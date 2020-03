Miami Cardiac &Vascular Institute designa al Dr. Joseph T. McGinn, Jr. como jefe de cardiocirugía

MIAMI

Joseph T. McGinn, Jr.

, 4 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Miami Cardiac &Vascular Institute, la institución cardiovascular más grande y completa de la región, integrante de Baptist Health, ha designado al Dr.como jefe de cardiocirugía. El Dr. McGinn se especializa en la evaluación y el tratamiento quirúrgico de pacientes con arteriopatías coronarias, enfermedades aórticas y vasculares. Como pionero en el campo de la cirugía cardiotorácica, desarrolló el método de cirugía mínimamente invasiva para revascularización de la arteria coronaria conocido en todo el mundo como la "Técnica McGinn".

Charlotte

Carolina del Norte

Nueva York

El Dr. McGinn llega a Miami Cardiac &Vascular Institute procedente del Sanger Heart &Vascular Institute, parte de Atrium HealthCare, en, donde se desempeñó como profesor y titular de cátedra patrocinada de cirugía torácica y cardiovascular. Antes de dicha designación trabajó como cirujano cardíaco líder en la ciudad dey fue director médico del Heart Institute de Staten Island University Hospital durante 16 años.

"El Dr. McGinn es un médico y cirujano experto, así como también un líder excepcional, que ha demostrado excelencia en la atención al paciente, la innovación y la creación de equipos de trabajo" expresó el Dr. Barry T. Katzen, fundador y principal oficial ejecutivo de Miami Cardiac &Vascular Institute. "Viene a complementar nuestro equipo de expertos altamente capacitados y comprometidos con las mismas metas".

El Dr. Jack A. Ziffer, vicepresidente ejecutivo y principal oficial clínico de Baptist Health South Florida, agregó: "Nos complace que el Dr. McGinn se una a Miami Cardiac &Vascular Institute en un puesto de liderazgo para continuar con su trabajo pionero y redoblar el avance internacional del Instituto como líder en atención cardiovascular".

Como docente exitoso, el Dr. McGinn ha capacitado a cientos de cirujanos de todo el mundo en técnicas quirúrgicas cardiotorácicas mínimamente invasivas. Sus esfuerzos clínicos y de investigación han generado cientos de presentaciones en simposios científicos y publicaciones en revistas médicas con revisión externa y libros. Recibió un reconocimiento de la Sociedad Americana del Corazón por excelencia en medicina y obtuvo el premio Samuel L. Koontz por excelencia clínica. Es socio honorario del American College of Cardiology (Colegio Estadounidense de Cardiología), del American College of Chest Physicians (Colegio Estadounidense de Médicos Torácicos) y del American College of Surgeons (Colegio Estadounidense de Cirujanos), además de ser socio de numerosas sociedades profesionales.

El Dr. McGinn cursó sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina Downstate Medical Center de State University of New York (SUNY). Realizó el internado y la residencia en cirugía general en SUNY Downstate, donde se desempeñó como jefe de residentes. Asimismo, fue jefe de residentes durante una residencia en cirugía cardiotorácica en Long Island Jewish Medical Center. Está acreditado ante la American Board of Surgery (Junta Estadounidense de Cirugía), la American Board of Thoracic Surgery (Junta Estadounidense de Cirugía Torácica) y en la especialidad de atención quirúrgica crítica por la American Board of Surgery.

En su tiempo libre, disfruta pasear en barco con su familia y es un fan entusiasta del fútbol americano. Ha realizado1500 cirugías mínimamente invasivas de revascularización coronaria.

Acerca de Miami Cardiac &Vascular Institute

Miami Cardiac &Vascular Institute es la instalación cardiovascular más grande y completa de la región. Su equipo multilingüe y multidisciplinario de especialistas ha liderado el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas que se utilizan para tratar aneurismas, bloqueos venosos y arteriales, y agujeros en el corazón. El Instituto se vale del poder de los recursos combinados de expertos, investigación de vanguardia, profesionales compasivos y tratamientos y tecnología de avanzada de Baptist Health.

Miami Cardiac &Vascular Institute forma parte de Baptist Health South Florida, la organización de salud más grande de la región, con 11 hospitales, más de 23,000 empleados, 4,000 médicos y 100 centros ambulatorios, de atención de urgencias menores y consultas médicas en los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach. Baptist Health cuenta con centros de excelencia de fama internacional especializados en cáncer, atención cardiovascular, traumatología y medicina deportiva, y neurociencias. Además, abarca las organizaciones Baptist Health Medical Group, Baptist Health Quality Network, y Baptist Health Care On Demand, una plataforma de medicina virtual. Como organización sin fines de lucro respaldada por la filantropía y comprometida con su misión caritativa fundamentada en la fe de brindar excelencia médica, Baptist Health ha recibido el reconocimiento de Fortune como una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en los Estados Unidos y de Ethisphere como una de las Empresas Más Éticas del Mundo. Para obtener más información, visite BaptistHealth.net/Newsroom y conéctese con nosotros en Facebook , Instagram , Twitter y LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1099414/McGinn_headshot.jpg

FUENTE Miami Cardiac &Vascular Institute