elbit Systems para fabricar y vender este producto a sus clientes en México.

Medigus se responsabilizará de la obtención y mantenimiento de las licencias y homologaciones que exijan las normativas mexicanas, incluidas las autoridades sanitarias. Para dar comienzo al proceso regulador, Medigus ha adquirido dos sistemas LifeCan que permitirán a la empresa obtener los permisos necesarios para comercializar y vender los respiradores.

La pandemia de coronavirus ha provocado una grave escasez global de respiradores, poniendo de manifiesto la necesidad de acceder y desarrollar a gran escala equipos de respiración en momentos de crisis. Los equipos de respiración de los hospitales son caros y se reservan a los pacientes más graves.

LifeCan Medical Ltd ha desarrollado e inventado el respirador LifeCan con el fin de ofrecer un dispositivo rentable de respiración mecánica a una gran variedad de instalaciones clínicas para su implantación masiva e inmediata. Gracias a su alto grado de portabilidad, LifeCan proporciona una solución de ventilación disponible al instante capaz de funcionar de forma duradera a una frecuencia y un volumen estables y precisos siguiendo parámetros preestablecidos. El dispositivo dispone de valores preestablecidos de frecuencia respiratoria/volumen corriente, sensores de presión de aire incorporados, indicador de fallo y una batería de reserva.

El respirador LifeCan se una tecnología privada desarrollada por LifeCan Medical Ltd y diseñada en colaboración con médicos, ingenieros y personal de calidad y regulación, para satisfacer los criterios de rendimiento y seguridad exigidos para los respiradores de emergencia. El equipo tiene un funcionamiento rápido, sencillo, intuitivo y apenas exige una mínima formación al personal sanitario no profesional.

El acuerdo con Elbit Systems se integra dentro del marco de colaboración de Medigus con L1-Systems Ltd. para la comercialización conjunta de varios productos y soluciones relacionados con el COVID-19 a organismos públicos e instituciones sanitarias.

Sobre Medigus

Medigus se negocia en el mercado de valores Nasdaq y en la Bolsa de Tel Aviv (TASE). Para obtener más información sobre la avanzada tecnología de la compañía, visite www.medigus.com.

Advertencia sobre declaraciones relativas a perspectivas de futuro

Este comunicado de prensa puede contener «declaraciones relativas a perspectivas de futuro» (también denominadas «proyecciones futuras» o «declaraciones prospectivas»), que se basan en estimaciones, suposiciones y expectativas actuales de los administradores de la empresa y su conocimiento del mercado de referencia. La empresa ha intentado, en la medida de lo posible, identificar dicha información y declaraciones mediante el uso de palabras tales como «anticipar», «creer», «prever», «estimar», «esperar», «pretender», «planificar, «predecir», «proyectar», «continuar», «contemplar» «objetivo», «potencial», formas verbales en futuro y condicional, y otras expresiones similares y conjugaciones de los mismos, en relación con cualquier debate sobre acontecimientos, tendencias o perspectivas futuros o de ejecución o rendimiento financiero en el futuro, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras de identificación. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas o creencias de Medigus sobre sucesos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa, debido, entre otras cosas, a la propagación del COVID-19, así como a las restricciones que se han derivado de la misma. La descripción anterior no debe interpretarse ni entenderse como un anuncio de pagos realizados a la empresa por el suministro correcto de los productos pedidos. Cada compra y venta de respiradores LifeCan estará supeditada a la aceptación de las condiciones entre Medigus, Elbit Systems y los posibles clientes, y no hay ninguna garantía de que Medigus obtendrá pedidos de compra en virtud del acuerdo de distribución con Elbit Systems. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados futuros de la actividad de la empresa difieran significativamente de los contenidos y las implicaciones de dichas declaraciones. Otros factores de riesgo que afectan a la empresa se discuten en detalle en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa. Las declaraciones prospectivas son pertinentes solo en la fecha en que se hacen, y la compañía no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro modo. Ni la empresa ni sus accionistas, representantes ni empleados serán responsables de ninguna acción, ni de los resultados de ninguna acción, emprendida por una persona a partir de la información contenida en la presente, incluyendo, sin limitación, la compra o venta de valores de la compañía. El contenido de este comunicado de prensa no debe considerarse como un consejo, ni médico ni de otro tipo.

Contacto (solo para los medios)

Tatiana Yosef

Director financiero

+972-8-6466-880

ir@medigus.com

Una foto que acompaña este anuncio está disponible en? ?https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a332d3b5-be80-4e61-8417-87da95b7e1fa/es