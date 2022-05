Metco® dentro de las empresas donde todos quieren trabajar

En México tan sólo el 50% de los colaboradores está satisfecho con la empresa en la que trabaja.

CIUDAD DE MEXICO

16 de mayo de 2022

reconocimiento "Súper empresas para trabajar/TOP Companies 2022". Este reconocimiento se otorga a empresas que cuentan

/PRNewswire/ -- Metco® ganó elcon una cultura sólida, objetivos claros en los que su personal pueda confiar, condiciones laborales adecuadas, rentables, pero sobre todo que una empresa sea innovadora con sentido humano en la que se busque generar un interés genuino entre coordinadores, líderes y trabajadores, siempre ofreciendo un gran servicio al cliente.

productora de endulzantes bajos en calorías

En el entorno actual de trabajo a nivel mundial, se ha demostrado que no basta con un buen salario, ni días de descanso para sentirse cómodo en un empleo, se necesita tomar en consideración el entorno laboral, ambiente de trabajo y objetivos base de la empresa en donde buscan formarse profesional y personalmente. Es gracias a estas métricas cumplidas mediante cuestionarios personalizados, en donde Metco®, empresa 100% mexicanadestaca.

Para Lourdes Treviño, Directora General de Metco®, los equipos de trabajo son esta magia que permiten que las empresas logren ser exitosas. "En Metco® es de suma importancia tener como prioridad a nuestros colaboradores y cuidar de nuestros equipos de trabajo, por ello, nuestro índice de deserción está por debajo del 2%. Nos hemos enfocado en mejorar las políticas internas de equidad y diversidad para mejorar la calidad de vida de nuestros empleados, así como la conciliación vida-trabajo".

La importancia que percibe Metco® referente al clima organizacional de una empresa se divide en la respuesta que tienen sus colaboradores sobre ella (80%) y sobre las políticas y prácticas de la misma (20%).

Según el investigador Marcus Buckingham del ADP Research Institute, se sabe que "los empleados felices son de gran importancia", lo que él llama "empleados felices es el éxito de una gran compañía''. Así como saber que su equipo de trabajo los respalda.

Para crear buenos grupos de trabajo es necesario que un buen líder vea las características de cada uno de los integrantes y las potencialice. Otro punto importante es que se debe confiar en el coordinador o manager. Si él no te conoce, no confía en ti, no presta atención, con certeza debes saber que estás frente a un mal manager y por ende no es la empresa adecuada para tí.

METCO® es la empresa mexicana líder en elaboración de sistemas endulzantes (edulcorantes sin calorías, bajos en calorías, azúcares de alto rendimiento, azúcares invertidos y mascabados) su portafolio de productos de consumo incluye: Svetia®, Azúcar BC®, Mascabado BC®, Mascabado Genuino®, Sweet 0® y Monkiä®.

Contacto de Relaciones Públicas: Cinthya Amezcua

Número: 55 13 35 97 61 Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1818768/GRUPAL_METCO_DIVERTIDA_recorte.jpg

FUENTE Metco®