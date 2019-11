Meltwater participa en el lanzamiento de AWS Data Exchange

SAN FRANCISCO, Nov. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meltwater, uno de los proveedores de noticias y datos de redes sociales más grandes del mundo, anunció hoy que es un proveedor para el lanzamiento en AWS Data Exchange, un nuevo servicio que facilita a millones de clientes de Amazon Web Services (AWS) la búsqueda, suscripción y uso de datos de terceros en la nube, en forma segura."Nos complace dar la bienvenida a Meltwater en AWS Data Exchange", dijo Stephen Orban, Gerente General de AWS Data Exchange, Amazon Web Services, Inc. "Con la demanda del mercado de más datos externos para complementar los conjuntos de datos internos, los clientes de AWS Data Exchange ahora pueden aprovechar los datos de Meltwater para mejorar la visibilidad del mundo que les rodea, de modo que puedan tomar decisiones mejor informadas".Con AWS Data Exchange, los clientes de todas las industrias pueden hacer uso de los productos de datos empaquetados de Meltwater para respaldar múltiples procesos de negocios. Por ejemplo, los inversores pueden identificar posibles oportunidades comerciales mediante el seguimiento de los cambios diarios en la cobertura de los medios de comunicación y la fidelidad hacia las compañías, y reequilibrar las carteras en función de los cambios en la fidelidad y los patrones de los eventos empresariales en los diferentes mercados verticales de la industria. Los equipos de producción de medios de comunicación y entretenimiento pueden informar las decisiones sobre talento y programación haciendo un seguimiento de los cambios en la cobertura diaria de los medios de comunicación y la fidelidad hacia plataformas de streaming y programas principales de televisión, a la vez que toman decisiones de patrocinio y publicidad más informadas mediante el seguimiento de la cobertura de diferentes celebridades. Las organizaciones de salud y ciencias biológicas pueden hacer un seguimiento de la cobertura de los medios de comunicación en torno a las clases de medicamentos clave y comercializarlas en consecuencia."Meltwater cree en la importancia de que las empresas utilicen los datos en línea para tomar decisiones mejor informadas y ser más competitivas en sus mercados. Históricamente, proporcionamos a los departamentos de Relaciones Públicas y Comunicaciones los conocimientos que necesitan para mantenerse a la vanguardia, pero con el lanzamiento de nuestros conjuntos de datos derivados disponibles en AWS Data Exchange, aportamos esta experiencia a departamentos como el de inteligencia de negocios, inteligencia competitiva, marketing y legal, que pueden aprovechar estos datos y generar perspectivas para su beneficio", afirmó Leor Distenfeld, Director Ejecutivo de Outside Insight de Meltwater.Tim Barker, Jefe de Producto de Fairhair.ai en Meltwater, afirma: "Nos entusiasma ser uno de los primeros proveedores en AWS Data Exchange y esperamos ayudar a los clientes a obtener información comercial de estos nuevos productos de datos empaquetados, que combinan lo mejor de nuestro contenido y las funciones de inteligencia artificial. AWS Data Exchange complementa la gama de productos y servicios que ya ofrecemos a más de 32.000 clientes y nos proporciona un nuevo y excitante camino para desarrollar e implementar rápidamente productos de datos empaquetados en respuesta a los requisitos del mercado y de los clientes individuales".Meltwater y AWS Data Exchange pueden ayudar a las empresas de distintas industrias a respaldar sus estrategias basadas en datos mediante el acceso a una nueva gama de productos de datos empaquetados. Con más de 500 millones de nuevos documentos agregados diariamente y enriquecimientos mejorados de PNL segmentados adicionales, estos conjuntos de datos proporcionarán a los clientes de AWS Data Exchange datos valiosos para ayudar a impulsar su estrategia de negocio. Para obtener más información, haga clic aquí.Acerca de Meltwater Meltwater, pionero en Inteligencia de medios y, en la actualidad, de Outside Insight, les brinda a las empresas ventaja en información que necesitan para mantenerse a la vanguardia. Más de 32.000 compañías utilizan la inteligencia de medios de Meltwater para hacer un seguimiento a miles de millones de conversaciones en línea y extraer información relevante para gestionar estratégicamente sus marcas. Con casi 20 años de experiencia en el análisis de datos, Meltwater se dedica al servicio personal y global desarrollado a partir de la experiencia local de 55 oficinas en seis continentes. Meltwater también se ha comprometido a fomentar el entorno de la ciencia de datos a través de MEST, un programa e incubadora empresarial panafricano, y Shack15, una comunidad mundial de ciencia de datos. Más información en meltwater.com.Contacto dataproducts@meltwater.com