MGI anuncia primera ronda de captación de fondos de US$ 200 millones

SHENZHEN, China, 13 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- MGI, subsidiaria del BGI Group, anunció que su primera ronda de captación de fondos superó los US$ 200 millones, la mayor cantidad de capital recaudado en el sector genético en China en 2018. Los inversores incluyeron instituciones reconocidas tales como CITIC Goldstone Capital, Green Pine Capital Partners y Orient Securities Capital Investment.

MGI destacó también su rápido progreso en la innovación en tecnología de secuenciación.

Hasta la fecha se han instalado en el mundo más de 1.100 secuenciadores MGI en 16 países y regiones, con más de 300 usuarios. El resultado acumulativo de los datos ha alcanzado los 20 Pb y se han publicado más de 300 trabajos de investigación científica de alto nivel.

Recientemente, MGI colaboró con la Academia de Ciencias Médicas de China para desarrollar una máquina integrada de secuenciación de genes de alto rendimiento para códigos de barras de ADN de hierbas chinas. El instrumento, presentado oficialmente el 26 de abril, es el primer instrumento inteligente del mundo para la secuenciación genética de medicinas herbales chinas y puede identificar con precisión y rapidez muestras de medicinas herbales chinas.

La clave para el surgimiento de MGI como desarrollador importante de herramientas para las ciencias de la vida son sus continuas inversiones e innovaciones en la tecnología de secuenciación "upstream". MGI ha invertido un total de alrededor de 5.000 millones de yuanes en desarrollo e investigación para alcanzar una base de patentes de tecnología de secuenciación y ha solicitado más de 580 patentes técnicas, incluidas más de 80 patentes PCT.

MGI lanzó varios secuenciadores diferentes desde 2015. El modelo principal, el secuenciador genético integral MGISEQ-2000, admite dos especificaciones de chip diferentes con su plataforma de operación independiente de dos chips. Una secuenciación de PE100 solo toma 48 horas a pleno rendimiento y una detección completa de 24 muestras de tumor toma menos de 48 horas en promedio. El MGISEQ-T7 de la compañía, lanzado en octubre de 2018, sigue siendo el secuenciador genético más potente hasta la fecha. La producción de datos en un solo día puede llegar a 6 Tb, la secuenciación PE150 toma solo 24 horas y el costo por secuenciación Gb es de tan solo US$ 5, el más bajo del mundo.

MGI está desbaratando gradualmente el monopolio de mercado en el "upstream" de la industria de la secuenciación genética y estableciendo una ecología industrial estable y abierta basada en su plataforma de secuenciación y en la investigación y desarrollo independiente, cambiando así el modelo industrial cerrado inherente.

Se estima que el mercado de la industria de la secuenciación global crecerá a US$ 12.450 millones en 2022 y se calcula que, de ese total, la región Asia-Pacífico alcanzará los US$ 2.390 millones. Para el año 2020, se espera que el tamaño del mercado de la industria de la secuenciación genética de China llegue a 9.800 millones de yuanes (aproximadamente US$ 1.430 millones).

Como única compañía en China y una de las tres únicas en el mundo que pueden desarrollar independientemente y producir masivamente secuenciadores genéticos de alto rendimiento clínico, la conclusión de la primera ronda de captación de capital de MGI muestra el reconocimiento de sus capacidades de investigación y desarrollo e internacionalización. MGI planea fortalecer más la investigación y desarrollo y la producción de nuevos secuenciadores genéticos, crear una línea integral de productos y comprometerse con el desarrollo del mercado y la construcción ecológica de la industria de la secuenciación genética.

