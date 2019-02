WASHINGTON

, 15 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- El U.S. Green Building Council (Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos, USGBC ), creador del Sistema de Certificación LEED para edificios verdes , publicó la lista anual de los 10 Países y Regiones con Más Certificaciones LEED sin incluir a los Estados Unidos. México quedó en octavo lugar gracias a sus 370 edificios con certificación LEED y más de 8,41 millones de metros cuadrados brutos de espacio certificado. La lista reconoce aquellos mercados que usan LEED para crear lugares más saludables para las personas y que consumen menos energía y agua, disminuyen las emisiones de carbono y contribuyen a que las familias y las empresas ahorren dinero.

"En los últimos 25 años, LEED ha desempeñado un papel crucial para las iniciativas de sustentabilidad en todo el mundo", dijo Mahesh Ramanujam, presidente y director general del USGBC y Green Business Certification Inc. (GBCI), entidad internacional a cargo de la certificación de los proyectos LEED. "La lista de los 10 Principales Países y Regiones representa a una comunidad mundial de dedicadas compañías y profesionales de la construcción verde que pertenecen al USGBC y comparten el compromiso de mejorar nuestra calidad de vida. Un mejor futuro demanda una norma universal de vida que no excluya a nadie; ese futuro simplemente no sería posible sin la extraordinaria labor realizada en estos países".

Las certificaciones LEED, como las otorgadas a la Torre BBVA Bancomer y la Torre Diana en la Ciudad de México, así como la Torre KOI en Monterrey, ayudaron al país a pasar del noveno al octavo puesto entre el año previo y 2018. La lista clasifica a países y regiones con base en los metros cuadrados brutos acumulados con certificación LEED al 31 de diciembre de 2018, y representa 7.798 proyectos certificados y más de 210 millones de metros cuadrados brutos de espacio. LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, es el programa de certificación de edificios verdes más usado en el mundo al contar con 96.275 proyectos registrados y certificados en más de 167 países y territorios. La clasificación completa es la siguiente:

Lugar País/región Número de

proyectos Metros cuadrados brutos* 1 China 1.494 68,83 2 Canadá 3.254 46,81 3 India 899 24,81 4 Brasil 531 16,74 5 Corea del Sur 143 12,15 6 Turquía 337 10,90 7 Alemania 327 8,47 8 México 370 8,41 9 Taiwán 144 7,30 10 España 299 5,81 ** Estados Unidos 33.632 441,60



*Metros cuadrados brutos reportados en millones. Datos a diciembre de 2018. **Los Estados Unidos, país originario de LEED, no figuran en la lista, pero siguen siendo el mayor mercado para LEED en el mundo.

Alejandra Cabrera

"Es importante destacar el crecimiento de LEED en nuestro país y cómo no habría sido posible sin el apoyo, la dedicación y el interés de la comunidad de la construcción sustentable en México, comunidad que sigue aspirando a lograr más", dijo, directora general de Sustentabilidad para México, A.C. ( SUMe ). "En años previos, el crecimiento de LEED se debió principalmente al interés en la construcción sustentable; actualmente también hay un deseo de concentrarse en el bienestar y la productividad de las personas dentro de los edificios".

LEED es un símbolo de excelencia que goza de reconocimiento internacional y sigue poniendo en alto el listón en términos de la sustentabilidad de edificios, ciudades y comunidades. Hace poco, el USGBC introdujo LEED v4.1, la más reciente actualización del sistema de certificación, y lanzó versiones beta para edificios ya construidos (LEED v4.1 O+M), construcciones nuevas (LEED v4.1 BD+C) e interiores (LEED v4.1 ID+C). El sistema LEED v4.1 enfatiza la salud humana e integra métricas de desempeño potenciadas por Arc a fin de alentar el seguimiento continuo. Gracias a LEED, el USGBC presiona al mercado hacia la construcción de edificios de mejor desempeño que, además, mejoren la calidad de vida. La comunidad de la construcción sustentable podrá explorar aún más LEED y las más novedosas prácticas de construcción verde los días 18 y 19 de junio con el regreso de Greenbuild México a la Ciudad de México. Organizado en conjunto con SUMe, Greenbuild es un foro donde la comunidad de los edificios verdes se reúne, cambia vidas, revoluciona los negocios y atiende problemáticas apremiantes, como el cambio climático, la salud humana, el aprovechamiento de la energía y la calidad del aire.

El impacto de los edificios, las ciudades y las comunidades en la población sigue siendo una de las prioridades del USGBC y en todos los sectores. En un esfuerzo por ampliar las iniciativas mundiales de la construcción sustentable del USGBC y garantizar que LEED no solo sea la norma de liderazgo más usada, sino también la norma de vida predominante, el USGBC lanzó la campaña Living Standard. A partir de la convicción de que una narrativa puede llevarnos a un mundo más sustentable, la campaña busca destacar pequeñas y grandes historias que relatan la forma en que el USGBC, LEED y otros programas de sustentabilidad están mejorando la calidad de vida de la gente en todo el planeta. Al visitar livingstandard.org, tanto las personas como las compañías pueden participar en la campaña y enviar sus propias historias.

Contacto con medios: Sarah Stanley

202.256.456

sstanley@usgbc.org

FUENTE U.S. Green Building Council