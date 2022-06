Messi y Neymar del PSG aúnan fuerzas con Jay Chou para redefinir el arte y las obras de beneficencia en el metaverso, pero ¿quién es Jay Chou?

PARÍS, 19 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El club de fútbol francés Paris Saint-Germain (PSG) y la superestrella del mandopop Jay Chou, representado por Edison's Co., anunciaron recientemente que lanzarán juntos un nuevo proyecto de arte en el metaverso. El video promocional en Instagram presenta a Lionel Messi, Neymar y Chou dando a conocer un avance de la obra de arte, que es una combinación de la mascota del PSG con el exclusivo estilo de diseño de Chou.

Chou, quien protagonizó "The Green Hornet" y "Now You See Me 2", es conocido como el mejor cantante pop de. El año pasado, se convirtió en uno de los artistas más escuchados en numerosos países asiáticos en Spotify (a través de Edison's Co). Solo el concierto en línea de Chou del mes pasado recibió más de 100 millones de visitas.

Hace poco Chou se ganó su lugar por mérito propio en el mundo del arte, y coleccionistas de renombre elogiaron la obra de arte de la estrella. En 2021, vendió su colección de guantes blancos en Sotheby's por 10,7 millones de dólares. Esta vez, Chou desea colaborar con PSG para innovar en una nueva forma de arte en el metaverso.

PSG espera que la relación con el ícono del mandopop amplíe su alcance en Asia. Chou también está ampliando su alcance en Europa y pronto podría anunciar un concierto en el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG, lo que marca la primera vez que un artista mandarín se presenta allí.

Las iniciativas filantrópicas de Chou cuentan con el respaldo de sus grandes empresas. Durante la última década, se ha dedicado a ayudar a los niños desfavorecidos. Esta vez, junto con el PSG, Chou está haciendo campaña para generar conciencia y fondos para los niños pobres a través del Fondo de Beneficencia del PSG.

Siga atento para obtener más información sobre Jay Chou.

