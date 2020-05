SÃO PAULO, 8 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Natura &o registró un aumento de sus ingresos en el primer trimestre de 2020, con una fuerte aceleración en el proceso de digitalización en las últimas semanas, en medio de la rápida adaptación de la compañía a los impactos globales sin precedentes de la pandemia del Covid-19.

"Empezamos 2020 con entusiasmo y un plan sólido para la integración de Avon a Natura &o. No teníamos idea de que nuestro foco y nuestra resolución serían tan rápidamente puestos a prueba por una pandemia global de intensidad nunca vista antes. Como grupo dedicado a las relaciones y a una mejor manera de vivir y hacer negocios, tuvimos que evaluar inmediatamente cómo podríamos proteger mejor nuestra red, sus familias y comunidades", afirma Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo y principal ejecutivo de Natura &o.

"Priorizamos a nuestros colaboradores, ofreciendo estabilidad de empleo, soporte a nuestra red y condiciones de seguridad a los colaboradores que están en la línea de frente. En segundo lugar, aumentamos rápidamente nuestra producción de artículos esenciales, y donamos un monto significativo a comunidades locales vulnerables, al mismo tiempo en que apoyamos causas que consideramos importantes, como el combate contra la violencia doméstica. Finalmente, para asegurar la continuidad de los negocios, ampliamos los entrenamientos y recursos de nuestras herramientas digitales para que todos pudieran acceder a nuestros productos. Me gustaría expresar mi sincera gratitud a nuestros equipos por el excepcional compromiso que demostraron durante ese período desafiante, preocupándose junto con nuestro personal, comunidades y negocios", complementa el ejecutivo.

El trimestre es el primero en incluir los resultados de Avon Products, Inc, después de la conclusión de la adquisición el 3 de enero de 2020. Con la participación de Avon, Natura &o se convierte en líder en el mercado latinoamericano en el segmento de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos (CFT, sigla en inglés), con un 11,8% de participación de mercado, según datos de Euromonitor. Natura &o aceleró su proceso de integración con Avon y está aumentando sus metas de sinergias en US$ 100 millones, a valores entre US$ 300 millones y US$ 400 millones, incluyendo nuevas sinergias en ingresos que se alcanzarán en cuatro años.

Los ingresos netos consolidados de Natura &o alcanzaron los R$ 7.500 millones, un aumento del 1,9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El crecimiento fue impulsado por un fuerte aumento en las ventas de Natura en Brasil y América Latina Hispana y un crecimiento continuo de dos dígitos en Aesop. El EBITDA ajustado fue de R$ 571,5 millones, con un margen del 7,6%, reflejando costos no recurrentes relacionados con la adquisición de Avon e impactos del Covid-19.

En medio de la pandemia de Covid-19, las ventas digitales en el social selling y en el e-commerce crecieron exponencialmente, como resultado de la adaptación de consumidores al distanciamiento social y a las medidas de cuarentena tomadas a partir de mediados de marzo. Las ventas del grupo en el e-commerce aumentaron alrededor del 250% en las últimas semanas en comparación con el mismo período del año anterior. Durante la cuarentena, el e-commerce de Natura y Avon registró un crecimiento combinado del 150% y una expansión del 300% en The Body Shop y de más del 500% en Aesop.

Natura &o concentró esfuerzos para garantizar la provisión de productos esenciales, como jabones y alcohol en gel 70%, cuya producción aumentó un 30%. Más de 10 millones de unidades de esos artículos fueron destinados a la donación. El grupo también lanzó una campaña para combatir la violencia doméstica, cuyo aumento está asociado a las medidas de distanciamiento social, y la Fundación Avon hizo una donación de US$ 1 millón en apoyo a organizaciones que cuidan a las víctimas.

Natura &o América Latina logró un aumento de ingresos netos de más del 2,4% en reales. Los ingresos netos de la marca Natura tuvieron un alza del 14,9%, apoyado por el fuerte crecimiento de ventas en Brasil (+9,8%) y en América Latina (+25,8%), pese a los impactos del Covid-19 en el final del trimestre. Los ingresos netos de Avon retrocedieron un 7,1% en reales, con la disminución en el número de representantes en todos los mercados de América Latina y el impacto de la pandemia, parcialmente atenuado por una mejor combinación de precio y portafolio. En Brasil, se produjo una retracción del 4,3%, la mitad del índice del cuarto trimestre de 2019 (-8,3%), demostrando una mejora secuencial significativa, mientras que se registró una declinación del 8,9% en América Latina Hispana. El EBITDA ajustado de Natura &o América Latina fue de R$287,5 millones (+3,6%) y el margen EBITDA ajustado fue del 6,9% (+10 puntos básicos).

Avon International, que comprende las operaciones de Avon en 50 mercados en Europa, Asia, África y Medio Oriente, sufrió una caída de 2,4% en reales en sus ingresos netos en el primer trimestre. El resultado se debió a la reducción del número de representantes y al impacto del Covid-19, parcialmente amenizado por una combinación ajustada de precio y portafolio en la mayoría de los mercados. Entre las representantes, la adopción de las herramientas digitales saltó de un dígito en 2019 a más del 37% en las últimas semanas. Las ventas por medio de la revista digital crecieron casi un 85% desde el 1º de enero. El EBITDA ajustado fue de R$ 102,9 millones y el margen, de 4,8%.

Los ingresos netos de The Body Shop aumentaron un 2,6% en reales. La pandemia afectó el desempeño en febrero y marzo en todos los mercados, disminuyendo el efecto del fuerte crecimiento de enero. En el primer trimestre, el canal The Body Shop At-Home (modelo de venta directa) creció el 61%, mientras se observó un crecimiento del 300% en el comercio electrónico, ayudando a mitigar el impacto del cierre de tiendas globalmente. El EBITDA en el primer trimestre alcanzó R$ 133,6 millones, con margen del 15%.

La historia de éxito de Aesop se mantuvo en este primer trimestre, con una expansión vigorosa de dos dígitos en ventas y ganancias. Aunque los efectos del coronavirus se hayan notado a partir de febrero debido a su concentración inicial en los mercados asiáticos, Aesop compensó parcialmente los cierres de tiendas al acelerar los perfeccionamientos en la experiencia digital del cliente, con un consecuente aumento de las ventas on-line del 500% en las últimas semanas, contribuyendo al crecimiento general de los ingresos en reales del 26,6%. El EBITDA en el primer trimestre creció un 28,1%, y llegó a R$ 77,8 millones, con un aumento de 30 puntos básicos de margen, alcanzando el 22,8%.

Natura &o cerró el trimestre con una fuerte posición de caja, de R$ 4.600 millones. La compañía también está fortaleciendo su balance patrimonial y liquidez, mediante un nuevo aumento de capital privado de, como mínimo, R$ 1 mil millones y, como máximo, R$ 2 mil millones. Esa operación ya garantizó el mínimo de R$ 1 mil millones, con la adhesión y participación de los accionistas controladores y de inversores seleccionados. Todos los accionistas podrán participar de ese aumento de capital. Además, realizó un nuevo financiamiento de un año, por un valor de R$ 750 millones, para aumentar su liquidez, sin impacto en la deuda líquida.

Acerca de Natura

Natura &o es un grupo global de cosméticos, multicanales y multimarcas que reúne a Avon, Natura, The Body Shop y Aesop. Natura &o presentó ingresos netos de R$ 14,4 mil millones en 2019. Las cuatro empresas que componen el grupo tienen el compromiso de generar un impacto económico, social y ambiental positivo. Desde hace 130 años, Avon defiende a las mujeres, proveyéndoles productos de belleza innovadores y de calidad, vendidos sobre todo por mujeres, para mujeres. Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasileña de cosméticos y cuidados personales, líder en ventas directas. Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza global que busca hacer una diferencia positiva en el mundo. La marca de belleza australiana Aesop fue creada en 1987 con el objetivo de ofrecer una gama de productos superlativos para la piel, el cabello y el cuerpo.

(A los fines de ser comparados, los resultados presentados en este comunicado de prensa excluyen la nueva norma contable IFRS 16 para acuerdos de arrendamiento. Los resultados reportados, que abarcan los efectos del IFRS 16, están disponibles en los Estados Financieros de la empresa. Los resultados ajustados excluyen los efectos considerados no recurrentes, no comparables entre los períodos analizados.)

FUENTE Natura &o