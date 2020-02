DUBLIN

, 20 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Pepsi® estrena su campaña de fútbol internacional 2020 para conmemorar su alianza continua con la Liga de Campeones de la UEFA. Con la colaboración nunca antes vista de cuatro de los mejores futbolistas del mundo, la campaña es liderada por un comercial con un estilo vertiginoso y enérgico que garantiza la emoción de los fanáticos del fútbol de todo el mundo.

Raheem Sterling

Leo Messi

Este año, Pepsi les da la bienvenida a dos nuevos jugadores a su impresionante lista de talentosos futbolistas.campeón del mundo ycuádruple sensación local del Manchester City, se unen a las estrellas que regresan:seis veces ganador del Balón de Oro y, ganador actual de la Liga de Campeones de la UEFA. Los cuatro jugadores se enfrentan en el anuncio internacional llamado "Play Never Stops" , en donde exhiben agilidad y habilidades sobrenaturales mientras se disputan la última lata de Pepsi.

Pepsi acudió a Henry Scholfield —el galardonado productor y director de cine—, más conocido por crear icónicos videos musicales para los artistas más importantes, para que dirija el anuncio. "Play Never Stops" presenta una creativa combinación de narrativa con estilo irreverente en tomas rápidas que les muestran a los fanáticos qué tan lejos llegarían los jugadores por el delicioso sabor de Pepsi.

"Fue un privilegio trabajar con estas superestrellas en el anuncio de fútbol de Pepsi de este año", comentó Scholfield. "Cada uno mostró una versión excelentemente enfatizada de su personalidad fuera de la cancha en el anuncio, de una manera tan natural y hábil como lo harían en el campo de juego. Fue sensacional trabajar y colaborar con Pepsi, nuestro equipo creativo y todos nuestros socios de posproducción. Cada uno de ellos hizo un increíble trabajo en todos los niveles, lo que hizo que se lograra un material grandioso".

El comercial de este año presenta "Presidente," la canción latina del momento, rápida, divertida y llena de energía, tal como la campaña de fútbol de Pepsi 2020. La canción del artista/productor emergente WOST a dúo con la cantante Ginette Claudette demuestra el compromiso de la marca de apoyar al talento musical de otro nivel.

La campaña se activará en más de 80 países en todo el mundo y está bajo la plataforma y el lema internacional PEPSI, FOR THE LOVE OF IT (TE ENCANTA TE MUEVE), que se lanzó el año pasado y alienta a los fanáticos a que se jueguen todo por las cosas que aman. La campaña internacional también ostenta contenido detrás de escena, una colección de latas temáticas con los jugadores de edición limitada y material en puntos de venta en tiendas y en exteriores de Pepsi y Pepsi Black (también conocida como Pepsi MAX en ciertos mercados alrededor del mundo).

Leo Messi comentó: "Como siempre, ser parte de la campaña de fútbol de Pepsi fue muy divertido. Con un nuevo equipo de jugadores, desafíos emocionantes y una película divertida y creativa, la campaña no decepcionará".

Mohamed Salah dijo: "Es genial volver otro año más con Pepsi para otra campaña de fútbol global. Sé que a los fanáticos les gustará".

Paul Pogba comentó: "Fue muy divertido filmar el nuevo anuncio de Pepsi. Espero que la campaña de este año siga alentando a nuestros fanáticos a abrazar sus pasiones y que se jueguen todo por las cosas que aman".

Raheem Sterling dijo: ¡Me entusiasma mucho ser parte del equipo de fútbol de Pepsi! El anuncio de este año tiene mucha buena energía, con una verdadera combinación de música, moda y —lo más importante— fabulosas habilidades futbolísticas.

Mientras filmaba el anuncio de fútbol de 2020, Pepsi capturó a los jugadores demostrando sus talentos ocultos para el desafío #PepsiCanBalance, en donde se puede ver a Pogba manteniendo en perfecto equilibrio su lata de edición limitada sobre el borde de un vaso y a Sterling impresionando a los miembros del equipo de trabajo mientras mantiene en equilibrio su lata en su famoso pie derecho. Salah y Messi hacen lo propio; mientras Salah logra el equilibrio de la lata sobre una pelota, Messi usa sus manos para hacer equilibrio con dos latas a la vez. Los jugadores animaron a los influencers y a los fanáticos del fútbol a que intenten el desafío #PepsiCanBalance ellos mismos.

El empaque de edición limitada de la campaña, que muestra a los cuatro jugadores en latas de Pepsi y Pepsi Black/MAX, ofrece una nueva experiencia interactiva para los amantes del fútbol. Los fanáticos pueden dar vida a sus empaques a través de códigos QR que encontrarán en latas seleccionadas y les dará la oportunidad de interactuar con miniversiones de realidad aumentada de Messi, Salah, Pogba y Sterling. Al escanearlos, los consumidores pueden jugar a no dejar caer la pelota con sus jugadores favoritos y compartir sus puntajes en las historias de Instagram.

Natalia Filippociants, vicepresidenta de Marketing, Bebidas Global, PepsiCo comentó: "Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de esta enérgica y alegre campaña. Hemos reunido a algunos de los mejores futbolistas, incorporamos sus influencias culturales fuera de la cancha y los pusimos en situaciones no convencionales con giros inesperados y muchas risas y pavoneo. Nuestra meta era jugar con la energía del anuncio y entretener a las personas, en lugar de mostrar a personas que se están entreteniendo. ¡Esperamos que nuestros fanáticos disfruten estas historias de "Play Never Stops" tanto como nosotros disfrutamos haciéndolas!"

Pepsi es un orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones de la UEFA.

