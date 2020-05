Mohawk Industries reporta resultados del primer trimestre

CALHOUN, Georgia, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del primer trimestre de 2020 de $111 millones y utilidades diluidas por acción (EPS) de $1.54. Las utilidades netas ajustadas fueron de $119 millones, y la EPS fue $1,66, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas para el primer trimestre de 2020 fueron de $2.3 mil millones, una caída de 6.4%, tal como se informa y 3,5% sobre una base constante de tipo de cambio y días. En el primer trimestre de 2019, las ventas netas fueron $2.4 mil millones, las utilidades netas fueron de $122 millones y la EPS fue $1.67, las utilidades netas ajustadas fueron $154 millones, y la EPS fue de $2.13, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos y otros.



En un comentario sobre el rendimiento del primer trimestre de Nohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, dijo, “El mundo cambió durante el primer trimestre, y hoy estamos gestionando nuestras operaciones a través de una situación sin precedentes. Mohawk inició el año como la compañía líder mundial de revestimientos para pisos con una presencia sólida en todas las categorías de producto, fabricación en 18 países y ventas en más de 170 naciones. Durante 2019, generamos $1.4 mil millones de flujo de caja operativo, y tenemos un balance general fuerte y apalancamiento de 1.6x, cerca de nuestra cifra baja histórica. Recientemente obtuvimos un préstamo a término por $500 millones para ampliar nuestra liquidez a $1.3 mil millones después de que liquidamos un bono de €300 millones este mes. Sin otros vencimientos en 2020, tenemos la liquidez para gestionar a través de la recesión y fortalecer nuestra posición cuando la economía se recupere. Estamos reduciendo los gastos de capital, recortando los gastos no esenciales y posponiendo nuestras compras de inventario hasta que mejoren las condiciones”.



Hasta el brote del COVID-19, nuestros resultados para el trimestre estaban alineados con nuestro plan, asimismo nos beneficiamos de las iniciativas implementadas en 2019. A medida que avanzamos a través del período, las medidas gubernamentales para disminuir la propagación del virus impactaron todos nuestros mercados, con algunos cierres de tiendas al público y operaciones de manufactura. A través de todos nuestros mercados, la demanda ha caído de manera impresionante, con la remodelación residencial sufriendo el mayor impacto hasta este momento y los productos DIY con el mejor desempeño, ya que algunas personas comenzaron proyectos mientras se quedan en casa.



En respuesta a este evento mundial, hemos establecido equipos por negocio, segmento y corporativos para gestionar nuestras acciones a medida que cambien las condiciones. Mantenemos la seguridad de nuestros empleados, aumentando la estrategia de trabajo desde casa y ajustando las estrategias según sea necesario. Debido a la caída de la demanda, hemos disminuido la producción de manera significativa, y estamos realizando ajustes semanales para adaptarnos a este ambiente cambiante. Incluso a los lugares donde se iniciaron los cierres obligatorios, estamos enviando producto de inventario a nuestros clientes que están operando. Estamos reduciendo nuestros costos con la implementación de despidos justificados y permisos de ausencias, utilizando asistencia del gobierno donde esté disponible y absorbiendo los costos de mano de obra donde así lo exija la ley. Nos estamos beneficiando de los costos más bajos de materia prima y energía, aunque los vientos en contra son considerablemente más fuertes. Estamos limitando nuestros gastos e inversiones a lo que es esencial para operar el negocio y mejorando los informes para gestionar las principales áreas de enfoque, incluyendo niveles de inventario, conteo de personal, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.



Cada uno de nuestros segmentos y líneas de negocio individuales cuenta con líderes sólidos que han atravesado circunstancias difíciles en múltiples ocasiones durante sus carreras. Nuestro equipo global está tomando medidas extraordinarias para apoyar a nuestros clientes y proteger a nuestra gente y nuestro negocio. Nuestra organización es flexible en adaptarse a condiciones cambiantes, y estamos aplicando las lecciones aprendidas después del 11 de septiembre y la última recesión como una guía durante estos momentos.



En el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica global, disminuyeron en un 6%, tal como se informa, y un 2% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento fue del 6%, tal como se informa, con una caída interanual, principalmente debido al volumen más bajo, el precio y la gama de productos desfavorables y costos de cierre no planificado debido al COVID-19, parcialmente compensados por la productividad y costo más bajo de puesta en operación. Cada una de las regiones del segmento fue afectada por el virus a diferentes puntos en el período, con Italia a la delantera. En cada región, estamos disminuyendo nuestra producción con la demanda, reduciendo nuestra estructura de costo y adaptándonos a diferentes programas de gobierno en cada país. Nuestro segmento de cerámica en Estados Unidos tiene un porcentaje más alto de ventas nuevas residenciales y comerciales, por lo que la demanda ha caído más lentamente, debido a que esos proyectos aún se están completando. Durante febrero, las importaciones de cerámica en Estados Unidos fueron un 18% más bajas que el año anterior, y el precio de importación promedio aumentó un 5%. Nuestra producción de cerámica click continúa en aumento a medida que comenzamos a introducir nuevas colecciones a diferentes canales. Aumentamos nuestros mostradores de cuarzo de mayor valor a medida que nuestra productividad y costo continúan mejorando. En México, nuestras ventas del primer trimestre fueron levemente mejores que las del año pasado, y nuestra mezcla disminuyó debido a la creciente competencia, mayor inflación e inversiones para expandir la distribución comercial. A pesar de que el gobierno mexicano cerró la fabricación en abril, continuamos los envíos de nuestro inventario. En Brasil, nuestros resultados fueron buenos, aunque el virus impactó de manera negativa el final del período. Nuestro segmento de cerámica en Europa estuvo alineado con lo planificado hasta que el brote del COVID-19 detuvo la producción, y los envíos a clientes han continuado. En nuestro segmento en Rusia, nuestro volumen fue más fuerte que lo esperado debido a que los clientes aumentaron sus niveles de inventario, anticipando una inflación más alta. La mayor parte de Rusia, hoy está en confinamiento, con muchas tiendas y sitios de construcción cerrados.



Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring North America disminuyeron un 8%, tal como se informó, y aproximadamente un 5.5% con un día menos y la salida de madera y otros productos no rentables con un margen operativo del 4% tal como se informó, y un 5% excluyendo gastos de reestructuración y otros cargos. El ingreso operativo del segmento aumentó principalmente debido a las mejoras en la productividad y reducciones en la inflación, parcialmente compensadas por el menor volumen, el precio, la gama de productos y el COVID-19. En toda la empresa, estamos reduciendo la producción e implementando despidos justificados y permisos de ausencia para alinearnos con la abrupta caída en la demanda. El segmento tiene un porcentaje de ventas más alto proveniente de remodelaciones, y un alto número de nuestros minoristas no están operando. Muchos minoristas que tienen nuestras colecciones de alfombra también han estado cerrados. Nuestras ventas de alfombra tuvieron un mejor rendimiento en los sectores de constructor, multifamiliar, educativo y gobierno, debido a que los proyectos en marcha continúan. Durante el trimestre, las baldosas de vinilo de lujo (LVT) y láminas de vinilo tuvieron el mejor rendimiento en el segmento. Nuestras operaciones de LVT han mejorado con una producción diaria más alta y mayor tiempo de operación. Para mejorar nuestros márgenes y mezcla de productos, hemos introducido colecciones que presentan un diseño y rendimiento mejorados bajo nuestras marcas premium. Como los pisos resistentes, nuestro laminado de vanguardia ofrece una alternativa DIY con visuales realistas, tecnología impermeable y durabilidad mejorada. En el segmento de pisos de madera, hemos estructurado nuestras operaciones de manufactura y aumentado la productividad y rentabilidad, mejorando nuestros márgenes.



En el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Rest of the World disminuyeron un 5%, como se informó, y fueron flat sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento fue del 13%, tal como se informa, y 14% excluyendo reestructuración y otros cargos debido a menor volumen, precio y mezcla, y costos de cierre por el COVID-19, parcialmente compensados por la menor inflación y productividad. A través de nuestras categorías de producto, hemos continuado enviado del inventario para apoyar a los clientes que están operando. Durante el primer trimestre, las categorías de producto en las que hemos hecho inversiones recientes, incluyendo LVT rígido, láminas de vinilo y azulejos de alfombra, experimentaron un crecimiento en condiciones difíciles. La línea de negocios de LVT superó el rendimiento por su participación en el mercado de otras categorías de producto. Nuestra línea de negocios de láminas de vinilo creció debido a las exportaciones fuera de la región, y ventas más altas en Rusia, donde nuestra nueva planta está operando muy bien. Mientras finalizamos el trimestre, nuestro volumen de laminado disminuyó con el resto del negocio, principalmente en los países más impactados por el brote del COVID-19. Completamos el cierre de la planta de pisos de madera en la República Checa, lo que reducirá los costos de nuestras operaciones en Malasia, cuando se abra después del cierre obligatorio. Nuestras plantas de aislante en Francia e Irlanda han cesado la fabricación, y nuestras otras plantas están reduciendo la producción y colocando a los trabajadores en desempleo temporal. Nuestras operaciones de tablero han tenido un impacto similar al resto del negocio, y estamos comenzando y deteniendo la producción con despidos temporales. En Australia y Nueva Zelanda, nuestras ventas aumentaron levemente con un crecimiento de las superficies rígidas y menor venta de alfombras presionando los márgenes. Una actualización importante de muchas de nuestras líneas de producto está siendo bien aceptado. A fines de marzo, el gobierno de Nueva Zelanda dictaminó un aislamiento riguroso, cerrando nuestras operaciones y tiendas de venta al público durante todo abril.



Mientras empezamos el mes de mayo, el coronavirus está desestabilizando de manera impresionante la economía en todo el mundo. Algunos países están empezando a explorar suavizar las restricciones, mientras que otros las están extendiendo. En la actualidad, todas nuestras plantas alrededor del mundo están en operación, excepto las plantas en México y una planta pequeña en Pensilvania. Nos centramos en conservar el efectivo, ajustar la producción, reducir el inventario y preservar nuestras capacidades operacionales. También estamos reduciendo los gastos e inversiones y alineándonos con los requisitos y el apoyo gubernamental. La velocidad con la que los gobiernos van a abrir el comercio y la subsecuente respuesta del consumidor no se pueden determinar. Algunos negocios han pospuesto las inversiones en remodelación y nueva construcción hasta que una recuperación sea más aparente. A finales de abril, con la mayoría de las personas aisladas en sus casas en todo el mundo, nuestro porcentaje de ventas está cerca del 35% por debajo del año pasado, y no podemos predecir el ritmo al que se recuperará. Dadas estas circunstancias, no podemos proporcionar una guía de utilidades por acción (EPS) para el segundo trimestre, y anticipamos una perdida operativa en el período debido al impacto del COVID-19. Nuestro balance general es fuerte con una liquidez sustancial de $1.3 mil millones para gestionar a través de esta crisis. El modelo de nuestro negocio se mantiene sólido y nuestros equipos locales fuertes en cada mercado toman las medidas necesarias para manejar la recesión. La economía regresará a la normalidad con transcurso del tiempo, y estamos optimistas acerca del futuro a largo plazo de nuestro negocio.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen presentan ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la década pasada, Mohawk ha transformado su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; los riesgos y la incertidumbre relacionada con la pandemia del COVID-19; y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

