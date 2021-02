No es momento de hacer cambios, recomendaron representantes de cámaras empresariales de AL y China

CDMX, 9 febrero de 2021.- En caso de eliminarse la Subcontratación en México, se desincentivaría la inversión, el desarrollo industrial y sería una medida muy agresiva para el país, coincidieron en señalar representantes de Cámaras empresariales de Panamá, Guatemala, China y México, durante la realización del foro Impacto de la Subcontratación en la Economía, organizado por The American Society of Mexico.

En una economía en shock producto de la pandemia, el tema (de la Subcontratación) tiene un efecto muy profundo para el funcionamiento de las empresas, expuso Amapola Grijalva Vega, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y Tecnología de China. Si bien son dos sistemas muy diferentes (el de México y China) las empresas están llegando por las ventajas competitivas que ofrece México.

El Outsourcing se encarga de diferencias que existen entre el funcionamiento del marco legal, cultural, humano que hay entre los dos países, al ofrecer servicios para que las empresas chinas puedan instalarse y empiecen a operar con mayor velocidad. No es el momento propicio para hacer cambios (en materia de Subcontratación) que afecten esta velocidad de penetración de las inversiones, añadió.

La iniciativa de reforma sobre Subcontratación, es muy agresiva a la inversión, dijo por su parte César Maillard, presidente de la Comisión de Empleo y Productividad de la Concamin. Y es que quienes creamos empleos somos los empresarios y la posición del gobierno es la de crear políticas públicas para la generación de empleo. Pero es iniciativa no sólo modifica directamente seis leyes como la LFT, sino que las lleva en línea recta hacia el Código Penal al comprarla con como delincuencia organizada, lo que ahuyenta la inversión nacional y extranjera.

Así no le veo el atractivo de invertir en México, comentó, y en un año muy particular, del desempleo. Por ejemplo, se puede hablar que hay miles de empresas pymes, 98.5 a 99% son pymes en el país, si 600 mil empresas ya no reabren, se puede hablar que en la economía formal de 12 millones de desempleados

En tanto, Julio Reyes, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios de Guatemala, dijo que desde el sector privado le preocupa el tema político de la eliminación del outsourcing en México, por el contagio que se pueda dar hacia los países vecinos, ya que este tipo de regulaciones que van a poner camisas de fuerza al mercado, tienden a desincentivar la inversión y el desarrollo de la industria.

Sobre todo, por los cientos de miles y miles de empleos que se han perdido en el mundo y también en México, porque como países latinos tenemos que cuidar la creación de empleos. Aunque, de eliminarse la Subcontratación, su país estaría atrayendo inversiones al ser México menos atractivo, comentó.

En el caso de Panamá hay una cantidad de empresas que prestan el servicio como proveedoras de trabajo. Y vemos con mucha frecuencia que empresas locales grandes contratan trabajadores a través de un proveedor. Lleva la responsabilidad de nómina, cuotas al seguro social, impuesto a la renta. El outsourcing si es permitido y es frecuente en Panamá. Y hasta ahora no hemos tenido problemas incluso la Corte Suprema de Justicia Panamá ha reconocido en fallos la validez de estos contratos, dijo Ricardo Alemán, presidente de la Cámara de Comercio México – Panamá (CAMEXPA).

