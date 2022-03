Meinergy firma acuerdo con Huawei para un proyecto de 1 GW y 500 MWh a fin de facilitar el desarrollo ecológico de Ghana

BARCELONA

, España, 7 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (en adelante Huawei Digital Power) firmó un acuerdo estratégico de cooperación con Meinergy Technology Co., Ltd (en adelante Meinergy), el desarrollador líder de energía fotovoltaica en África Occidental. En virtud del acuerdo,

Wu Guangwen (director ejecutivo de Meinergy), Zhou Wei (director administrativo de la oficina de representación de Huawei Ghana) y Fang Liangzhou (vicepresidente y director de marketing de Huawei Digital Power) asistieron a la ceremonia de firma.

Para satisfacer la creciente demanda de energía, diversificar la combinación energética y acelerar el desarrollo económico, el Gobierno deestableció su objetivo estratégico para la energía renovable:

Meinergy ha estado endurante muchos años y su negocio abarca los sectores de la minería, la energía eléctrica y la energía PV. En el contexto de la transformación global de las combinaciones energéticas, Meinergy ha ampliado vigorosamente su negocio de energías renovables eny otros países de África para ofrecer energía ecológica estable a las comunidades locales y cerrar la brecha de la energía eléctrica.

Las dos partes han mantenido una estrecha cooperación en las plantas PV a escala de servicios públicos, la integración de energía PV e hidroeléctrica, el almacenamiento de energía y la energía PV residencial en Ghana, y han logrado excelentes resultados comerciales. Ambas partes esperan seguir cooperando en el desarrollo de plantas PV y ESS, centros de datos, eLTE y la nube pública para construir una África más ecológica.

