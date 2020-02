Mohawk Industries reporta resultados del cuarto trimestre

La Compañía suplementa sus estados financieros consolidados, los cuales son preparados y presentados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de EE.UU. (US GAAP), con ciertas mediciones financieras no conformes a US GAAP. Tal como lo exigen las reglas de Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan la conciliación de las medidas financieras no conformes a US GAAP con la medición US GAAP más directamente comparable. Cada una de las medidas no-GAAP incluida debe ser considerada juntamente con la medida conforme a US GAAP comparable, y podría no ser comparable con medidas de similar denominación informadas por otras compañías La Compañía considera que estas medidas no–GAAP, al conciliarse con la medida GAAP correspondiente, constituyen una ayuda para los inversores en lo siguiente: Las medidas no-GAAP de ingresos ayudan en la identificación de tendencias de crecimiento y en las comparaciones de ingresos de períodos anteriores y futuros, mientras que las medidas no-GAAP de rentabilidad asisten en la comprensión de las tendencias de la rentabilidad a futuro del negocio de la Compañía y en la comparación de la utilidad obtenida con la de períodos anteriores y futuros.