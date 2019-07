Mohawk Industries reporta resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Ga., July 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy los resultados del segundo trimestre de 2019, utilidades netas de $202 millones y utilidades por acción diluida (EPS) de $2.79. Las utilidades netas ajustadas fueron de $210 millones, y la EPS de $2.89, excluyendo cargos por restructuración, adquisición y otros. Las ventas netas para el segundo trimestre de 2019 alcanzaron $2.6 mil millones, un aumento del 0.3%, según lo reportado y 2.4% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el segundo trimestre 2018, las ventas netas fueron $2.6 mil millones, las utilidades netas fueron $197 millones y la EPS fue $2.62, las utilidades netas ajustadas fueron $263 millones, y la EPS fue $3.51, excluyendo cargos por restructuración, adquisición y otros.

Para el semestre finalizado el 29 de junio de 2019, las utilidades netas y la EPS fueron $324 millones y $4.48, respectivamente. Las utilidades netas excluyendo cargos por restructuración, adquisición y otros, fueron $364 millones y la EPS fue $5.04. Para período de seis meses de 2019, las utilidades netas fueron $5.03 mil millones, un aumento del 0.8% versus el año anterior, según lo reportado o un 4% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el semestre finalizado el 30 de junio de 2018, las utilidades netas fueron $4.99 mil millones, las utilidades netas fueron $405 millones y la EPS fue $5.41; excluyendo cargos por restructuración, adquisición y otros, las utilidades netas y la EPS fueron $488 millones y $6.52.

En un comentario sobre el rendimiento del segundo trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, dijo, “En el segundo trimestre, nuestro negocio obtuvo resultados al máximo nivel de nuestra guía. El dólar estadounidense está fortalecido en comparación con el año anterior, reduciendo nuestros resultados traducidos para el trimestre en aproximadamente $9 millones. La mayoría de los mercados en los que operamos se mantienen débiles, con presión en volumen y precios, y anticipamos que el ambiente se mantendrá difícil.

“Dadas las incertidumbres en nuestros mercados, estamos tomando medidas para mejorar nuestro negocio. Estamos modernizando nuestras operaciones, consolidando las instalaciones y eliminado activos de costo más alto. Estamos reduciendo la producción para controlar los niveles de inventario, introduciendo categorías de nuevos productos e incrementando las promociones para abordar los mercados cambiantes. Estamos reduciendo las estructuras administrativas y las inversiones reguladas. Nos beneficiamos en el período por los costos de material más bajos compensados por los costos de mano de obra y energía. Estamos mejorando nuestros costos administrativos, al mismo tiempo que invertimos en ventas para apoyar nuevos productos y penetrar nuevas localidades. geográficas. Para recuperar la inflación, hemos implementado aumentos de precios en el primer semestre del año, aunque la mayoría de los beneficios han sido compensados por mezcla y presiones competitivas.

“Mientras gestionamos estos desafíos, optimizamos el valor a largo plazo de nuestro negocio. La utilización de nuestras nuevas inversiones en Estados Unidos, Europa y Rusia aumenta mientas ampliamos nuestra oferta de producto, expandimos nuestra base de clientes y añadimos jornadas para aumentar la producción en las nuevas instalaciones. Los márgenes de nuestros proyectos greenfield aumentarán con el tiempo, mientras que nuestras ventas, producción y mezcla mejoran y los costos bajan. La integración crítica de nuestras adquisiciones en Australia, Nueva Zelanda y Brasil ha sido ampliamente ejecutada, y nuestros equipos administrativos están centrados en mejorar nuestra posición de mercado, ofertas y estructura de costo. En cada adquisición, estamos procesando con nuevas inversiones para optimizar nuestras capacidades y lanzar nuevos productos. Estas adquisiciones contribuyen a nuestros resultados, a medida que sentamos las bases de crecimiento y expansión de margen.

“En el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica global aumentaron un 3%, tal como se informa, y un 5% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento fue del 12%, tal como se informa, con una caída interanual debido a la inflación, y los costos de cierre temporal y las inversiones de marketing se compensaron parcialmente por la productividad. Creemos que nuestras ventas de cerámica están alineadas con el mercado de Estados Unidos, con nuestros precios y mezcla impactados por la creciente competencia e inventario en exceso. Prevemos que el mercado de cerámica en EUA se mantendrá débil en el segundo semestre del año, y estamos tomando muchas medidas para mejorar nuestras ventas y costos. Estamos instalando equipos para nuestro nuevo sistema de instalación de cerámica, expandiendo la distribución del sistema de techos de porcelana y presentamos azulejos de porcelana para aplicaciones exteriores. Estamos iniciando promociones para aumentar el volumen, y presentamos puntos de precios más bajos para alinearlos con el mercado. Nuestra nueva planta superficie de cuarzo en Tennessee está avanzando, y hemos comenzado la manufactura de productos más estilizados para aumentar nuestras ventas y mezcla. En México, estamos aumentando nuestra distribución, presentamos nuevas colecciones de porcelana y respaldamos a las tiendas que venden exclusivamente productos Daltile. En Brasil, nuestro segmento Eliane tiene un buen desempeño debido a nuestra marca líder, productos de calidad superior y operaciones eficaces. En un mercado de cerámica difícil, nuestra presencia sólida en el sector minorista, centros del hogar y el canal del constructor nos permite crecer, parcialmente compensado por exportaciones más leves. En una economía decadente en europea, estamos aumentando nuestras ventas de cerámica, sin embargo, ha impactado nuestros márgenes y mezcla. Para una mayor expansión, hemos reestructurado nuestra organización de ventas europeas para centrarnos en áreas geográficas más pequeñas y canales específicos, y estamos utilizando programas de etiqueta privada para optimizar nuestra penetración de mercado. Para mejorar nuestras eficacias, las medidas para reducir los costos de fabricación y SG&A se están completando. A pesar de un mercado de cerámica más débil, nuestro segmento de negocios en Rusia continuó con un crecimiento fuerte, con nuestros productos de calidad superior mejorando nuestra mezcla. La nueva capacidad que recientemente instalamos se está utilizando en su totalidad para apoyar ventas más altas.

“Durante el trimestre, las ventas del segmento de revestimiento para pisos de Norteamérica disminuyeron un 7%. El margen operativo del segmento fue del 6%. Como se esperaba, la ganancia operativa del segmento disminuyó debido a un menor volumen, inflación y aumento del costo de baldosas de vinilo de lujo (LVT). Paul de Cock, presidente del segmento, completó su reestructuración administrativa, y el nuevo equipo está posicionado y optimizando las estrategias y la ejecución. Con relación al año pasado, las ventas estuvieron más débiles en la mayoría de las categorías, debido a que los clientes comercializaron hacia niveles más bajos, y el aumento de precios fue compensado por una caída en la mezcla de producto. Hemos realizado un progreso significativo en nuestras medidas de mejora de costo, incluyendo el reemplazo de extrusión ineficaz y el cierre de cuatro operaciones de costo más alto. Las ventas de alfombra residencial han caído, y la alfombra de poliéster de costo más bajo está compartiendo e impactando nuestra mezcla. Estamos aumentando nuestra actividad promocional, y hemos lanzado nuevos productos para defender nuestra posición en el mercado. Nuestro segmento de moquetas comerciales continúa creciendo, mientras presentamos estilos innovadores, así como tecnologías de nuevos diseños. Nuestros productos laminados resistentes al agua con visuales y texturas optimizadas mejoran nuestra mezcla y precio de venta promedio. Estamos añadiendo nuestra tecnología resistente al agua única a todas nuestras líneas de producción y actualizando nuestra manufactura HDF para aumentar nuestra capacidad y reducir nuestro costo. Estamos realizando un progreso sustancial con nuestra manufactura de LVT, con un aumento en la producción de más del 30% en el período. A medida que avanzamos el año, anticipamos mejoras adicionales en la producción y costo, así como el lanzamiento de nuevas características en desarrollo en Europa. Además, expandiremos aún más nuestras ventas en LVT, con el lanzamiento de nuevos visuales y características de nuestras operaciones.

“En el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Rest of the World aumentaron un 9%, tal como se informó, y un 15% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento fue del 16%, según lo informado, y 17%, según lo ajustado, debido al crecimiento del volumen y a la menor inflación, parcialmente compensada por el precio y la mezcla. Incluso con las economías debilitadas, el segmento tiene un buen desempeño debido a nuestras inversiones en innovación de producto, mejoras de costo y nuevos negocios, incluyendo LVT y moquetas europeas y láminas de vinilo de Rusia. Nuestro segmento de laminado está creciendo debido a sus tecnologías únicas de superficie y resistentes al agua en nuestras marcas superiores Quick-Step y Pergo. Nuestras dos líneas de LVT originales europeas tienen un buen desempeño y ofrecen ventajas competitivas. Nuestra tercera línea de LVT impresionantemente mejorada durante el período, con velocidades de producción, eficacia y rendimiento aumentando considerablemente. El resultado más alto es el apoyo a nuevos lanzamientos que expandirán nuestro segmento. Nuestra nueva planta de láminas de vinilo en Rusia está creciendo con productividad y calidad similares a nuestras operaciones establecidas. Estamos expandiendo nuestra clientela y oferta de producto en Rusia para aumentar nuestro volumen y lograr nuestros resultados esperados. El mercado de panel europeo ha disminuido la velocidad, lo que ha impactado el volumen y los márgenes. Para fortalecer nuestra posición, estamos lanzando productos innovadores y reduciendo nuestros costos. Nuestro segmento de aislamiento tiene un buen desempeño, nuestro producto de poliuretano comparte otras alternativas. Para optimizar nuestra posición en Australia y Nueva Zelanda, estamos lanzando muchos nuevos productos de superficie suave y dura que utilizan conceptos de otras de nuestras localidades. Hemos cerrado la producción de hilo de alto costo en Australia, y estamos instalando nuevos equipos de moquetas para expandir nuestras ventas comerciales.

“Las condiciones generales en nuestros mercados de revestimiento para pisos en todo el mundo son cada vez más desafiantes, y la competencia es más intensa. Estamos tomando medidas para mejorar nuestras ventas, reducir nuestros costos, gestionar nuestro inventario y ajustar nuestras ofertas. El mercado de revestimientos para pisos en Estados Unidos es el más difícil, y estamos tomando medidas para aumentar nuestro volumen y reducir nuestro costo. La cerámica en Estados Unidos, la demanda más baja y las compras con ventaja arancelaria han creado un inventario excesivo en el mercado, lo que impacta las ventas y los márgenes. Nuestra producción de LVT ha aumentado sustancialmente en Estados Unidos y Europa y continuará mejorando durante el año, al mismo tiempo que lanzamos tecnología más sofisticada. Nuestro segmento Flooring ROW presenta resultados sólidos a pesar de los mercados debilitados. Nuestras nuevas plantas en Estados Unidos, Europa y Rusia han realizado un progreso sustancial, aumentando la producción y estamos aumentando nuestras ventas para alcanzar nuestros resultados planificados a futuro. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra guía de utilidades por acción (EPS) para el tercer trimestre es de $2.58 a $2.68, excluyendo cualquier cargo único.

“Mientras que atravesamos las condiciones actuales que impactan el sector de revestimientos para pisos, nos centramos en optimizar el crecimiento a largo plazo y la productividad de nuestro negocio. Estamos implementando numerosos cambios que optimizarán nuestros resultados futuros. Tenemos posiciones líderes en nuestros productos y mercados y nuestras nuevas inversiones ofrecerán retornos sólidos cuando estén más desarrolladas. Nuestra hoja de balance es sólida con nuestra deuda neta a EBITDA ajustada a 1.8X, lo que disminuirá aún más hasta finales de año”.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los proceso integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen presentan ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades para remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas del sector e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última pasada, Mohawk ha transformado su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la compañía de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas afirmaciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018

Net sales $ 2,584,485 2,577,014 5,026,975 4,989,216

Cost of sales 1,847,867 1,810,459 3,665,430 3,517,969

Gross profit 736,618 766,555 1,361,545 1,471,247

Selling, general and administrative expenses 469,758 440,248 929,355 876,541

Operating income 266,860 326,307 432,190 594,706

Interest expense 10,521 7,863 20,994 15,391

Other (income) expense, net (3,048 ) 2,090 (6,784 ) 6,088

Earnings before income taxes 259,387 316,354 417,980 573,227

Income tax expense 56,733 118,809 93,751 166,441

Net earnings including noncontrolling interest 202,654 197,545 324,229 406,786

Net income attributable to noncontrolling interest 213 959 203 1,434

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 202,441 196,586 324,026 405,352

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 2.64 4.50 5.44

Weighted-average common shares outstanding - basic 72,402 74,597 71,970 74,525

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.79 2.62 4.48 5.41

Weighted-average common shares outstanding - diluted 72,680 74,937 72,250 74,928

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 396,190 437,758 566,327 620,986

Depreciation and amortization $ 140,482 127,048 277,773 249,702

Capital expenditures $ 144,111 247,418 281,059 498,354

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

June 29, 2019 June 30, 2018

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 128,096 518,226

Receivables, net 1,819,474 1,737,935

Inventories 2,367,631 2,061,204

Prepaid expenses and other current assets 493,116 456,315

Total current assets 4,808,317 4,773,680

Property, plant and equipment, net 4,714,306 4,421,073

Right of use operating lease assets

343,716 -

Goodwill 2,565,702 2,447,046

Intangible assets, net 950,624 858,532

Deferred income taxes and other non-current assets 423,437 393,708

Total assets $ 13,806,102 12,894,039

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,891,512 1,146,511

Accounts payable and accrued expenses 1,713,934 1,589,561

Current operating lease liabilities 100,345 -

Total current liabilities 3,705,791 2,736,072

Long-term debt, less current portion 1,169,489 1,884,023

Non-current operating lease liabilities 249,844 -

Deferred income taxes and other long-term liabilities 859,387 870,467

Total liabilities 5,984,511 5,490,562

Redeemable noncontrolling interest - 30,043

Total stockholders' equity 7,821,591 7,373,434

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,806,102 12,894,039

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended

(Amounts in thousands) June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018

Net sales:

Global Ceramic $ 958,031 929,297 1,856,383 1,805,845

Flooring NA 983,439 1,057,570 1,905,419 2,007,928

Flooring ROW 643,015 590,147 1,265,173 1,175,443

Intersegment sales - - - -

Consolidated net sales $ 2,584,485 2,577,014 5,026,975 4,989,216

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 118,141 134,760 202,476 248,177

Flooring NA 59,502 100,662 60,151 175,410

Flooring ROW 101,533 100,166 191,964 189,226

Corporate and intersegment eliminations (12,316 ) (9,281 ) (22,401 ) (18,107 )

Consolidated operating income $ 266,860 326,307 432,190 594,706

Assets:

Global Ceramic $ 5,661,364 4,974,791

Flooring NA 4,024,428 3,927,190

Flooring ROW 3,858,264 3,701,419

Corporate and intersegment eliminations 262,046 290,639